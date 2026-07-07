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Coupe du monde: Les larmes de Ronaldo après la fin de son rêve

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Les larmes de Ronaldo après la fin de son rêve mondial

Le Portugal a été éliminé par l'Espagne (1-0) lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Au coup de sifflet, Cristiano Ronaldo n'a pas pu retenir son émotion.
07.07.2026, 11:0007.07.2026, 11:00
Margaux Habert
Margaux Habert

Il avait prévenu, la veille en conférence de presse, que cette Coupe du monde serait la dernière de sa carrière. Lundi soir, Cristiano Ronaldo a vu ce dernier chapitre se refermer de la manière la plus cruelle.

Battu 1-0 par l'Espagne après un but de Mikel Merino inscrit en toute fin de rencontre, le Portugal quitte la compétition dès les huitièmes de finale.

Ronaldo laisse planer un doute sur son avenir

Au coup de sifflet final, le quintuple Ballon d'Or est resté quelques instants sur la pelouse de Dallas, submergé par l'émotion, avant de quitter le terrain en larmes sous les applaudissements des supporters portugais.

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A 41 ans, Cristiano Ronaldo disputait déjà sa sixième Coupe du monde, un record partagé uniquement avec Lionel Messi.

«Toi, je te reconnais»: Ronaldo recadre un journaliste

Si son immense palmarès compte notamment un titre à l’Euro 2016 et deux Ligues des Nations, le trophée mondial lui aura toujours échappé. Ce qui ne l’a pas empêché de déclarer, après la rencontre:

«Je pars avec la conscience tranquille, j’ai tout donné. Avant Cristiano, le Portugal n’avait aucun titre. J’ai gagné 3 titres avec le Portugal. L’Euro 2016 a la même valeur qu’un Mondial, sincèrement.»

Les images de ses larmes ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Un dernier moment de fragilité pour un joueur qui, pendant plus de vingt ans, aura marqué le football mondial de son empreinte.

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