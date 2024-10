Vidéo: twitter

Cette star du foot a vécu une mésaventure improbable

L'ex-attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, a vu sa partie de golf être interrompue par un invité surprise.

Plus de «Sport»

Les défenseurs avaient beaucoup de peine à stopper Gareth Bale (35 ans), au meilleur de sa forme. La vitesse, la puissance et la qualité technique du Gallois ont longtemps fait le bonheur du Real Madrid et de Tottenham, notamment.

En golf, sport que pratique assidûment l'ancien attaquant depuis sa retraite en 2023 (il y jouait déjà régulièrement quand il était footballeur), il semble plus facile de lui chiper la balle. C'est... un chien qui en a fait la démonstration vendredi.

La scène se déroule lors du prestigieux Dunhill Links Championship en Ecosse, un tournoi professionnel du DP World Tour (le principal circuit européen). Gareth Bale participait à la compétition par équipes, à laquelle étaient également inscrites d'autres légendes du sport comme l'ex-tennisman Andy Murray et l'ancien Ballon d'or Ruud Gullit.

Le golf est depuis longtemps une grande passion de Gareth Bale. image: keystone

Gareth Bale vient de frapper un bon coup, qui rapproche sa balle du trou et doit lui permettre de conclure au coup suivant. Mais alors que la sphère blanche vient de s'arrêter, un toutou déboule en courant sur le green. Les spectateurs, entre rires et plusieurs «Oh no!» de consternation, comprennent ce qu'il va se passer. Et ils ont raison.

Le chien prend la balle dans sa bouche et la ramène à son propriétaire, Gareth Bale, resté une vingtaine de mètres en amont, sur la petite butte.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Une situation cocasse, mais qu'on imagine frustrante pour l'ex-star madrilène, qui a certainement gardé de ses années de foot pro un fort esprit de compétition. Car, comme le stipule le point 9.6 du règlement du golf, une balle au repos «déplacée par une influence extérieure» doit être rejouée depuis son lieu de départ. Autrement dit: Gareth Bale a dû rejouer son coup. Sans recevoir de pénalité, toutefois.

Cette mésaventure improbable n'a pas empêché le Gallois et son coéquipier, le golfeur pro anglais Dan Brown, de terminer à une très belle 15ème place, sur 168 équipes. (yog)