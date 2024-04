Vidéo: twitter

L’AC Milan a été mauvais perdant contre l’Inter: la preuve en vidéo

Le club lombard n'a apparemment pas du tout apprécié que son grand rival fête le sacre dans son stade, alors il s'est vengé.

Imaginez que votre plus grand rival fête le titre de champion dans votre stade, après vous avoir battu. Ça reste en travers de la gorge, hein? C'est exactement ce qu'il s'est passé pour les fans de l'AC Milan lundi soir.

Leur meilleur ennemi, l'Inter Milan, a célébré son 20e sacre de champion d'Italie après s'être adjugé le derby (2-1) à San Siro, un stade que les deux clubs se partagent mais où, ce soir-là, l'AC Milan était l'hôte officiel. Et ça change tout: les Interistes, visiteurs, n'ont pu compter sur la présence que de 7'500 supporters (dans une enceinte qui abrite 80'000 places) et, surtout, le DJ était acquis à la cause de leur adversaire.

Résultat? Sans doute frustré de la tournure des événements, ce dernier a décidé... de passer de la techno à coin pendant les célébrations des joueurs et du staff de l'Inter avec leurs fans, histoire de camoufler les bruits de ces festivités. C'est ce qu'ont remarqué plusieurs journalistes italiens, dont Franco Vanni, de la Repubblica, qui écrit sur X:

«Vous ne pouvez pas vous parler à moins d'un mètre. Je n'en comprends pas le sens, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça après un match»

La scène en vidéo (montez le volume! 🔊)

Malgré cette tentative rabat-joie, les tout frais champions d'Italie – avec leur gardien suisse, Yann Sommer – ont communié avec leurs fidèles, qui avaient un message à faire passer sur une banderole géante à leurs rivaux:

«Rappelez à la Madonina (un lieu de Milan où le titre interiste a été fêté) qui est champion et qui pleure»

Le comportement du DJ de l'AC Milan rappelle un événement qui a eu lieu en novembre dernier au Pérou. Alors qu'Universitario Lima célébrait son titre de champion dans le stade de son grand rival, Alianza Lima, le responsable de l'éclairage avait tout simplement éteint tous les projecteurs et lumières pour empêcher les festivités des adversaires et la diffusion de leurs images.

La définition même du seum. (yog)