La sœur d'Akanji fait tout pour que l'Euro en Suisse ne soit pas un «désastre»

Akanji et Rivas s'engagent depuis des années pour le développement du football féminin. La première a fondé l'équipe féminine du FC Winterthour, y a longtemps joué et y travaille désormais comme entraîneur-adjoint. La seconde a, elle, œuvré pour les femmes du FC Zurich. Elle est désormais photographe et chercheuse sur les fans de football féminin.

Ce projet bénéficie désormais du soutien d'une personnalité. Sarah Akanji (30 ans), ancienne conseillère cantonale zurichoise et sœur du défenseur de la Nati et de Manchester City, Manuel Akanji, lance avec Laura Rivas et le mouvement citoyen «Campax» une pétition pour un plus grand appui financier du Conseil fédéral pour cet Euro.

On a regardé Nadal-Alcaraz sur Netflix et on s'est ennuyé

La plateforme diffusait dimanche soir son premier match de tennis en direct, à Las Vegas. Si la réalisation a été quasi parfaite, elle a cruellement manqué d'audace.

Quand on a allumé la TV dimanche à 21h30, on s'est d'abord demandé si Netflix avait changé à la dernière minute l'affiche de son «Netflix Slam». Une surimpression en guise d'avertissement «Classé 7+ langage grossier» est apparue en haut à gauche de l'écran. Benoît Paire et Nick Kyrgios, réputés pour leurs coups de sang et leur vocabulaire fleuri, ont-ils remplacé au pied levé les bien plus sages Rafael Nadal et Carlos Alcaraz?