Boris Gojanovic (médaillon) estime que le type de blessure dont souffre Johan Manzambi peut recouvrir des réalités très différentes. Image: Keystone/DR/watson

Voici pourquoi la blessure de Manzambi est difficile à évaluer

Le médecin du sport Boris Gojanovic décrypte la contusion du genou dont souffre Johan Manzambi. Une blessure dont le simple diagnostic ne suffit pas à dire si le talent suisse pourra affronter l’Argentine, dimanche en quart de finale du Mondial.

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Les supporters suisses connaissent trop bien cette attente anxieuse: guetter les nouvelles d’un athlète en espérant que le verdict médical soit moins sombre qu’annoncé. Il y a eu la cheville d’Alexander Frei à l’approche de la Coupe du monde de football 2010, puis le genou de Lara Gut-Behrami avant la saison de ski 2025/2026. Aujourd’hui, c’est celui de Johan Manzambi qui retient l’attention. Le jeune talent de l’équipe de Suisse demeure incertain pour le quart de finale du Mondial face à l’Argentine, prévu dans la nuit de samedi à dimanche à 3h, heure suisse.

En cause: une contusion du genou, a indiqué l’Association suisse de football dans un communiqué. Mais que recouvre exactement ce diagnostic? Et Johan Manzambi peut-il espérer disputer quelques minutes, même diminué, sans risquer d’aggraver sa blessure? Contacté par watson, le Dr Boris Gojanovic, médecin du sport à l’Hôpital de La Tour à Meyrin (GE), a accepté d’éclairer ces questions.

Une contusion au genou, c'est grave docteur?

C’est assez difficile de vous répondre, car ce type de blessure peut recouvrir des réalités très différentes. Une contusion du genou peut simplement résulter d’un choc direct: on a alors, en quelque sorte, un bleu. Cela peut être douloureux, mais avec de la glace, du repos et éventuellement des antidouleurs, la situation peut s’améliorer assez rapidement.

Mais le risque existe aussi que la blessure soit plus sérieuse?

Oui, il peut aussi s’agir d’une contusion plus profonde, qui atteint l’os. Cela arrive par exemple lorsque le genou part légèrement de côté, lorsqu’il est en extension complète ou lorsqu’il supporte le poids du corps. Dans ce type de mouvement, les surfaces osseuses peuvent venir se heurter entre elles, ce qui crée une sorte de bleu à l’intérieur de l’os. Le genou réagit alors: il gonfle, du liquide peut s’accumuler dans l’articulation, la douleur augmente et l’appui devient plus difficile. Dans ce cas, la récupération peut prendre deux à trois semaines.

Vous avez déjà rencontré les deux cas de figure dans votre pratique?

Oui, j’ai vu beaucoup de blessures de ce type chez des athlètes. Certains ont pu reprendre la compétition après trois ou quatre jours, alors que pour d’autres, il a fallu trois ou quatre semaines, simplement parce que la douleur et la réaction du genou limitaient la capacité à prendre des appuis, à accélérer et à changer de direction.

On a aperçu Johan Manzambi avec une attelle lors du dernier match. Cette image donne-t-elle une indication sur la nature exacte de sa blessure?

Non, je ne crois pas. Le port d’une petite attelle peut simplement indiquer qu’il ne s’agit pas d’une entorse ligamentaire importante, mais cela ne permet pas d’établir un pronostic précis. Je ne me risquerais donc pas à dire que Manzambi pourra jouer dimanche. Soit il est à 100%, soit il ne jouera pas.

Pourrait-on imaginer qu’un Manzambi diminué entre en fin de match, si la Suisse pousse pour égaliser par exemple?

Lorsqu’un joueur n’est pas à 100%, ce type de décision ne se prend jamais seul. Elle implique le joueur, le staff médical et le staff technique. Ensemble, ils doivent évaluer ce que sa présence pourrait apporter à l’équipe, en tenant compte du scénario du match, mais aussi des risques que cela ferait courir au joueur.



Certaines blessures peuvent s’aggraver si l’on joue malgré la douleur. Est-ce aussi le cas d’une contusion du genou?

C’est une très bonne question. En principe, jouer avec une contusion ne va pas provoquer de dégâts dans le genou susceptibles d’avoir des conséquences à long terme. En revanche, l’effort peut irriter davantage l’articulation. Une blessure qui aurait pu se résorber en une semaine peut alors mettre plusieurs semaines à disparaître.

Rien de dramatique, donc?

Non, en effet. Mais lorsqu’on n’est pas à 100%, qu’on manque de confiance dans ses appuis, ses accélérations ou ses réactions, on s’expose à un autre risque: celui de compenser ou de mal réagir dans certaines situations, et donc de se blesser ailleurs.

