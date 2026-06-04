Sandro Schärer va vivre sa première Coupe du monde comme arbitre. Image: keystone

Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial

Sandro Schärer est le premier Suisse à siffler dans une Coupe du monde depuis 2010. Il devra s'adapter aux différences culturelles, avec ses collègues et avec les joueurs.

Marcel Hauck

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Avec Sandro Schärer, un arbitre suisse officiera en Coupe du monde pour la première fois en seize ans. Pour ce Schwyzois de 37 ans, c'est un rêve qui se réalise. Mais il reste modeste.

Sandro Schärer est un arbitre moderne: jeune, éloquent et doté d'une personnalité attachante. Bref, un excellent communicateur. Ces qualités ne sont pas le fruit du hasard. Elles constituent un élément-clé de son rôle, tel qu'il le conçoit.

«Nous savons tous plus ou moins ce qui est juste et ce qui est injuste», explique cet enseignant de formation, originaire de Buttikon, sur les rives du lac de Zurich.

«A ce niveau, la communication, la gestion, le leadership et les compétences relationnelles sont essentiels. Je prends des décisions importantes, mais je suis totalement extérieur au jeu lui-même.»

Sandro Schärer est actuellement le meilleur arbitre suisse. Image: KEYSTONE

Cela inclut également la manière dont les arbitres expliquent leur travail. Avant le Mondial, l'Association suisse de football (ASF) a organisé une conférence de presse à son siège de Muri, près de Berne. L'occasion était réjouissante: pour la première fois depuis Massimo Busacca en 2010, un arbitre suisse, Schärer, a été désigné pour une phase finale de Coupe du monde. L'Argovien Fedayi San se rendra également en Amérique du Nord en tant qu'arbitre assistant vidéo (VAR), et le Genevois Stéphane De Almeida officiera comme arbitre assistant.

Une sélection attendue et un stage à Miami

Pour être en pleine forme et capable de communiquer efficacement avec les joueurs (et les entraîneurs) sur le terrain, une préparation minutieuse est essentielle. Dimanche, un peu moins d'une semaine avant le 38e anniversaire de Sandro Schärer, les arbitres se sont envolés pour les Etats-Unis. Le Schwyzois et Stéphane De Almeida effectuent un stage d'arbitrage à Miami, alors que Fedayi San est à Dallas pour une formation à la VAR.

Fedayi San, Sandro Schärer et Stéphane De Almeida (de gauche à droite) sont les trois arbitres suisses qui participeront à la Coupe du monde. Image: KEYSTONE

Schärer a déjà acquis de l'expérience lors de l'Euro en Allemagne il y a deux ans, mais une Coupe du monde représente un tout autre défi. Non seulement en raison de sa durée et des distances à parcourir, mais aussi à cause des mentalités différentes. Des arbitres de tous les continents se rassemblent, et il s'agit maintenant de trouver une approche commune.

Pour Schärer, ancien joueur du FC Buttikon en 3e ligue, cette convocation est un rêve devenu réalité. Un rêve attendu, tant il s'est imposé ces dernières années comme l'un des meilleurs arbitres d'Europe. Il y a un mois à peine, il arbitrait la victoire palpitante du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4), devenant ainsi le premier arbitre suisse à officier en demi-finale de Ligue des Champions depuis Busacca seize ans plus tôt, et sa prestation fut excellente.

Sandro Schärer a arbitré la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Image: keystone

Urs Meier, ancien arbitre de haut niveau et consultant TV souvent critique, a parlé d'une «performance de classe mondiale». Il n'avait pas vu une telle prestation depuis des mois, s'est-il enthousiasmé sur blue Sport.

«Sandro a réussi son baptême du feu en demi-finale, une performance remarquable. Tout simplement génial» Urs Meier

Peu de temps après avoir appris sa sélection pour le Mondial, Sandro Schärer confie qu'il aurait été déçu de ne pas être retenu. «C'était un moment très émouvant, la réalisation d'un rêve de toujours», se souvient-il. «Avec toutes les difficultés inhérentes au métier d'arbitre.» Et le directeur de jeu d'établir une comparaison avec les footballeurs en activité.

«Si je n'avais pas été sélectionné, j'aurais été déçu. Mais j'aurais analysé la situation avec un regard critique et trouvé des raisons pour lesquelles ce n'était tout simplement pas suffisant.»

Sandro Schärer a officié lors de l'Euro 2024, avec notamment un match du Portugal de la superstar Cristiano Ronaldo. Image: keystone

Il souligne qu'à presque 38 ans, il est encore relativement jeune pour un arbitre, et qu'il est évidemment beaucoup plus difficile d'être sélectionné pour une Coupe du monde que pour un Euro, car les places sont moins nombreuses pour les Européens.

Des analystes très précieux

La préparation d'un arbitre n'est en réalité pas si différente de celle des footballeurs. «Nous n'avons à nous soucier de rien», explique Schärer.

«Nous avons aussi une équipe qui met tout en œuvre pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes le jour J»

L'hôtel est réservé, le vol aussi, les repas sont préparés, le kinésithérapeute prépare les compléments nutritionnels, les jambes sont massées et les analystes préparent l'examen tactique du match.

Ce dernier point est particulièrement important, explique Sandro Schärer, car les mentalités des joueurs sont très différentes.

«On se moque parfois un peu de nous quand on arbitre des matchs au Moyen-Orient, à Chypre ou en Grèce, mais c'est extrêmement enrichissant car on appréhende la culture différemment. Il faut davantage communiquer avec les joueurs qu'en Suisse. Ici, un simple regard suffit parfois pour que quelqu'un comprenne immédiatement la situation. Dans un contexte culturel différent, les choses peuvent devenir vraiment intéressantes.»

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Pour l'arbitre schwyzois, la façon dont il traite les joueurs sur le terrain est primordiale. «Je considère tout le monde avec le même respect, qu'il s'agisse d'un vétéran de 45 ans du FC Trübbach ou d'une star mondiale», souligne-t-il. «Mais la richesse de l'expérience permet d'être préparé et de ne pas être pris au dépourvu.»

(ats/yog)