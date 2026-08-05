Vidéo: twitter

Scènes surréalistes aux obsèques de cette légende du foot

Franco Baresi, mythe de l'AC Milan et de l'équipe d'Italie, a été enterré ce mardi à Milan. Des funérailles hors du commun.

Plus de «Sport»

En Italie, le foot est une religion et les fans de l’AC Milan l’ont encore prouvé ce mardi matin. Ils étaient des milliers à assister aux obsèques de la légende du club Franco Baresi, décédé la semaine dernière à l’âge de 66 ans. Les alentours de la basilique Sant'Ambrogio de Milan étaient noirs (et rouges) de monde pour accompagner le cercueil de l’ex-capitiane rossonero, avant et après la cérémonie.

Cet enterrement a donné lieu à des scènes surréalistes, avec les ultras milanais sur le parvis de l’église qui ont chanté à la gloire de Baresi, allumé des fumigènes, déroulé des banderoles élogieuses et agité des immenses drapeaux. On se serait cru dans les tribunes de San Siro. Quelle contraste avec la solennité des religieux et du personnel des services funéraires juste à côté! Et rien à voir avec un enterrement normal...

L'entrée du cercueil dans la basilique, avec l'hommage spectaculaire des ultras de l'AC Milan 📺 Vidéo: twitter

Scènes surréalistes – et ô combien appréciables – dans l’église aussi, où Baresi a été honoré par le président de… l’Inter Milan, le rival héréditaire de l’AC Milan. Giuseppe Marotta, le boss des Nerazzurri, a déclaré dans des propos repris par So Foot:

«C’était un joueur universel, respecté par ses coéquipiers, et un exemple à suivre pour les jeunes joueurs ainsi que pour tous les sportifs qui aiment ce sport.»

Le foot comme on l’aime, qui permet de partager des valeurs au-delà de la rivalité, même la plus forte qui soit. De nombreux ex-coéquipiers et plusieurs personnalités – dont Roger Federer – étaient égalent présents durant cette cérémonie.

Les ultras de l'AC Milan ont même allumé des fumigènes sur le parvis de l'église. Image: keystone

Une foule immense a honoré Franco Baresi, mardi à Milan. Image: keystone

Il faut dire que Franco Baresi a de quoi inspirer le respect et l’admiration: l'ex-libéro, l’un des meilleurs défenseurs du monde, a été fidèle toute sa carrière au même club. Il a joué 20 ans chez les pros de l’AC Milan (1977-1997), dont une grande partie comme capitaine.

Franco Baresi, légende du football italien. Image: keystone

Son palmarès est hallucinant: trois Ligues des champions et six titres de champion d’Italie, entre autres. Il compte également 81 sélections avec la Squadra Azzurra, avec laquelle il a gagné la Coupe du monde en 1982 et disputé la finale (perdue aux tirs au but contre le Brésil) en 1994.