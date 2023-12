Le pilote néerlandais n'a pas pu conduire le véhicule de location qu'il convoitait. image: shutterstock

Max Verstappen se voit refuser une voiture de location

Les règles entourant la location de véhicule sont strictes, notamment chez les jeunes conducteurs. En vacances au Portugal, le champion du monde de F1, 26 ans, en a fait l’amère expérience.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Max Verstappen s’est offert il y a peu un troisième titre de champion du monde de Formule 1, après avoir survolé la saison 2023 au volant de sa Red Bull. De retour des Émirats arabes unis, où il remportait fin novembre le Grand Prix d’Abou Dabi, le Néerlandais s’est accordé des vacances bien méritées au Portugal. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, selon les récentes informations du Sun.

Verstappen gagne et ce n'est pas prêt de s'arrêter! ⬇️ Pourquoi la domination de Verstappen va encore durer

Voiture trop puissante pour son âge

Alors qu’il souhaitait louer une Mercedes AMG GT à l’aéroport de Faro, la société Sixt à laquelle il s’est présenté l’en a empêché. Raison évoquée: l’inexpérience du conducteur, car il n’a pas les 30 ans requis pour obtenir un tel bolide, pouvant dépasser les 300 km/h. Une scène plutôt cocasse, qui a conduit le meilleur pilote des dernières saisons de Formule 1 à se contenter d’une BMW Série 5, moins puissante.

Contactée par le Sun, l’agence allemande de location de voiture a réagi à cette situation inédite, saluant le travail des employés. Mais même si ces derniers ont suivi à la lettre le règlement en vigueur au sein de la société, Sixt reconnaît que Max Verstappen est apte à conduire n’importe quel véhicule, tant qu’il dispose du permis adéquat.

«Les employés de notre partenaire franchisé au Portugal n’ont fait que suivre les règles établies pour des raisons d’assurance. Il n’y a bien sûr aucun doute sur ses compétences de conduite et son expérience avec des voitures puissantes. À partir d’aujourd’hui, il peut louer la voiture qu’il souhaite chez nous à tout moment»

Pas sûr néanmoins que le Néerlandais revienne après cet épisode qui a forcément dû le faire rire jaune. Pas certain non plus qu’il retourne de sitôt dans la région. Le Grand Prix du Portugal n'a eu lieu que deux fois au 21e siècle, en 2020 et 2021, et c'était en raison de la pandémie. Il ne sera pas au programme de la prochaine saison et ne figure pas dans les plans de la F1 pour les années à venir.