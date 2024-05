Kylian Mbappé confirme son départ du PSG

Kylian Mbappé a confirmé vendredi son départ du PSG. Keystone

Au Paris Saint-Germain depuis 2017, l'international français a confirmé son départ après sept saisons. Il n'a pas encore indiqué le nom de son prochain club.

Kylian Mbappé a officialisé vendredi son départ du PSG en fin de saison après sept ans passés au club parisien. L'attaquant n'a toutefois pas annoncé sa future destination.

«C'est ma dernière année au Paris SG, je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines, je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche» (ndlr: en championnat contre Toulouse), a annoncé le joueur de 25 ans sur son compte Instagram.

Arrivé au PSG en provenance de Monaco peu avant la fermeture du mercato estival en 2017, Mbappé s'est forgé un palmarès impressionnant dans la capitale où il a conquis six titres de champion de France (2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024) en plus de celui en 2017 avec Monaco.

Il a également remporté trois Coupes de France avec le club de la capitale (2018, 2020 et 2021).

C'est également au PSG qu'il s'est affirmé au niveau international avec à la clé le titre ultime de champion du monde avec les Bleus en Russie en 2018, devenant du même coup une superstar internationale.

Sa dernière saison parisienne aura été très mouvementée avec une mise à l'écart à l'été 2023, après son refus d'activer une option dans son contrat lui permettant de rester jusqu'en 2025.

Même s'il n'a pas dévoilé sa future destination, la presse espagnole affirme depuis quelques mois que Mbappé et le Real Madrid ont signé un accord qui verrait le joueur français rejoindre le géant espagnol le 1er juillet prochain. (ats/jch)