Enivrant ou «médicore»? L'hymne officiel des JO fait débat

«Parade»: c'est le nom du thème musical officiel des JO de Paris. On a aimé, d'autres non. On souhaiterait avoir votre avis. Indice: musique entraînante.

C’est de la bonne musique de début de soirée. Qui met l’ambiance. Un verre dans une main, l’autre qui bat la mesure. Vous avez l’image? Vous n’avez peut-être pas encore le son. Pas grave, car vous allez l’entendre tout au long des JO. Normal, il s’agit de l’hymne officiel de la compétition. «Parade», c’est son nom et il le porte plutôt bien. Des cordes, du synthé, de la batterie. Des envolées symphoniques entrecoupées de passages funk. Un mélange de genres. Hybride, progressif, disent les spécialistes. Le tout servi par un orchestre façon philharmonie.

On a découvert le morceau, pardon, le thème musical officiel des Jeux olympiques de Paris, à l’occasion de l’arrivée de la flamme, par bateau, dans le Vieux-Port de Marseille, le 8 mai. Grandiose. C’est enlevé. Grâce au thème qui revient en boucle, c'est même envoûtant, entêtant, enivrant. Début de soirée, on vous dit. A écouter très fort.

L’homme derrière les notes n’est pas n’importe qui. Victor Le Masne, arrangeur et compositeur pour les meilleurs de la scène pop française, Eddy de Preto, Juliette Armanet, entre autres.

L'hymne officiel des JO de Paris Vidéo: YouTube/SaCHeCaNe

Daft Punk, Michel Drucker, Jurassic Park

Il y a du Daft Punk dans sa rengaine olympique. On pense au tube «One more time» pour le côté «thème en boucle». Mais aussi, vous allez rire, ou être complètement largués, au générique de «Champs-Elysées», la plus célèbre émission de variétés de la télé française, présentée par Michel Drucker dans les années 80. Certains disent y voir une ressemblance avec la musique de «Jurassic Park». Ce n’est pas frappant. Bref, «Parade» a un côté champagne tout à fait raccord avec le Paris festif.

Florent Manaudou réceptionnant la flamme olympique le 8 mai à Marseille sous l'air de l'hymne officiel des JO de Paris, tel qu'on le voit dans le clip. image: capture

«Romantique et pompier»

Le pianiste de jazz et compositeur Thierry Lang, à qui on a fait écouter le morceau, n’est pas emballé. «Je trouve ça pompier», dit-il, sans vouloir dénigrer le travail de l’auteur. Le Fribourgeois n’est pas si sévère. «La première partie est une musique romantique avec beaucoup de cordes. On pense à une Ennio Morricone. La deuxième partie est plus moderne, c’est selon moi un peu de mauvais goût.»

Thierry Lang reconnaît un «aspect qui se veut joyeux» à «Parade». «Je ne peux pas dire que la mélodie se retient facilement.»

«Ce n’est pas du niveau de "We Are the Champions" de Queen» Thierry Lang

Après ça, on hésite à vous dire qu’un ami musicien à qui on a soumis l’air des Jeux de Paris, l’a trouvé «médiocre». Aurait-on mauvais goût ? Et vous, quel est votre avis – n’écoutez pas les deux ronchons qui n'ont pas aimé et qu'on remercie quand même pour leur expertise.