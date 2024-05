Akira Schmid propulsera-t-il la Suisse en demi-finale du Mondial de hockey? Image: AP The Canadian Press

La Nati cartonne, mais elle fait face à une grande incertitude

La Suisse a décroché mercredi son quatrième succès en autant de matchs au Championnat de monde de hockey sur glace en République tchèque. Tout roule pour la Nati, mais Akira Schmid doit encore prouver qu'il est un gardien de quart de finale.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le résultat en dit peu sur la supériorité des Suisses. C'est d'ailleurs cette nette souveraineté qui a empêché la Nati de battre plus largement la Grande-Bretagne, mercredi en République tchèque.

Tout était déjà joué après 14 minutes et le but du break signé Dean Kukan. La partie s'est finalement terminée sur le score de 3-0, «seulement», simplement parce que la Nati est tombée dans le «piège des 22 jambes». Lorsque 10 joueurs de champ et un gardien - c'est-à-dire 11 cannes et 22 patins - sont actifs dans le périmètre du but, il devient difficile pour le puck de se frayer un chemin jusqu'à la cage.

Il y a toujours un bâton, une jambe ou une main pour stopper son avancée.

La principale qualité de la Nati réside dans sa capacité à jouer en transition, à se déployer rapidement vers l'avant. Or ceci n'était pas possible contre les Britanniques - la Suisse étant en permanence en possession du puck. Au final, nos stars ont fait la différence. Roman Josi a scoré deux points mercredi contre la Grande-Bretagne - il devient le joueur le plus décisif du tournoi (2 buts et 6 passes décisives). Les Suisses en sont désormais à 19 victoires lors de leurs 20 derniers matchs de tour préliminaire au Mondial.

Nous pourrions presque dire qu'ils sont les «Champions du monde de la phase de groupes».

Le travail de Schmid n'était pas si évident

Tout va bien pour la formation helvétique, mais une question importante reste sans réponse: Akira Schmid est-il un gardien de quart de finale? Celui capable de nous hisser dans le dernier carré?

Statistiquement, son match - le premier en tant que titulaire au Mondial - semble avoir été facile. Il n'a dû arrêter que 15 tirs. Mais l'inactivité est parfois la hantise des gardiens, Schmid en est d'ailleurs conscient.

«Vous devez faire attention, vos pensées ne doivent pas s’égarer» Akira Schmid après son match

Face aux Britanniques, le gardien suisse a fait preuve d'une grande concentration, de la première à la dernière minute. Ses statistiques depuis le début du Mondial sont convaincantes: 80 minutes de jeu, 20 des 21 pucks arrêtés (95,24%) et un seul but encaissé - celui du 5-5 contre l'Autriche. Le mieux dans tout cela est qu'il n'a pas tergiversé après cette réalisation concédée, puisqu'il a empêché le 6-5 grâce à un arrêt réflexe de grande classe face à l'attaquant du Wild du Minnesota, Marco Rossi.

Nino Niederreiter félicite Akira Schmid pour son blanchissage. Image: KEYSTONE

Leonardo Genoni peut encore briller

Statistiquement, Schmid est meilleur lors de ce Championnat du monde que Genoni, qui a stoppé 36 des 39 tirs reçus (92,31%), ainsi que quatre des cinq tirs au but de la séance face à la République tchèque.

Leonardo Genoni a néanmoins prouvé qu'il pouvait encore être un gardien de classe mondiale le temps d'une soirée, grâce à son intelligence de jeu et à sa capacité à lire les trajectoires.

A ce jour, seuls deux gardiens helvétiques ont remporté un quart de finale au Mondial: Martin Gerber, contre la République tchèque en 2013, et Leonardo Genoni, face à la Finlande en 2018. Gerber profite désormais de sa retraite. Genoni, lui, aura 37 ans en août.

De son côté, Akira Schmid vient tout juste de fêter ses 24 ans. Il est de loin le gardien le plus talentueux de la nouvelle génération. Schmid a fait ses preuves lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley au printemps 2023 et a permis aux Devils du New Jersey de triompher des Rangers. Son contrat est désormais expiré. Comme sa dernière saison a été faite de hauts et de bas, il ne connaît pas encore son nouvel employeur. Nul doute qu'il en trouvera un.

Akira Schmid n'a joué qu'un seul match - dénué de sens (une victoire contre Kloten avec Langnau) - en National League. Il a déménagé en Amérique du Nord à l'été 2018, et c'est là-bas qu'il a gravi les échelons, de la troisième division jusqu'à la NHL. Sa façon de mener sa carrière avec calme et persévérance rappelle celle de Martin Gerber.

Akira Schmid avec les Devils du New Jersey. Image: keystone

Pour ce qui est du style, le Bernois est ce que l'on appelle un gardien moderne. Il mesure 1m93 et pèse 93 kilos. Bref, c'est un géant. Il fait preuve de calme, gère bien ses angles et détient des réflexes incroyables. Schmid a tout pour aider la Suisse à remporter un titre. Il a passé avec brio son premier test contre la Grande-Bretagne, malgré peu de travail contre des «attaquants d'opérette».

Une mise au point en phase de groupes

En quart de finale, il s'agira toutefois de stopper des tentatives plus nombreuses, initiées par des attaquants bien plus redoutables. La pression sera également maximale - il y aura des attentes. Nous disposons déjà des attaquants et des défenseurs, tous solides.

Le gardien fera la différence si nous voulons nous hisser en demi-finale.

Il peut paraître arrogant de spéculer dès maintenant sur l'identité de celui qui disputera le quart de finale. Mais les Suisses sont si bons qu'ils peuvent se permettre de faire tourner dans les buts durant la phase de poules. Il s'agit de savoir si Akira Schmid - qui dispute son premier Championnat du monde - est bel et bien le nouveau Genoni, s'il est ce gardien apte à jouer les matchs décisifs.

Patrick Fischer a jusqu'à présent parié sur Genoni lors de cinq des six derniers quarts de finale du Mondial: 2017 (défaite 1-3 contre la Suède), 2018 (victoire 3-2 contre la Finlande), 2019 (défaite 3-2 en prolongation contre le Canada), 2021 (défaite 2-3 aux tirs au but contre l'Allemagne) et 2022 (défaite 0-3 contre les Etats-Unis). L'an passé, sa préférence allait à Robert Mayer, le gardien de Genève-Servette (défaite 1-3 contre l'Allemagne).

Akira Schmid a encore deux occasions de faire ses preuves: dimanche contre le Canada (20h20) et mardi contre la Finlande (20h20). Il ne sera un gardien de quart de finale que s'il parvient à mener les Suisses à la victoire contre de telles équipes.