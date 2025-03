«Face à la furie du LHC, Gottéron ne pourra faire que de la survie»

«Comme contre Berne en quarts de finale (victoire 4-3), le gardien de Fribourg-Gottéron, Reto Berra, peut faire la différence. Il est plus grand (194 cm) et plus expérimenté (38 ans) que le Lausannois Kevin Pasche (178 cm/22 ans), qui fait pourtant une saison fantastique. Berra joue actuellement son meilleur hockey.»