Un entraîneur mythique du hockey romand est décédé

Paul-André Cadieux avait ensuite entraîné aux quatre coins du pays. Il avait aussi souvent été demandé comme consultant, ses avis éclairés faisant la joie des téléspectateurs et auditeurs.

Après sa longue carrière sur la glace, terminée à bien plus de 40 ans, il a enchaîné en devenant entraîneur. Il avait connu ses heures de gloire en dirigeant Fribourg-Gottéron au début des années 1990, quand le club avait recruté les stars russes Slava Bykov et Andrei Khomutov. Gottéron avait été trois fois en finale des play-off, échouant à chaque fois.

Cadieux avait débarqué au CP Berne, alors en LNB, en 1970 en tant qu'entraîneur-joueur. Il a fait monter les Ours dans l'élite avant de remporter trois titres de champion (1974, 1975, 1977). Il a ensuite notamment porté le maillot de Davos – qu'il avait aussi fait remonter en LNA –, Fribourg-Gottéron, Langnau et Genève-Servette.

Le Canado-Suisse était une figure incontournable du hockey sur glace en Suisse depuis plus d'un demi-siècle.

L'ancien joueur et entraîneur Paul-André Cadieux est décédé ce lundi 16 septembre à l'âge de 77 ans, a annoncé La Liberté.

