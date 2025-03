Uwe Krupp s'est fait chahuter par un supporter ajoulot. image: Keystone

Un fan du HC Ajoie dérape: «deux ans d'interdiction»

Un supporter ajoulot a déversé sa bière sur l'entraîneur du HC Lugano Uwe Krupp, après le quatrième acte du play-out perdu vendredi par les Jurassiens. Le club promet une lourde sanction.

Uwe Krupp aurait pu, dans le meilleur des mondes, se faire arroser par ses propres joueurs si Lugano avait validé ce week-end son ticket pour les demi-finales de National League.

Or la situation sportive des Tessinois est toute autre, puisqu'ils luttent actuellement contre Ajoie en play-out pour ne pas avoir à disputer un éventuel barrage de promotion-relégation. Celui-ci pourrait d'ailleurs finir par être organisé, maintenant que Viège, seul prétendant à la montée, mène 2-1 face à Bâle dans sa série en finale de Swiss League.

La victoire de Lugano 3-4 après prolongation dans le quatrième acte vendredi, permettant au passage aux hommes de Krupp de revenir à 2-2 dans ce play-out insoutenable, n'a pas non plus suffi au technicien allemand de 59 ans pour qu'il se décide à faire la fête. Et pourtant, Uwe Krupp a bien été aspergé de bière, en passant sous les gradins pour retrouver les vestiaires, peu après son interview d'après-match sur la glace de Porrentruy. Un acte délibéré et commis par un supporter jurassien installé plus haut, selon Blick.

Le média ajoute que le club a identifié le fauteur de troubles et que ce dernier a été dénoncé à la police. «Indépendamment des suites pénales, nous avons d'ores et déjà prononcé une interdiction de patinoire d'au moins deux ans pour cette personne. Le club va recevoir une amende de la part de la ligue qui sera également redirigée vers cette personne», précise le HC Ajoie, qui ne souhaite pas revoir de sitôt le supporter en question à la Raiffeisen Arena.

A 2-2 dans la série, il y aura encore un match mardi à Porrentruy. Ce pourrait être celui de la peur pour les Ajoulots, s'ils venaient à perdre un troisième match consécutif dimanche à la Resega.

(roc)