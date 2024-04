Derek Grant et le «Z» sont très costauds cette saison. Image: KEYSTONE

Les ZSC Lions favoris au titre de champion? Ce n'est pas aussi simple

Zurich n'a pas encore connu la défaite en play-off cette année. A la vue des résultats des hommes de Marc Crawford et des statistiques du passé, nos collègues alémaniques les voient champions. Mais gagner 4-0 en quart puis en demi ne signifie pas que la finale est jouée d'avance.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Les ZSC Lions impressionnent. En alignant huit victoires en huit matchs, ils se sont facilement défaits du HC Bienne et de l'EV Zug pour atteindre la finale des play-off. Les Zurichois font figure d'épouvantail, et Lausannois ou Fribourgeois auront fort à faire s'ils entendent contester la domination des Lions alémaniques.

Zurich était déjà la meilleure équipe de la saison régulière, après avoir remporté 35 de ses 52 rencontres. Les hommes de Marc Crawford brillaient autant défensivement qu'offensivement. Durant ces play-off, ils se sont encore améliorés et disposent avec Sven Andrighetto et Derek Grant des joueurs les plus prolifiques depuis le début des quarts de finale.

Il est évident qu'après deux séries remportées 4-0, Zurich apparaît comme le grand favori. Les statistiques vont d'ailleurs dans ce sens. Dans l'histoire de la National League, 13 équipes se sont présentées invaincues en finale. Et dans près de 70 % des cas, elles ont été titrées par la suite. Les ZSC Lions ont connu pareille situation. C'était au cours de l'exercice 2011/2012, lorsqu'ils étaient devenus champions en finale contre Berne.

Mais l'histoire relativement récente nous apprend que rien n'est gagné.

Quatre équipes ont déjà perdu un titre alors qu'elles étaient invincibles en quart et en demi. Le dernier cas remonte à la saison 2008/2009, lorsque Kloten avait finalement subi la loi du HC Davos. Et si l'on se penche sur les sept dernières fois où un club a débarqué en finale en ayant fait le plein de confiance, on constate qu'il n'a été champion que dans 57% des situations.

Il est surtout intéressant de noter que les quatre dernières finales qui incluaient une équipe invaincue ont été particulièrement serrées. Elles se sont toutes disputées en sept matchs, sauf une qui s'est achevée sur un 4 à 2.

Ils sont arrivés en finale invaincus EV Zoug (2021/22): 4:0 contre Lugano, 4:0 contre Davos, 4:3 contre Zurich

ZSC Lions (2011/12): 4:0 contre Davos, 4:0 contre Zoug, 4:3 contre Berne

HC Davos (2010/11): 4:0 contre Fribourg, 4:0 contre Zoug, 4:2 contre Kloten

SC Berne (2009/10): 4:0 contre Lugano, 4:0 contre Kloten, 4:3 contre Genève

EHC Kloten (2008/09): 4:0 contre Genève, 4:0 contre Zoug, 3:4 contre Davos

HC Lugano (1999/2000): 4:0 contre Fribourg, 4:0 contre Ambri, 2:4 contre Zurich

EV Zoug (1996/97): 3:0 contre Rapperswil-Jona, 3:0 contre Davos, 1:3 contre Berne

SC Berne (1991/92): 3:0 contre Kloten, 3:0 contre Zurich, 3:2 contre Fribourg

SC Berne (1990/91): 3-0 contre Zoug, 3-0 contre Fribourg, 3-1 contre Lugano

HC Lugano (1989/90): 2-0 contre Ambri-Piotta, 3-0 contre Kloten, 3-1 contre Berne

HC Lugano (1988/89): 2-0 contre Fribourg, 3-0 contre Ambri-Piotta, 2-3 contre Berne

HC Lugano (1986/87): 3-0 contre Ambri-Piotta, 3-0 contre Kloten

HC Lugano (1985/86): 2-0 contre Sierre, 2-0 contre Davos

Les ZSC Lions auront la faveur des bookmakers. Mais attention à l'excès de confiance, qui peut vite survenir tant ils dominent les débats. Zurich pourra compter sur la fraîcheur, mais le manque d'adversité pourrait aussi se payer cash. Lausanne et Fribourg ont disputé un quart de finale en sept matchs et la demi-finale actuelle nous montre à quel point les deux équipes sont proches. Elles sont en rythme, bien vivantes dans ces play-off.

Le club romand qui se hissera en finale aura répondu présent dans les moments cruciaux et gagné autant de confiance qu'une équipe invaincue, si ce n'est plus. Le LHC s'est imposé cette saison à Zurich. Et il faudra aller le battre à la Vaudoise aréna - Lausanne ayant terminé la saison régulière en tête du classement à domicile. Gottéron a de son côté remporté sa dernière confrontation contre les Zurichois. Et les Fribourgeois seront également difficiles à manœuvrer à la maison, dans une BCF Arena qui attire les foules depuis le début de la saison.

Il ne faut pas enterrer les espoirs du hockey romand même si les ZSC Lions survolent les play-off. Après tout, tout est possible dans le sport. Même un Simon Hrubec, intraitable dans la cage zurichoise, n'est pas à l'abri de passer à côté d'une finale. Il devrait alors être remplacé par Robin Zumbühl, et la donne serait encore différente.