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Elle bat un record du monde à 97 ans

A 97 ans, une Britannique a de nouveau inscrit son nom au Guinness en battant son propre record de «wing walking». Un exploit réalisé un an après avoir subi un AVC.

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Betty Bromage, une Britannique de 97 ans, a battu son propre record du monde de la plus vieille femme à pratiquer le «wing walking», une discipline qui consiste à se tenir debout, attachée, sur l'aile d'un avion en plein vol.

Le record a été homologué le 4 août 2026 à l'aérodrome de Rendcomb, près de Cirencester, dans le sud de l'Angleterre. Betty Bromage avait alors 97 ans et 127 jours, précise le Guinness Book.

Aller toujours plus loin

L'histoire commence en 2016. Après la mort de son mari Donald, avec qui elle avait été mariée 51 ans, Betty Bromage s'installe dans une résidence pour seniors à Cheltenham (sud de Birmingham) et se lance, à 87 ans, dans le wing walking pour «ne pas s'ennuyer». Elle en est aujourd'hui à sa sixième expérience.

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En 2022, à 93 ans, elle avait déjà décroché le record Guinness de la plus vieille «wing walker» féminine, en réalisant notamment un looping et un tonneau lors d'un vol organisé au profit de l'association Sue Ryder.

En août 2025, Betty Bromage a été victime d'un AVC, qui a aussi entraîné une fracture du bassin et qui affecte encore aujourd'hui sa voix. C'est en soutien au service de prise en charge des AVC de l'hôpital général de Cheltenham, où elle avait été soignée, qu'elle a choisi de relever une nouvelle fois le défi et de récolter des fonds.

Envie de rigoler un coup? C'était un massacre

Interrogée par la BBC sur les raisons qui la poussent à repousser ses limites, Betty Bromage a expliqué:

«Je m'ennuierais sinon. Je ne peux pas conduire, je ne vois pas très bien et ça me frustre un peu. Alors je veux faire les choses que je peux encore faire (…) Il faudra que je trouve une idée quand j'aurai 100 ans… quelque chose de spécial.»

(ysc)