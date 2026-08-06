beau temps28°
DE | FR
burger
Sport
International

Wing walking: elle bat un record du monde à 97 ans

Vidéo: watson

Elle bat un record du monde à 97 ans

A 97 ans, une Britannique a de nouveau inscrit son nom au Guinness en battant son propre record de «wing walking». Un exploit réalisé un an après avoir subi un AVC.
06.08.2026, 15:3806.08.2026, 16:59

Betty Bromage, une Britannique de 97 ans, a battu son propre record du monde de la plus vieille femme à pratiquer le «wing walking», une discipline qui consiste à se tenir debout, attachée, sur l'aile d'un avion en plein vol.

Le record a été homologué le 4 août 2026 à l'aérodrome de Rendcomb, près de Cirencester, dans le sud de l'Angleterre. Betty Bromage avait alors 97 ans et 127 jours, précise le Guinness Book.

Aller toujours plus loin

L'histoire commence en 2016. Après la mort de son mari Donald, avec qui elle avait été mariée 51 ans, Betty Bromage s'installe dans une résidence pour seniors à Cheltenham (sud de Birmingham) et se lance, à 87 ans, dans le wing walking pour «ne pas s'ennuyer». Elle en est aujourd'hui à sa sixième expérience.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

En 2022, à 93 ans, elle avait déjà décroché le record Guinness de la plus vieille «wing walker» féminine, en réalisant notamment un looping et un tonneau lors d'un vol organisé au profit de l'association Sue Ryder.

En août 2025, Betty Bromage a été victime d'un AVC, qui a aussi entraîné une fracture du bassin et qui affecte encore aujourd'hui sa voix. C'est en soutien au service de prise en charge des AVC de l'hôpital général de Cheltenham, où elle avait été soignée, qu'elle a choisi de relever une nouvelle fois le défi et de récolter des fonds.

Envie de rigoler un coup?

C'était un massacre

Interrogée par la BBC sur les raisons qui la poussent à repousser ses limites, Betty Bromage a expliqué:

«Je m'ennuierais sinon. Je ne peux pas conduire, je ne vois pas très bien et ça me frustre un peu. Alors je veux faire les choses que je peux encore faire (…) Il faudra que je trouve une idée quand j'aurai 100 ans… quelque chose de spécial.»

(ysc)

Plus de news complètement insolites...
Les Etats-Unis veulent construire des trains sur la Lune
2
Les Etats-Unis veulent construire des trains sur la Lune
Ce pigeon a été relâché après 8 mois de prison en Inde
Ce pigeon a été relâché après 8 mois de prison en Inde
«Incrédulité» parmi les fidèles: leur prêtre aurait trempé dans un trafic de Viagra
«Incrédulité» parmi les fidèles: leur prêtre aurait trempé dans un trafic de Viagra
Il a dû avoir la peur de sa vie
Il a dû avoir la peur de sa vie
Thèmes
Les sportifs les plus vieux
1 / 6
Les sportifs les plus vieux
Vitorino Hilton, Football, Montpellier, Ligue 1, MHSC, Brésil, France
source: wikipédia / deltort nicolas
partager sur Facebookpartager sur X
Le retour des tigres sauvages au Kazakhstan
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le Groenland se barricade contre ce projet des alliés de Trump
Soutenue par Donald Trump, une entreprise américaine veut lancer des forages pétroliers au Groenland. Sur place, le projet provoque déjà une vive opposition.
Les 15 premiers conteneurs bleus et plusieurs engins de chantier lourds sont déjà installés près de la piste poussiéreuse d'un aérodrome de l'est du Groenland. C'est ici, au cœur de la toundra arctique de la péninsule de Nunap Qeqqa, que doit bientôt débuter une aventure pétrolière. Une aventure américaine, pas forcément groenlandaise.
L’article