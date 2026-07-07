en partie ensoleillé28°
DE | FR
burger
Sport
Football

CdM: l'Argentine renverse l'Egypte dans un match complètement fou

Argentina&#039;s Lionel Messi (10) celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup round of 16 soccer match between Argentina and Egypt in Atlanta, Tuesday, July 7, 2026. (AP ...
Lionel Messi a inscrit le but égalisateur, mardi à Atlanta.image: Keystone

C’est fou: l’Argentine réalise une remontada historique

Menée 2-0 jusqu'au dernier quart d'heure de jeu, l'Argentine, qui a vu Messi manquer un penalty en première temps, a renversé une très belle équipe d'Egypte en toute fin de match pour s'imposer 3-2 et se qualifier pour les quarts de finale.
07.07.2026, 20:0507.07.2026, 20:15

De l'enfer au paradis. Les champions du monde argentin sont passés tout près d'une élimination en huitièmes de finale, mais les hommes de Lionel Scaloni, menés 2-0, ont réussi une fantastique remontada pour renverser la table et l'emporter finalement 3-2.

La révolte a sonné à la 79e lorsque Cristian Romero a marqué de la tête le but de l'espoir. Puis à la 83e, c'est l'inusable Leo Messi qui s'est offert son 8e but du Mondial, le 21e en tout, d'une volée du gauche. Le joueur de l'Inter Miami a ainsi égalisé et gommé son penalty manqué à la 21e. Puis dans le temps additionnel, Messi a lancé Lautaro Martinez. Le joueur de l'Inter Milan a offert un centre parfait pour Enzo Fenrandez qui a placé une tête imparable.

Sondage
Quel est le meilleur buteur du Mondial selon vous?

Héroïque, le gardien Mustafa Shobeir a dû s'incliner une troisième et dernière fois.

Avant ça, les Egyptiens avaient réussi un match admirable grâce à un grand gardien et à une réussite clinique. Les Pharaons ont ouvert le score à la 15e par Yasser Ibrahim. A la 58e, Mo Salah et ses coéquipiers pensaient bien avoir doublé la mise par Ziko, mais la VAR a finalement annulé le but pour une faute sur un Argentin de l'autre côté du terrain avant la contre-attaque égyptienne.

Mais à la 67e, ce même Ziko a pu trouver la faille sur une passe de Haissem Hassan. Les Pharaons ont-ils été trop confiants? L'Albiceleste a fini par renverser la vapeur.

(ats/roc)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
3
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
1
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
1
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
1
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Elle insulte Mbappé et exige des excuses
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les gestes religieux des footballeurs suisses interrogent
Manzambi et Vargas n'hésitent pas à faire des gestes religieux après leurs buts. Pour le théologien Josef Hochstrasser, ces démonstrations de foi relèvent de la liberté religieuse. Il invite toutefois à porter un regard critique sur le message véhiculé par certaines Eglises auxquelles les footballeurs sont associés.
Les noms de Johan Manzambi et Ruben Vargas sont sur toutes les lèvres durant cette Coupe du monde. Non seulement en raison de leurs buts, qui électrisent toute la Suisse, et désormais de leurs blessures, mais aussi à cause de leurs opinions religieuses. Les deux joueurs ont pris l'habitude de faire un geste de croix avec leurs doigts après une victoire, en hommage à Dieu.
L’article