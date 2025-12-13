en partie ensoleillé
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde

epaselect epa12587359 A man poses with a ticket for the Lionel Messi GOAT India Tour on the eve of Messi&#039;s arrival to Kolkata, India, 12 December 2025. Lionel Messi, along with Luis Suarez and Ro ...
Un spectateur pose avec son billet pour ce qui devait être un événement exceptionnel.Keystone

Des fans de Lionel Messi ont saccagé un stade de Calcutta, dans l'est de l'Inde samedi. Ils n'ont pas apprécié les mesures de sécurité prises pour la tournée de promotion de l'Argentin, qui a dû être exfiltré.
13.12.2025, 13:4913.12.2025, 13:49

En visite jusqu'à lundi, le joueur de 38 ans a été accueilli à son arrivé dans l'Etat du Bengale occidental samedi par des fans exubérants qui scandaient son nom.

Quelques heures plus tard, des milliers de personnes portant des maillots du joueur ont été frustrées par les mesures de sécurité entourant la venue de leur champion dans un stade de Calcutta. Il était en effet quasi-impossibilité de l'apercevoir.

Le champion du monde a fait le tour du terrain en saluant la foule puis a immédiatement quitté la pelouse, alors qu'il était prévu qu'il y joue quelques minutes. La colère de certains, dont beaucoup avaient payé plus de 100 dollars - parfois l'équivalent d'un mois de salaire - a alors éclaté. Des sièges arrachés ont été lancés sur la pelouse, ainsi que des bouteilles d'eau. Puis le terrain a été envahi.

epa12589079 Police officers try to stop Messi fans as they throw bottles and chairs, vandalising hoardings at Salt Lake Stadium in Kolkata, India, 13 December 2025. Following Messis brief five-minute ...
Keystone

Le public a pointé du doigt la «mauvaise organisation».

Plus tard, la police a d'ailleurs annoncé l'arrestation du «chef de l'organisation». Les autorités entendent se mêler de l'affaire et envisager le remboursement des tickets.

Indian fans vandalize stadium chairs as they run on to the field after failing to get a glimpse of Argentine soccer star Lionel Messi at the Salt Lake Stadium, in Kolkata, India, Saturday, Dec. 13, 20 ...
Keystone

Avant la venue du footballeur, une statue de plus de 20 mètres a été dévoilée dans la ville. Le prodige du footbal doit poursuivre sa tournée à Hyderabad, Bombay et New Delhi. (afp)

