Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde

Des fans de Lionel Messi ont saccagé un stade de Calcutta, dans l'est de l'Inde samedi. Ils n'ont pas apprécié les mesures de sécurité prises pour la tournée de promotion de l'Argentin, qui a dû être exfiltré.

En visite jusqu'à lundi, le joueur de 38 ans a été accueilli à son arrivé dans l'Etat du Bengale occidental samedi par des fans exubérants qui scandaient son nom.

Quelques heures plus tard, des milliers de personnes portant des maillots du joueur ont été frustrées par les mesures de sécurité entourant la venue de leur champion dans un stade de Calcutta. Il était en effet quasi-impossibilité de l'apercevoir.

Le champion du monde a fait le tour du terrain en saluant la foule puis a immédiatement quitté la pelouse, alors qu'il était prévu qu'il y joue quelques minutes. La colère de certains, dont beaucoup avaient payé plus de 100 dollars - parfois l'équivalent d'un mois de salaire - a alors éclaté. Des sièges arrachés ont été lancés sur la pelouse, ainsi que des bouteilles d'eau. Puis le terrain a été envahi.

Le public a pointé du doigt la «mauvaise organisation».

Plus tard, la police a d'ailleurs annoncé l'arrestation du «chef de l'organisation». Les autorités entendent se mêler de l'affaire et envisager le remboursement des tickets.

Avant la venue du footballeur, une statue de plus de 20 mètres a été dévoilée dans la ville. Le prodige du footbal doit poursuivre sa tournée à Hyderabad, Bombay et New Delhi. (afp)