Les Américains risquent de voir l'assurance santé plus que «doubler» en 2026

Les Etats-Unis menacent de connaître une flambée des prix historiques l'an prochain. Keystone

A moins de trois semaines de l’échéance, le Sénat américain a rejeté deux projets de loi censés éviter une flambée historique des coûts d’assurance santé. Faute d’accord, 24 millions d’Américains pourraient voir leurs primes doubler dès janvier, plongeant le Congrès dans une impasse explosive.

Plus de «International»

Le Sénat américain a rejeté jeudi deux projets de loi concurrents pour éviter à des millions d'Américains de subir une explosion des coûts de leur assurance santé, à quelques semaines de l'expiration d'importantes subventions.

Ces subventions pour le programme public d'assurance santé «Obamacare», à destination des ménages à plus faibles revenus, ont été au coeur du différend en octobre entre élus républicains et démocrates qui avait mené à la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des Etats-Unis.

La question des coûts de santé est devenue un thème majeur du débat politique américain ces dernières semaines, l'opposition démocrate espérant bien pouvoir s'emparer du sujet en vue des élections législatives cruciales de mi-mandat en novembre 2026.

Si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord pour prolonger ces subventions, les coûts d'assurance santé devraient plus que doubler en janvier pour 24 millions d'Américains qui utilisent «Obamacare», selon KFF, un cercle de réflexion spécialisé sur les questions de santé.

Et selon le cercle de réflexion Urban Institute, près de 5 millions de bénéficiaires pourraient perdre toute couverture santé en 2026. Donald Trump n'a jusque là pas exprimé sa position sur le sujet, laissant ses lieutenants au Congrès batailler pour décider quelle voie adopter.

Un projet de loi républicain prévoit ainsi de remplacer les subventions, versées aux assureurs, par des allocations attribuées directement aux individus. Mais en l'absence de soutien d'élus démocrates, l'initiative a échoué à atteindre le seuil de 60 voix sur 100 nécessaire pour être adoptée au Sénat.



«Ils ont utilisé du scotch et de la glu pour élaborer cette proposition ridicule qui ne peut pas être prise au sérieux» Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer

Car le camp de Chuck Schumer propose de son côté une prolongation de trois ans des subventions. Mais là-encore, la proposition de loi a été rejetée au Sénat avec seulement 51 voix pour, en raison des fortes objections de la majorité républicaine.

Chuck Schumer et les démocrates se battent pour prolonger les subventions encore trois ans. Keystone

Son chef, John Thune, a ainsi dénoncé un texte qui ne fait rien pour lutter contre «le gaspillage, la fraude, et les abus délirants» selon lui du programme «Obamacare», qu'il accuse également d'avoir «complètement échoué» à maîtriser la hausse des coûts d'assurance santé pour ses bénéficiaires.

«Les démocrates n'ont pas un plan pour la santé. Ils veulent prolonger le statu quo» Le ténor républicain John Thune, depuis l'hémicycle

Le camp de John Thune, lui, est un farouche opposant aux subventions. Keystone

Même si le Sénat parvenait à sortir de l'impasse pour adopter un projet de loi permettant d'éviter une explosion des coûts d'assurance santé, il n'est pas certain non plus que la Chambre des représentants l'approuve à son tour.

Car les factions, au sein même des partis, sont encore plus marquées dans la chambre basse: plusieurs républicains ont dévoilé de nombreux projets parfois divergents, même si la plupart sont vertement opposés à une prolongation des subventions pour «Obamacare».

Sans stratégie ou direction claires au Congrès, et avec moins de trois semaines avant l'échéance du 1er janvier, les chances de parvenir à un consensus entre les deux partis semblent bien maigres. (mbr/ats)