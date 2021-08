Sport

Deux entraîneurs biélorusses doivent quitter le village olympique

Nouveau rebondissement dans l'affaire Krystsina Tsimanouskaya: le Comité international olympique (CIO) a retiré les accréditations de deux entraîneurs de la délégation biélorusse.

A. Shimak et de Y. Maisevich ont quitté le village olympique, sous ordre du Comité international olympique (CIO). Les deux entraîneurs biélorusses ont perdu leurs accréditations à cause de leur rôle dans l'affaire Krystsina Tsimanouskaya.

«Dans l'intérêt des sportifs du comité olympique biélorusse qui sont toujours à Tokyo et à titre provisoire, le CIO a annulé et retiré la nuit dernière les accréditations de M. A. Shimak et de Y. Maisevich», a indiqué l'instance olympique sur son compte Twitter.

Rapatriement forcé

La sprinteuse avait affirmé dimanche avoir échappé à un rapatriement forcé en Biélorussie, quelques jours après avoir ouvertement critiqué la Fédération d'athlétisme de son pays en plein Jeux olympiques de Tokyo.

Elle était restée confinée depuis lundi à l'ambassade de Pologne à Tokyo, sans parler aux médias. Elle avait quitté l'ambassade tôt mercredi à bord d'une voiture aux vitres teintées, de sorte qu'il n'était pas possible de l'identifier avec certitude. (ats/asi)