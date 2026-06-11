L'arbitre rejeté par l'administration Trump obtient une revanche

Refoulé à son arrivée aux Etats-Unis pour le Mondial 2026, Omar Artan arbitrera finalement la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa.

Plus de «Sport»

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis où il devait officier lors du Mondial 2026, sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe le 12 août prochain entre le PSG et Aston Villa. L'UEFA l'a annoncé jeudi.

«Le football est fait pour rapprocher les gens et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses remarquables qualités d'arbitrage», déclare le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.

Omar Artan retrouve les sommets du football mondial. Keystone

La décision de nommer l'officiel de 34 ans «a été prise dans le cadre d'un accord récemment signé entre l'UEFA et la CAF afin d'encourager la coopération dans de nombreux domaines, y compris l'arbitrage», précise l'organisation.

«Les deux confédérations sont unies par la volonté commune de développer le football à tous les niveaux et de promouvoir les valeurs fondamentales d'unité, d'égalité et de non-discrimination.» UEFA

Omar Artan a été accueilli mercredi en héros à Mogadiscio, quelques jours après avoir été refoulé à son arrivée à l'aéroport international de Miami, alors qu'il avait été sélectionné par la FIFA pour arbitrer lors du Mondial (11 juin-10 juillet) coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Pourquoi cette expulsion?

Un responsable du Département d'Etat américain a déclaré mardi soir que l'arbitre était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui «rendait le voyageur inéligible à l'entrée» sur le sol américain.

«C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout», s'est défendu de son côté le patron de la FIFA Gianni Infantino, lors d'une conférence de presse mercredi soir à Mexico:

«Nous essayons toujours de trouver des solutions, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde qui peuvent régner sur les gouvernements et les forces de police.»

Disputée le 12 août à Salzbourg, la Supercoupe d'Europe opposera le PSG, tenant du titre et vainqueur d'une deuxième Ligue des Champions d'affilée, au club anglais d'Aston Villa, sacré en Europa League. (jah/ats)