Avant le match contre les Etats-Unis, l'Iran menace ses propres joueurs

Les nerfs étaient également tendus avant ce match, Téhéran avait alors appelé l'équipe américaine «Satan». Les joueurs avaient toutefois décidé d'ignorer les différends politiques entre les deux Etats . Les Iraniens avaient offert des roses blanches aux Américains, en guise d'amitié. Les deux équipes avaient ensuite posé pour une photo de groupe et ont reçu une distinction de la Fifa pour ces gestes. Une époque qui semble bien loin.

Le match entre les Etats-Unis et l'Iran est la deuxième rencontre entre les deux équipes nationales lors d'une Coupe du monde de football depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, au début des années 1980. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était lors de la Coupe du monde en France en 1998. L'Iran s'était imposé 2-1, à la grande surprise des Américains.

Le sélectionneur américain Gregg Berhalter s'est excusé lundi pour cette action symbolique, «au nom des joueurs et du personnel d'encadrement de l'équipe nationale», bien que ceux-ci n'aient pas été consultés au préalable. Tyler Adams, le capitaine de l'équipe âgé de 23 ans, s'est également excusé pour avoir mal prononcé «Iran».

Ce week-end, la fédération américaine de football U.S. Soccer a jeté de l'huile sur le feu. Elle a publié sur son site Internet un drapeau iranien sur lequel le symbole central de la République islamique était absent, avant de le retirer , à la suite des vives protestations de la fédération iranienne de football. Celle-ci exigeait même l'exclusion des Etats-Unis de la Coupe du monde. La Maison Blanche a démenti avoir été au courant de cette action.

Ceux-ci auraient interdit aux footballeurs de rencontrer des étrangers et leurs familles auraient été menacées d'être violentées en cas de violation des règles. On fait même état de menaces de torture.

Plus de 300 morts en Iran depuis le début des troubles

Selon une correspondante de CNN , des dizaines de membres de la Garde révolutionnaire, l'organisme de contrôle et de répression du régime des Mollahs, se trouveraient au Qatar pour surveiller les joueurs iraniens.

Menaces de violence et de torture

Les nerfs sont tendus avant la rencontre historique entre l'Iran et les Etats-Unis lors de la Coupe du monde de football. Le match débute ce mardi à 20 heures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le régime iranien est sur les dents.

Mardi soir, les équipes des Etats-Unis et de l'Iran s'affronteront au Qatar. Pour la deuxième fois de l'histoire, un duel entre ces deux pays ennemis aura lieu au sein de la Coupe du monde de football. Mais les joueurs iraniens sont mis sous pression par le régime.

Iran: ne plus jamais dire que le voile est un «vêtement comme les autres»

