Le foot italien pourrait vivre un scénario dingue

Le championnat est tellement serré en Italie que les deux équipes de tête pourraient se départager d'une façon bien particulière (et spectaculaire) en fin de saison.

La saison 2024-2025 de Serie A est passionnante. Alors que l'Inter avait l'occasion de reprendre trois points d'avance sur Naples en tête du championnat, dimanche soir à Bologne, Yann Sommer et ses coéquipiers ont été battus (1-0) dans les arrêts de jeu sur une superbe volée de Riccardo Orsolini (90e + 4'). Résultat: l'Inter et Naples ont exactement le même nombre de points (71) à cinq journées de la fin.

Le calendrier semble plutôt favorable à Naples, mais si l'Inter a deux gros matchs à disputer face aux clubs romains, elle a la chance de les accueillir tous les deux. Or les Nerazzurri sont la meilleure équipe de la saison à domicile, où ils n'ont perdu qu'une seule fois.

Le calendrier de l'Inter : reçoit la Roma, reçoit Vérone, va au Torino, reçoit la Lazio et va à Côme.

: reçoit la Roma, reçoit Vérone, va au Torino, reçoit la Lazio et va à Côme. Le calendrier de Naples: reçoit le Torino, va à Lecce, reçoit le Genoa, va à Parme et reçoit Cagliari.

On pourrait donc tout à fait imaginer que les deux équipes de tête terminent à égalité parfaite de points au soir de la dernière journée, le week-end du 24 et 25 mai. Si une telle situation se produit, l'Inter et Naples seraient départagés de façon bien particulière (et spectaculaire).

Alors que dans la plupart des championnats le goal-average fait la différence, ce n'est pas le cas en Italie: depuis 2022, les équipes qui ont le même nombre de points et qui luttent pour le titre ou le maintien disputent un barrage, une sorte de grande finale sur 90 minutes, sans prolongation. En cas d’égalité, une séance de tirs au but départage les deux formations.

Où se jouera le match?

Un tel scénario ne s’est produit qu’une seule fois dans l’histoire du football italien, et c'était le 7 juin 1964. Les Intéristes en gardent d'ailleurs un très mauvais souvenir, puisqu'ils avaient perdu le titre face à Bologne (2-0).

Le match s'était alors disputé à Rome, donc sur terrain neutre, ce qui n'arrivera pas cette année. Selon le règlement de la Serie A, ce choc au sommet se joue sur le terrain d'un des deux finalistes, c'est à dire sur celui qui mène dans les confrontations directes en championnat. Le «problème», c'est que l'Inter et Naples ont fait deux fois match nul cette saison (1-1).

Un autre critère devra donc départager les deux clubs pour savoir qui reçoit. Voici ceux qui vont compter:

La différence de buts sur l’ensemble du championnat fera foi (l'Inter est à +40 actuellement tandis que Naples est à +27)

Si les deux équipes ont la même différence de buts, c'est le nombre de réussites inscrites qui sera décisive (l'Inter a scoré 72 fois jusqu'à présent, Naples 52)

Et si ça ne suffit toujours pas, c'est un tirage au sort qui désignera l'hôte du match pour le titre.

Rome, la solution de repli

La Gazzetta dello Sport précise toutefois que la Ligue tiendra compte des éventuelles restrictions liées aux mesures de sécurités que pourraient décider les autorités compétentes. «En cas de restrictions, le match aurait lieu sur terrain neutre, vraisemblablement au Stade olympique de Rome», ajoute le quotidien rose.

Cette partie devra se jouer la dernière semaine de mai, puisque l'ultime journée de Serie A se dispute le week-end du 24 et 25 mai et que les clubs devront laisser leurs internationaux à disposition des sélections dès le 1er juin pour la fenêtre internationale de la FIFA (du 2 au 10 juin). Mais quand exactement? Tout dépendra du parcours de l'Inter en Ligue des champions. Le club lombard est en demi-finale de la compétition (face au FC Barcelone) et s'il se qualifie, il disputera la finale de C1 le...31 mai.