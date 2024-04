Ils restent confidentiels et ne touchent pas la planète entière. Les meilleures nations comme les Etats-Unis et la Chine manquent. Ces Jeux ne provoquent pas non plus les mêmes retombées.

Ces derniers jours, des discussions avec Singapour ont été établies. Mais une fois de plus, cela n'a abouti à rien. La cité-Etat d'Asie du Sud-Est ne sera pas le plan C. De ce fait, la Fédération des Jeux du Commonwealth pourrait bientôt envisager le report des épreuves d'une année. Elle doit toutefois faire face à un autre problème: l'édition 2030 du centenaire est également boudée. Il n'y a pour l'heure aucune candidature après le retrait de celle de la province de l'Alberta, Canada.

Il y a d'abord eu un premier retard en 2020. Au moment d'élire la ville hôte, aucune candidature n'avait été reçue. Après de longues discussions, c'est finalement l'Etat de Victoria qui s'est dévoué en 2022 pour assurer la tenue des compétitions. Mais les Australiens ont fait volte-face un an plus tard. Ils ont préféré verser un important dédommagement à la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) plutôt que d'accueillir les épreuves.

La situation est encore plus compliquée aujourd'hui. A un peu plus de deux ans de l'événement, on ne sait pas qui accueillera les 23e Jeux du Commonwealth.

Mais les athlètes ne sont pas les seuls à bouder les Jeux du Commonwealth. Les villes candidates à l’organisation se font aussi de plus en plus rares. La dernière édition le prouve. Edmonton au Canada a retiré son dossier avant que Durban en Afrique du Sud n’abdique alors qu'elle était élue.

Les Jeux du Commonwealth peuvent paraître distants. Ils regroupent pourtant plus de 70 nations et des milliers d'athlètes tous les quatre ans.

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Il a couru avec «du vomi sur le visage» pour accomplir l'impensable

L'odyssée achevée ce dimanche par Russ Cook, un Britannique de 27 ans aux allures de Viking, donne le tournis: 352 jours d'aventure; plus de 16 000 kilomètres parcourus, soit 19 millions de pas ou l'équivalent de 380 marathons; 16 pays traversés. Récit d'un défi complètement dingue entamé il y a près d'un an.

Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, ce 7 avril 2024, vers 16h40, vêtu d'une chemise rétro et d'un bob, Russ Cook a l'air incrédule. Sourire béat, yeux écarquillés, il pose ses mains sur sa tête. Autour de lui, supporters, journalistes et photographes se pressent pour lui arracher une réaction. Ses premiers mots sont pour la chaîne Sky News. «Je suis un peu fatigué», admet-il avec un sourire. Le célèbre flegme britannique. Puis Russ Cook fléchit les muscles et s'élance vers la mer, pour un bain de fraîcheur bien mérité. Voilà. C'est fait. Dans ces eaux s'achève un périple entamé près d'un an plus tôt.