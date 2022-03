Le club de Suisse centrale a récolté 8 unités grâce à ses recrues, dont le défenseur Mohamed Dräger (au centre de l'image)

La stat' incroyable qui explique pourquoi Lucerne est devant le LS

Depuis la reprise, Lucerne a pris tous ses points (8) grâce aux recrues engagées lors du mercato hivernal. Lausanne, lui, n'a pas trouvé les joueurs capables de le faire décoller au classement.

En offrant un point au FC Lucerne d'une superbe frappe tendue, samedi soir contre Young Boys (2-2), le latéral droit Mohamed Dräger a une nouvelle fois souligné l'excellent travail réalisé par le club de Suisse centrale au mercato d'hiver. Depuis la reprise du championnat, le 30 janvier contre Bâle, le FC Lucerne doit en effet tous les points qu'il a inscrit en Super League à ses nouvelles recrues:

le 13 février, Asumah Abubakar , arrivé au club un mois plus tôt, a offert trois points au FCL contre Sion en marquant l'unique but de la partie (1-0).

, arrivé au club un mois plus tôt, a offert trois points au FCL contre Sion en marquant l'unique but de la partie (1-0). le 20 février, Marko Kvasina , engagé par les Lucernois en début de semaine (!), a égalisé contre Servette à la 86e minute de jeu (1-1).

, engagé par les Lucernois en début de semaine (!), a égalisé contre Servette à la 86e minute de jeu (1-1). le 27 février, Asumah Abubakar , encore lui, a assommé Lausanne en claquant un doublé (victoire 2-1).

, encore lui, a assommé Lausanne en claquant un doublé (victoire 2-1). le 5 mars, Mohamed Dräger, recruté début février, a permis au FCL de ramener un point de son déplacement à Berne (2-2).

Quand ces joueurs sont arrivés, Lucerne se débattait en fond de classement. Cinq semaines plus tard, le voici en bien meilleure posture: ses nouveaux hommes forts lui ont permis de récolter huit points et de prendre une nette avance sur Lausanne, encore battu contre Zurich samedi (0-2).

Le classement Image: TXT

Abubakar, Kvasina et Dräger n'étaient pourtant pas des joueurs inaccessibles: le premier a été acheté à Lugano, et les deux autres ont été prêtés par Ostende et Nottingham Forest. Aucun ne vaut plus que 800 000 francs suisses, selon le site de référence Transfermarkt; la valeur marchande de Kvasina est même deux fois inférieure à ce montant.

Mais Lucerne n'a pas été seulement bon en achetant; il a été aussi malin en vendant Holger Badstuber, l'ancien international allemand étant le symbole du premier tour raté du FCL.

Lausanne n'a pas eu le même sens des affaires. Quand Lucerne a engagé sur son banc un fin connaisseur du football suisse et des missions de sauvetage (l'ancien coach du FC Vaduz Mario Frick), le LS a opté pour un entraîneur étranger porté sur la formation (Alain Casanova). Ses nouvelles recrues comme Spielmann, Zoukit, Poundjé, Koné, Trebel ou Pollero, n'ont pour l'instant pas rapporté le moindre point au club vaudois.

Parmi ces hommes, seul Pollero a trouvé le chemin des filets depuis la reprise. Mais sa réussite n'a permis au LS que de sauver l'honneur, le 30 janvier lors de la défaite 5-1 contre Saint-Gall.