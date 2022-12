L'Iranienne Sara Khadem al-Sharieh, ici aux championnats du monde d'Almaty au Kazakhstan ce 26 décembre, a joué sans son voile islamique, pourtant obligatoire en Iran. image: twitter

Cette joueuse d'échecs iranienne risque sa vie pour son geste militant

Sara Khadem al-Sharieh a défié les autorités iraniennes en jouant sans son hijab – le voile islamique – aux championnats du monde. Un geste extrêmement courageux qui pourrait lui coûter cher.

On n'associe pas forcément le courage aux échecs, contrairement aux sports extrêmes. Et pourtant, c'est bien dans cette discipline qu'a été fait le geste le plus courageux d'un sportif ces dernières semaines. Une sportive, plutôt, la distinction est importante. Son nom? Sara Khadem al-Sharieh.

Non, cette Iranienne de 25 ans n'a pas tenté un saut périlleux arrière depuis l'échiquier pour célébrer une victoire. Son action est nettement moins spectaculaire, mais tellement forte symboliquement: lundi aux championnats du monde d'Almaty au Kazakhstan, elle a joué sans son hijab.

Le voile islamique censé recouvrir les cheveux des femmes est pourtant obligatoire pour toutes les Iraniennes, y compris les athlètes qui représentent le pays dans des compétitions à l'étranger. Et le régime est particulièrement strict sur ce point: un foulard de travers, laissant apparaître quelques mèches, a coûté la vie à Mahsa Amini, 22 ans, brutalement arrêtée à Téhéran par la police des mœurs le 16 septembre dernier...

Un événement qui a entraîné un immense soulèvement populaire dans tout le pays avec des manifestations hostiles au régime dans les rues et sur les réseaux sociaux, qui se poursuit actuellement. Un bilan établi le 7 décembre par l'ONG Iran human rights (IHR) dénombrait au moins 458 morts dans la répression des manifestations. D'après l'Organisation des nations unies (ONU), au moins 14 000 personnes ont été arrêtées. En signe de protestation, de nombreuses femmes ont enlevé leur hijab, certaines allant même jusqu'à le brûler en public. L'action de Sara Khadem al-Sharieh s'inscrit dans ces actions militantes.

Mais son geste pourrait lui coûter cher à son retour en Iran. Il n'y a qu'à penser au terrible sort qu'a connu Mahsa Amini. «Le fait d’être vue en public sans foulard peut entraîner diverses sanctions: arrestation, peine d’emprisonnement, flagellation ou amende», liste l'ONG Amnesty international sur son site.

Cloîtrée à domicile et maison rasée

Un cas similaire a eu lieu en octobre, avec des conséquences lourdes pour sa protagoniste. La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi a aussi concouru sans hijab aux championnats asiatiques en Corée du Sud.

L'Iranienne Elnaz Rekabi sans son hijab, aux championnats asiatiques en octobre 2022. Image: keystone

De retour au pays, elle s'est excusée publiquement en expliquant que son voile avait malencontreusement glissé. Selon la BBC, ces déclarations ont été faites sous la pression des autorités. Toujours selon ce même média, l'athlète a été assignée à résidence en guise de punition. La BBC avance aussi que la maison familiale d'Elnaz Rekabi aurait été rasée par les autorités, par vengeance. L'agence de presse Tasnim, proche du pouvoir, a confirmé la démolition du bâtiment, mais avec une autre cause: la famille n'avait, selon Tasnim, pas obtenu un permis de construire valide.