Une franchise de NFL bouscule sa tradition: les fans se déchirent

Les Vikings du Minnesota ont recruté, pour la première fois, deux hommes dans leur équipe de pom-pom girls. Une décision qui divise les fans.

Plus de «Sport»

Les Vikings du Minnesota ont entamé leur pré-saison de NFL par une victoire, samedi, face aux Texans de Houston. Pas de quoi, toutefois, ravir l’ensemble des supporters de la franchise.

Et pour cause, à l’heure actuelle, le sportif passe au second plan. Toutes les discussions tournent autour d’une seule annonce: le recrutement de Blaize Shiek et Louis Conn au sein de l’équipe de pom-pom girls des Vikings.

La présentation des pom-pom boys Vidéo: twitter

Ce n'est pas la première fois que des hommes intègrent un collectif de cheerleaders actif en NFL. Cette saison, plus d'un tiers des équipes disposeront d'au moins un athlète masculin dans le rôle de soutien. Une tendance à la hausse, qui avait été amorcée de façon naturelle par les Rams de Los Angeles en 2018.

Mais à Minneapolis, où est établie la franchise des Vikings du Minnesota, la nouveauté introduite pour cette nouvelle saison est loin de faire l'unanimité, et divise même profondément.

Les fans les plus conservateurs ne supportent pas cette initiative. Ils l'assurent: ils ne comptent plus s'abonner en réponse à ce changement qui, selon eux, porte atteinte à la tradition. L'arrivée de Blaize Shiek et Louis Conn est même accompagnée de messages hostiles. «Personne ne veut d'un homme qui prétend être une pom-pom girl», note ainsi un internaute.

Cependant, d'autres fans saluent cette décision. Ils rappellent qu’elle s’inscrit dans la lignée de la franchise, réputée pour son ouverture et son engagement en faveur de l'inclusion.

(roc)