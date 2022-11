Facundo Tello dans ses oeuvres. Image: AP

L'arbitre de Suisse-Cameroun «est réputé pour sa gâchette facile»

L'Argentin Facundo Tello a été désigné pour diriger le premier match de la Nati lors du Mondial au Qatar (11h jeudi). Un arbitre connu comme le roi du carton rouge: il avait expulsé 10 joueurs lors de Boca Juniors-Racing début novembre.

On espère des buts, ce jeudi entre la Suisse et le Cameroun. On aura peut-être des cartons rouges. C'est en effet la spécialité de l'Argentin Facundo Tello. «Il est réputé pour sa gâchette facile», souligne la presse camerounaise. C'est un doux euphémisme: lors du match du trophée d’Argentine entre Boca Juniors et Racing Club il y a 2 semaines, Tello a distribué un total record de 10 cartons rouges.

La rencontre s'était déroulée correctement jusque dans les derniers instants. Le sifflet avait alors joué d'une autre musique. Tello avait d'abord expulsé un joueur de chaque club, puis un autre en prolongations et enfin sept après le but victorieux du Racing à la 118e minute!

Les Suisses sont prévenus: ils devront se tenir à carreau s'ils veulent terminer la rencontre à onze.

(jcz)