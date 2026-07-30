Le tennisman pro neuchâtelois Tanguy Genier organise à Marin le «2 Points Challenge», ouvert à toutes et tous. image: dr/watson

Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie

Le «2 Points Challenge» aura lieu à Marin (NE) le samedi 15 août. Une compétition au format aussi inédit que croustillant, ouverte à tous, qui peut réserver de grosses surprises.

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Vous êtes un joueur de tennis du dimanche, mais vous voulez battre des pros et empocher 3 500 francs? Ce sera possible à Marin (NE), le samedi 15 août prochain.

Le village au bout du lac de Neuchâtel accueille un tournoi insolite, où il faut marquer seulement deux points pour gagner un match et ainsi se qualifier pour le tour suivant, dans un tableau à élimination directe. Son nom? Le «2 Points Challenge», ouvert à toutes et tous. Peu importe le niveau, l'âge, le sexe ou la nationalité.

«On a déjà 75 inscriptions, et on espère arriver à 120», se réjouit l'organisateur Tanguy Genier, président du TC Marin, joint par watson ce mercredi. Les inscriptions (40 francs par personne) seront ouvertes jusqu'au lundi 10 août (pour vous inscrire, cliquez ici).

Tanguy Genier, organisateur du «2 Points Challenge» et tennisman professionnel. image: dr

Comme le relevait ArcInfo, l'événement s'inspire fortement du «One Point Slam» qui a eu lieu en début d'année à l'Open d'Australie. «On a vu ça et on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose du genre, à notre sauce. On s'est lancé, et on y travaille depuis mars», rembobine Tanguy Genier.

A Melbourne, les matchs se jouaient sur un seul point, et il y a eu une grosse surprise: le sacre de l'amateur Jordan Smith, qui avait notamment éliminé le numéro 1 mondial Jannik Sinner. Le vainqueur a empoché un million de dollars australiens (535 000 francs suisses).



On en parlait ici👇 Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie

Celui ou celle qui soulèvera le trophée à Marin recevra aussi un joli pactole: 3 500 francs. Un prize money que les organisateurs ont pu collecter grâce à leur sponsor principal, XO Investments. Le finaliste et tous les autres participants repartiront, eux, les mains vides. De quoi amener encore plus de piment à ces matchs, dont le format express assurera un sacré suspense et de la tension. Pour les joueurs, comme pour le public, attendu nombreux.

«Ça n'a rien à voir avec un match normal»

Au meilleur des trois points (et avec une alternance de serveur), l'issue d'un duel est imprévisible. Même quand il oppose un pro à un amateur. D'autant que les excellents joueurs (de N1 à R1) n'auront droit qu'à une seule balle de service, contrairement aux participants moins bien classés qu'eux. Autre avantage pour les amateurs: il n'y a pas de têtes de série. Les cadors peuvent donc potentiellement s'affronter dès le 1er tour et s'éliminer entre eux.

C'est sur les courts en dur (bleus, tout à gauche) du CIS Marin qu'aura lieu le «2 Points Challenge», le samedi 15 août 2026. image: dr

«Ce côté aléatoire du match, c'est ce qui fait le charme du concept», s'enthousiasme Tanguy Genier. Tennisman professionnel (625e mondial en 2025), le Neuchâtelois participera aussi à son «2 Points Challenge» – l'autre crack du tableau est Damien Wenger (ex-ATP 363) –, mais n'est pas du tout certain de le remporter. «Je ne me sens clairement pas favori: j'ai fait un tournoi sur un point à Milan il y a quelques jours, et j'ai perdu dès le premier match», se marre-t-il.

Et il témoigne:

«Ça n'a rien à voir avec un match normal. En termes de sensations et de stress, c'était vraiment particulier»

La condition physique a beaucoup moins d'impact et la tactique est différente: sachant que la moindre erreur est synonyme d'élimination, faut-il prendre des risques? Mentalement, c'est une approche différente, avec davantage de pression. Surtout pour les pros. «Si tu perds contre un amateur, c'est un peu la honte», rigole Tanguy Genier.

Un tennis «populaire et rassembleur»

Mais l'organisateur confie justement que son «rêve est de voir gagner un amateur», comme à Melbourne. Car le «2 Points Challenge» se veut «populaire, rassembleur et différent des événements du même genre très élitistes».

Pour renforcer cette convivialité et casser, le temps d'une journée, les codes d'un tennis «parfois trop sérieux», un DJ assurera des animations musicales pendant le tournoi. La manifestation neuchâteloise s'inscrit aussi dans une tendance à renouveler le tennis, pour le rendre plus accessible au jeune public.

«Ça rejoint ce que les gens veulent désormais: un événement court, sur une journée, où il y a tout le temps de l'action et de l'ambiance. Mais il ne faut pas que ça remplace le tennis traditionnel. C'est un bon complément.»

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D'ailleurs, le tennis classique profitera directement de ce tournoi alternatif, puisque les bénéfices seront reversés à l'association Next Chapter, qui soutient la relève régionale.

Tanguy Genier espère faire de ce «2 Points Challenge» un rendez-vous annuel. Et qui sait, peut-être y voir débarquer, comme à Melbourne, une star du tennis en quête de sensations fortes.