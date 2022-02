La patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein est la concurrente le plus âgée des Jeux d'hiver à Pékin, hommes et femmes confondus. Image: twitter

Pékin 2022

A 49 ans, elle est la plus vieille compétitrice des JO

La patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein est la concurrente la plus âgée des Jeux d'hiver à Pékin, hommes et femmes confondus.

Après avoir participé samedi à la course du 3000m féminin en patinage de vitesse, Claudia Pechstein partage désormais le record du plus grand nombre de participations aux Jeux olympiques d'hiver avec le légendaire skieur japonais Noriaki Kasai, qui a déjà participé à sept éditions. L'Allemande, âgée de 49 ans, a commencé sa carrière olympique aux JO d'Albertville, en France, en 1992.

Celle qui fut la porte-drapeau de l'équipe d'Allemagne, lors de la cérémonie d'ouverture des JO, qui a eu lieu vendredi dernier, a une grande expérience à son actif et a remporté neuf médailles olympiques au cours de sa longue carrière, dont cinq médailles d'or.

Samedi, l'olympienne a terminé en dernière position dans la course à la médaille d'or, mais elle a célébré l'événement par un double coup de poing et un sourire, comme le rapporte CNN:

«Je n'étais pas super rapide, mais j'ai le sourire car aujourd'hui j'ai atteint mon objectif de participer à mes huitièmes Jeux olympiques. C'était très important pour moi. Hier (à la cérémonie d'ouverture, ndlr), j'ai porté le drapeau pour mon pays. C'était un moment incroyable, un moment fort de ma carrière. Le résultat d'aujourd'hui n'est pas si important, c'est déjà incroyable de concourir et d'être ici. Je suis super fière.»

Un exploit historique

Exerçant le métier d'officier de police, Claudia Pechstein s'est vu imposer une suspension de deux ans après avoir subi des contrôles antidopage irréguliers en 2009, mais elle a toujours nié avoir pris des produits dopants. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne, avait confirmé sa suspension.

Plus de onze années plus tard, la carrière de la patineuse de vitesse n'est peut-être plus à son apogée, mais une huitième édition des Jeux d'hiver est un événement à noter, et aucune autre femme n'avait encore réussi cet exploit. Chapeau bas!