Marc Hirschi, l'invité surprise pour la course en ligne des JO de Paris. Image: KEYSTONE

La Suisse accusée de tricherie aux JO

Swiss Olympic a annoncé le remplacement de Stefan Bissegger (blessé) par Marc Hirschi pour la course en ligne prévue samedi 3 août.

Un communiqué de Swiss olympic a confirmé le forfait de Stefan Bissegger. Le cycliste thurgovien est touché au dos de puis la fin du Tour de France et ne pourra pas avaler les 273 km de la course en ligne samedi prochain. Le spécialiste du contre-la-montre a pu surmonter ses douleurs lors du chrono des JO disputé samedi (il a terminé 6e), mais n'aurait pas été «en mesure de soutenir un effort plus long» que les 32,4 km du parcours, rapporte le communiqué.

Stefan Bissegger ne participera pas à la course en ligne des JO. Image: KEYSTONE

Pour venir épauler Stefan Küng samedi, la délégation suisse a donc décidé d'appeler Marc Hirschi. Le Bernois, 2e de l'Amstel Gold Race en avril et vainqueur la semaine passée du Tour de République tchèque, est un coureur de choix et un outsider solide pour arracher une médaille. Il est donc une aubaine pour la Suisse.

Mais cette rocade a fait réagir. Sur les réseaux sociaux, le remplacement de dernière minute est perçu comme une manigance du comité olympique suisse. «C'est légal?», s'interroge un internaute sur X.

«Ça ressemble à une blessure qui arrange bien les Suisses» Un internaute sur le site L'Equipe.

Une polémique est née sur les réseaux sociaux, si bien qu'un scandale éclaterait si Hirschi venait à remporter le titre ou une médaille. «Les Suisses jouent avec le règlement et ce n'est dans l'esprit olympique», clame un autre internaute sur le site de L'Equipe.

Ledit règlement stipule que les coureurs participant à l’épreuve du contre-la-montre doivent également disputer l’épreuve en ligne. Mais les délégations peuvent aussi appeler un réserviste en cas de blessure d'un des leurs entre les deux épreuves. C'est ce qu'il s'est passé avec la Suisse, Marc Hirschi étant réserviste. «Ça ressemble quand même à une manœuvre, mais comme ce règlement est d'une stupidité sans nom, comme souvent, et bien bravo à eux de le contourner», conclut un autre internaute.

La venue de Marc Hirschi à la place de Stefan Bissegger est bien sûr une réelle plus-value pour la délégation helvétique. Si Bissegger avait été remplacé par un coureur moins coté, personne n'aurait trouvé à redire.

Les auteurs des commentaires vindicatifs ont ressorti les dossiers et font référence au scandale des Jeux de Londres de 2012, lorsque Phil Hindes avait simulé une chute pour gommer une départ raté. Son illumination anti-sportive a permis au trio anglais de repartir pour réussir un meilleur de temps. La suite? Les Britanniques ont décroché l'or en battant par la même occasion le record du monde.

Cette manoeuvre helvétique fait fortement réagir, taxée d'arnaque pure et simple. Surtout, en voyant la giclette de Marc Hirschi la semaine passée sur les routes tchèques, le Bernois fait logiquement peur.

Marc Hirschi dans ses oeuvres lors du Tour de République tchèque. Vidéo: watson

Les critiques adressées à Swiss Olympic et Hirschi - «un champion olympique en puissance» - nourrissent la polémique. Une médaille d'or aura une saveur bien indigeste pour les Français et les détracteurs du Bernois, déjà peu apprécié du public tricolore. «S'il est champion olympique, ce sera du vol», prévient un internaute particulièrement remonté.