Et il y a des Romands

Voici les grandes chances de médailles suisses aux JO

Les Jeux olympiques de Paris débutent ce vendredi. Découvrez qui sont les principaux espoirs de breloques côté helvétique!

Simon Häring, Rainer Sommerhalder / ch media

Cyclisme: Stefan Küng et Stefan Bissegger

Stefan Küng (à gauche) et Stefan Bissegger.

Tous deux s'appellent Stefan, tous deux sont originaires de Thurgovie, tous deux ont déjà été champions d'Europe et tous deux font partie depuis des années des meilleurs coureurs de contre-la-montre du monde. Ils sont aussi des prétendants à l'or olympique à Paris. Bissegger, 25 ans, et Küng, 30 ans, sont favorisés par le parcours de 32,4 kilomètres, relativement plat.

En 2021 à Tokyo, Stefan Küng a manqué le bronze pour seulement 0,4 seconde. «J'ai déjà un diplôme. Bien sûr que l'objectif est une médaille», a-t-il déclaré.

Contre-la-montre hommes: samedi 27 juillet, 16h34 Course sur route hommes: samedi 3 août, 11h00

VTT: Alessandra Keller

image: keystone

Lorsque les Suissesses ont fêté un triplé historique à Tokyo en 2021 avec Jolanda Neff devant Sina Frei et Linda Indergand, Alessandra Keller jouait encore les seconds rôles. Elle est désormais le grand espoir de la course de VTT féminine.

La jeune femme de 28 ans, originaire du canton de Nidwald, a remporté le classement général de la Coupe du monde de short track (qui n'est toutefois pas une discipline olympique). Elle a prouvé, mi-juin à Crans-Montana, où elle a terminé deuxième, qu'elle faisait également partie de l'élite mondiale en cross-country.

VTT femmes: dimanche 28 juillet, 14h10

VTT: Mathias Flückiger et Nino Schurter

Mathias Flückiger (à gauche) et Nino Schurter.

Dix fois champion du monde, recordman de victoires en Coupe du monde (35), sans oublier un set complet de médailles olympiques (bronze en 2008 à Pékin, argent en 2012 à Londres et or en 2016 à Rio de Janeiro): Nino Schurter est une légende du VTT. Il sera d'ailleurs le porte-drapeau de la délégation suisse avec la spécialiste du tir, Nina Christen.

Même à 38 ans, le Grison a encore de très beaux restes, comme l'a prouvé sa victoire en Coupe du monde mi-juin à Val di Sole. En 2021 à Tokyo, il a terminé quatrième, notamment derrière un autre Suisse: Mathias Flückiger. Le Bernois de 35 ans avait décroché l'argent au Japon. Comme Schurter, il vise l'or à Paris.

VTT hommes: lundi 29 juillet, 14h10

Judo: Nils Stump

image: keystone

Il est né à Wattwil (SG), a grandi près de la salle de judo d'Uster à Zurich et vit et s'entraîne désormais dans la commune argovienne de Windisch. C'est là que Nils Stump a mûri pour devenir un judoka de classe mondiale. En 2023, le jeune homme de 27 ans est devenu champion du monde dans la catégorie -73 kilos, et cette année, il a remporté la médaille de bronze. Il occupe la troisième place du classement mondial.

Cette année, Stump est allé peaufiner sa technique lors d'un camp d'entraînement de deux semaines au Japon, la mère patrie du judo.

Phase finale de la compétition hommes -73 kg: lundi 29 juillet, 16h00

Tir: Nina Christen

image: keystone

Elle est la seule Suissesse à avoir remporté des médailles dans deux disciplines individuelles lors des mêmes Jeux olympiques d'été: l'or au tir à 50 mètres trois positions et le bronze à la carabine à 10 mètres.

Elle a ensuite traversé une période de dépression émotionnelle, dont elle a parlé ouvertement. Aujourd'hui, sa passion du tir est revenue. Et Nina Christen, 30 ans, fait partie des candidates aux médailles pour ses troisièmes JO. Elle sera, avec le spécialiste de VTT Nino Schurter, notre porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture.

Tir femmes carabine 10 m: lundi 29 juillet, 9h30

Tir femmes carabine à trois positions: vendredi 2 août, 9h30

BMX: Nikita Ducarroz

image: freshfocus

En 2021, elle a fait une crise de panique avant la finale des Jeux olympiques de Tokyo de BMX freestyle. Mais elle y a remporté le bronze. La binationale suisse et américaine est née à Nice et vit aux États-Unis. A Paris, elle compte à nouveau parmi les candidates à une médaille.

L'année dernière, elle a terminé quatrième du classement général de la Coupe du monde. En 2022, elle a été vice-championne du monde. Interrogée sur son objectif dans ces JO 2024, Nikita Ducarroz, 27 ans, a répondu: «Je veux m'amuser». Avec une médaille, ce serait bien sûr encore plus fun.

Finale BMX Freestyle femmes: mercredi 31 juillet, 13h10

Natation: Noè Ponti

image: keystone

Peu après avoir remporté la médaille de bronze du 200 mètres papillon aux Jeux olympiques de Tokyo, Noè Ponti est parti aux États-Unis pour étudier et nager dans un collège. Mais au bout de quelques semaines seulement, le Tessinois a eu le mal du pays et est retourné dans sa famille à Quartina.

Depuis, il s'est établi dans l'élite mondiale. En décembre 2023, le jeune homme de 23 ans a remporté trois médailles d'or aux championnats d'Europe et une d'argent. Sur 100 mètres, en 2024, un seul nageur a été plus rapide que Ponti.

Natation hommes 200 m papillon: mercredi 31 juillet, 20h36

Natation hommes 100 m papillon: samedi 3 août, 20h30

Canoë: Martin Dougoud

image: dr

Le Genevois ne faisait pas partie des meilleurs juniors. Du coup, il a fait un apprentissage d'horloger et a ensuite travaillé à plein temps pendant un an et demi. Puis il a décidé de miser à fond sur le sport et a déménagé à Pau. La ville française est la Mecque des kayakistes. Physiquement et techniquement, il a rapidement progressé.

Mais ce n'est que grâce à l'hypnose que Martin Dougoud a pu venir à bout de ses blocages mentaux. En 2023, le kayakiste de 33 ans a remporté l'argent en slalom et le bronze en cross lors des Jeux européens. Une nouvelle médaille à Paris?

Canoë slalom hommes: jeudi 1er août, 17h30

Canoë cross hommes: lundi 5 août, 17h00

Aviron: Roman Röösli et Andrin Gulich

Roman Röösli (à gauche) et Andrin Gulich. image: Swiss rowing

En 2023, Roman Röösli (30 ans) et Andrin Gulich (25 ans) sont devenus en quelques semaines champions d'Europe puis champions du monde en deux sans barreur. En Coupe du monde également, le duo monte régulièrement sur le podium.

Tous deux ont, en plus, déjà une expérience olympique: Gulich a terminé neuvième en 2021 à Tokyo en quatre sans barreur. Röösli a fini septième en quatre de couple à Rio en 2016 et cinquième en deux de couple avec Barnabé Delarze il y a trois ans à Tokyo. Roman Röösli a donc déjà un diplôme. Son objectif à Paris? Une médaille.

Finale du deux sans barreur: vendredi 2 août 11h30

Hippisme: Steve Guerdat et Martin Fuchs

Steve Guerdat (à gauche) et Martin Fuchs.

Depuis 2004, Steve Guerdat (42 ans) a participé à tous les Jeux olympiques. En 2012, à Londres, il a remporté l'or en individuel en saut d'obstacles et, quatre ans plus tôt, il faisait partie de l'équipe qui a remporté le bronze à Pékin. Le Jurassien affirme que la jument Dynamix de Belheme, avec laquelle il concourra à Paris, est le meilleur cheval qu'il ait jamais eu.

Comme Guerdat, Martin Fuchs a déjà été numéro 1 au classement mondial. Le cavalier zurichois de 33 ans participe pour la troisième fois aux Jeux olympiques, la première sur son cheval Leon JEI. L'objectif des deux hommes en saut d'obstacles: des médailles, en individuel et par équipe.

Finale par équipe: vendredi 2 août, 9h30

Finale individuelle: mardi 6 août, 10h00

Athlétisme : Simon Ehammer

image: keystone

En raison d'une inflammation persistante à l'aine, l'Appenzellois a manqué les Jeux olympiques de Tokyo. Entre-temps, il est devenu champion du monde en salle du concours général. Mais à Paris, le jeune homme de 24 ans ne participera qu'au saut en longueur, sa discipline phare.

Seul le Grec Miltiadis Tentoglu a déjà sauté plus loin que Simon Ehammer cette année. Le dernier Suisse à avoir remporté une médaille en athlétisme aux Jeux olympiques est le lanceur de poids Werner Günthör, qui a décroché le bronze à Séoul en 1988.

Saut en longueur hommes: mardi 6 août, 20h20

Beach-volley: Nina Brunner et Tanja Hüberli

Nina Brunner (à gauche) et Tanja Hüberli. image: keystone

Tanja Hüberli (31 ans) et Nina Brunner (28 ans) jouent ensemble depuis huit ans déjà et se sont établies comme le meilleur tandem suisse de beach-volley dans l'élite mondiale. En 2021 et 2023, elles ont été championnes d'Europe, sont montées six fois sur le podium du Pro Tour et occupent la septième place du classement mondial.

En raison d'un lumbago chez Tanja Hüberli, le duo a manqué deux tournois dernièrement, mais il a reçu le feu vert pour ces Jeux olympiques. Pour ses premiers JO en 2021 à Tokyo, la paire Brunner/Hüberli avait atteint les huitièmes de finale.

Finales du beach-volley femmes: vendredi 9 août, 21h00 et 22h30

Yoann Graber