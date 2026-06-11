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Ce Liechtensteinois va piloter le ski mondial pour une voix

HANDOUT - Der liechtensteinische Anwalt und Sportfunktionaer Alexander Ospelt posiert anlaesslich des FIS-Kongresses in Reykjavik, Island, 2024. Ospelt ist seit 2024 Mitglied des FIS Rates. (FIS/Agenc ...
Les fédérations nationales ont choisi le changement en élisant le Liechtensteinois Alexander Ospelt à la présidence de la FIS.Image: FIS/AGENCE ZOOM

Ce Liechtensteinois va piloter le ski mondial pour une voix

Battu d'une seule voix, Johan Eliasch quitte la tête de la FIS après plusieurs années marquées par les polémiques.
11.06.2026, 11:4211.06.2026, 11:55

Alexander Ospelt est le nouveau président de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS). Le Liechtensteinois a remporté l'élection lors du congrès de Belgrade face au président sortant, Johan Eliasch.

Le dépouillement des bulletins de vote – 75 fédérations nationales représentant 129 voix – a débouché sur le résultat le plus serré possible. Alexander Ospelt a obtenu 65 voix, soit exactement la majorité absolue nécessaire, contre 64 pour Johan Eliasch.

Les représentants des grandes fédérations nationales espèrent qu'avec Ospelt, élu pour quatre ans, la FIS retrouvera davantage de sérénité. Leur objectif est de rétablir le calme, la rigueur et la transparence au sein de l'instance faîtière des sports de neige.

Un président critiqué pour sa gestion de l'argent

Johan Eliasch s'était attiré de nombreuses critiques en raison de sa manière de gérer la fédération et de son style de gouvernance. Son comportement avait froissé ses collègues au sein des organes dirigeants de la FIS ainsi que les représentants de nombreuses fédérations affiliées.

FILE - Candidate to the presidency of the International Olympic Committee Johan Eliasch arrives at the mixed zone during a break of the 144th session, which will elect the new IOC President, in Costa ...
Johan Eliasch.Keystone

Ses décisions prises en solitaire et souvent sans concertation avec les autres responsables avaient suscité de vives tensions et fini par provoquer une rupture. Ses décisions prises en solitaire et souvent sans concertation avec les autres responsables avaient suscité de vives tensions et fini par provoquer une rupture.

La situation financière de la FIS est devenue l'un des principaux motifs de contestation. Celle-ci s'est progressivement détériorée, poussant notamment des représentants de Ski Austria et de Swiss-Ski à tirer la sonnette d'alarme. Ils avaient averti qu'en poursuivant sur la même trajectoire, la fédération internationale risquait à terme l'effondrement.

La chute grâce aux petits

Ces mises en garde ont manifestement porté leurs fruits. Même certaines petites fédérations – dont les voix avaient largement contribué à l'élection d'Eliasch il y a cinq ans face notamment à l'ancien président de Swiss-Ski, Urs Lehmann – ne voyaient plus d'avenir avec l'homme d'affaires suédo-britannique à la tête de l'organisation.

Les plus fervents détracteurs d'Eliasch semblent avoir réussi à convaincre une partie de ses anciens soutiens qu'un nouveau départ était nécessaire et qu'un retour à des valeurs éprouvées constituait une condition indispensable à l'avenir de la FIS.

L'annonce du résultat a donc été accueillie avec un immense soulagement.

Qui est donc le remplaçant?

Avec Alexander Ospelt, avocat titulaire d'un doctorat en droit et propriétaire de son propre cabinet à Schaan, la période de turbulences doit désormais prendre fin. La FIS entend revenir à une gestion davantage centrée sur ses missions fondamentales.

Le nouveau président connaît déjà parfaitement les rouages de la fédération. Ancien président de la Fédération liechtensteinoise de ski, il siège depuis deux ans au Conseil de la FIS. (jah/(ats)

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