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Federer joue contre lui-même

Pour le bien de la nouvelle campagne de la marque de lunettes Oliver Peoples, notre héros national affronte son double en costard, à Rome. Chic.

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Pour un retraité, Roger joue beaucoup au tennis ces derniers temps. Alors que l’on vient tout juste d’apprendre qu’il va dépoussiérer sa raquette pour une exhibition, sur le court Arthur-Ashe, lors de l’US Open en août prochain, voilà qu’il apparaît une nouvelle fois sur la terre battue ce jeudi 11 juin. Bien sûr, rien à voir avec une quelconque compétition, si ce n’est celle du sportif le plus riche du monde.

Car, en effet, c’est pour le bien d’une (énième?) publicité que Federer a bien voulu troquer ses mocassins de star pour ses vieilles sneakers de sportif. Enfin... presque. Dans cette nouvelle campagne d’Oliver Peoples, une marque de lunettes basée à Los Angeles avec laquelle notre héros national collabore depuis 2023, on le découvre à Rome, mais surtout... à double.

«Ce film met en scène un duel épique et cinématographique entre l’athlète et l’icône» Selon le compte instagram d’Oliver Peoples

Voici le petit film en question: Vidéo: instagram

En 2026, Roger n’a donc plus besoin d’adversaire, son ego fait des reprises de volée pour deux. Oui, c’est un peu méchant, mais c’est aussi parce que l’annonce officielle est un pompeuse, non? On apprend d’ailleurs que cette publicité a été tournée «dans le cadre historique du Foro Italico», là où «le sport et le style s’entrechoquent». Carrément.

Roger vs. Federer ou Federer vs. Roger? Aucune idée. Tout ce que l’on sait, c’est que l’un est en tenue de sport blanc et l’autre en costard. Pour bien faire comprendre que l’on aura affaire à une petit film élégant, la star déboule en Mercedes vintage décapotable. Les deux, flanqués évidemment d’une paire de lunettes OP, des R-20 et des R-19.

Qui a gagné la partie? On s’en tape un peu. Mais c'est joli à regarder, non?