Ce commentateur vedette revient de loin

S'il vous arrive de regarder les matchs de rugby sur France 2, sa voix ne vous est certainement pas inconnue. Matthieu Lartot, commentateur emblématique de la chaine, est de retour à l'antenne, depuis début septembre. Il s'était absenté plusieurs mois pour soigner un cancer et subir une amputation.

En France, les critiques fusent depuis le début de la Coupe du monde de rugby. La raison? Les commentaires des matchs, jugés décevants par de nombreux téléspectateurs.

France 2, diffuseur historique du rugby, partage les droits avec deux autres chaines: TF1 et M6. Et ce sont ces dernières qui sont décriées, pour la qualité des commentaires et la justesse des propos tenus.

Sur le réseau social X, les amateurs de rugby ne cachent pas leur frustration, affichant clairement leur préférence à France Televisions. Et au commentateur phare, Matthieu Lartot, de retour au micro.

Départ précipité , stupeur et vague d'émotion

En avril dernier, la voix du rugby français annonçait son retrait de l'antenne, suite à une tumeur au genou: le synovialosarcome. Le même cancer qui, lorsqu'il était adolescent, l'avait contraint à arrêter le rugby - alors qu'il évoluait comme demi de mêlée au sein de la sélection d’Île-de-France.

«Je suis contraint aujourd'hui de m'éloigner de l'antenne pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois. 26 ans après, l'histoire bégaie, malheureusement. Il y avait 1 à 5% de chance que ça arrive et c'est arrivé.» Matthieu Lartot, sur les réseaux sociaux

La stupeur était de mise, quand, quelques jours plus tard, il déclarait devoir subir une amputation de la jambe droite. La nouvelle, terrible, a très vite créé l'émoi dans le petit cosmos du sport et des médias, et chez les téléspectateurs, habitués à vibrer au rythme de la voix du journaliste.

Fabien Galthier, sélectionneur du XV de France et ami, est de ceux qui ont partagé publiquement leur soutien. Avec là encore, des mots forts, plein de sincérité.

«J’essaie, à ma petite échelle, d’être utile. J’ai beaucoup pensé à lui, et je pense encore beaucoup à lui. Je pense à sa famille, et à ses parents que je connais bien. Il faut garder de la pudeur sur ce qu’on peut dire à l’extérieur dans ces moments. [...] Matthieu Lartot, c’est d’abord quatorze années passées à ses côtés avec France Télévisions, de 2005 à 2019 [...] Il y a eu cette intimité professionnelle, puis on s’est rapprochés autour d’une passion commune: le rugby. [...] J’ai l’impression qu’il est prêt pour ce combat, mais qu’il a de la peine pour ses proches qui vont traverser cette épreuve. Moi, je suis son copain. Et j’essaie juste d’être un peu utile.» Fabien Galthier, au Parisien

Avant le match France - Namibie, l'émotion était une fois de plus au rendez-vous, quand Galthié exprimait son plaisir de retrouver Lartot aux commentaires.

Les mots de Fabien Galthié pour Matthieu Lartot Vidéo: France télévisions

Objectif Coupe du monde

L'opération, programmée pour la mi-juin, est intervenue à moins de trois mois du lancement de la Coupe du monde de rugby. Un événement important dans la carrière du journaliste, d'autant que ce Mondial est organisé chez lui, en France. Il s'agissait d'engager une course contre-la-montre, pour être prêt à temps, le 8 septembre.

«La Coupe du monde de rugby était mon objectif» Matthieu Lartot, à France Info

Sa rééducation, Matthieu Lartot a décidé de la partager. Pour «montrer qu'on peut renouer avec sa vie d'avant et qu'on peut avancer». Sur les réseaux, il n'a pas hésité à se dévoiler, en short, prothèse à la vue de tous.

Faire avancer les choses

Cet éternel optimiste a toujours su garder le moral. Il s'est d'ailleurs fait remarquer dans son centre de rééducation, pour son côté compétiteur.

Aujourd'hui, il voit dans cette tragédie personnelle une façon de faire entendre la parole des personnes handicapées. Matthieu Lartot veut se sentir utile et faire avancer les choses. En France, il a déjà dénoncé le prix exorbitant des prothèses et le manque d'accessibilité.

Dans une interview accordée à Konbini, il constatait des «trottoirs qui ne sont pas droits, des routes pavées à de nombreux endroits, des accès aux transports en commun qui sont très difficiles». Le tout, dans un pays qui, dans moins d'un an, est censé accueillir les Jeux Paralympiques...