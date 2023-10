Les fans irlandais sont les meilleurs

L'Irlande se prépare à affronter la Nouvelle-Zélande, samedi à 21h00, pour le compte des quarts de finale du Mondial de rugby. Le match est l'un des plus attendus, et les fans irlandais sont semble-t-il impatients d'en découdre. Sur la toile, ils sont nombreux à suggérer des réponses au haka, plutôt hilarantes.

Même les plus grands fans du FC Bâle n'en peuvent plus de leur club

Cette équipe ne pouvait pas rêver meilleur accueil

La Coupe du monde de rugby, c'est déjà fini pour le Portugal. Eliminés avec les honneurs, les hommes de Patrice Lagisquet sont rentrés au pays. Ils n'imaginaient peut-être pas un si bel accueil à l'aéroport, de la part de leurs supporters.

Au sein d'un groupe C relevé, composé du Pays de Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie, on ne donnait pas cher de la peau du Portugal, plus habitué à briller sur les terrains de football. Mais en quatre matchs, l'équipe a réussi à surprendre son monde, pour se faire une place sur l'échiquier mondial du rugby.