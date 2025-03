Loïc Meillard et Marco Odermatt peuvent encore marquer les esprits à Sun Valley. Image: KEYSTONE

Voici les enjeux de la fin de saison en ski alpin

Les finales de la Coupe du monde débuteront ce samedi à Sun Valley. Dans l’Idaho, les Suisses entendent poursuivre leur extraordinaire razzia.

Si Marco Odermatt est déjà assuré de remporter trois classements( le général, le Super-G et le géant), la situation est beaucoup plus ouverte chez les femmes. La lutte promet, en effet, d’être belle en Super-G et en slalom.

Camille Rast et Lara Gut-Behrami en embuscade

Camille Rast accuse 41 points de retard sur Zrinka Ljutic avant le dernier slalom de la saison. Une troisième place suffira à la Croate pour rafler la mise. Pour la Valaisanne, la conquête du globe de slalom couronnera une saison historique marquée par son titre mondial à Saalbach et par ses premiers succès sur le front de la Coupe du monde. A 51 points de Zrinka Ljutic, l’Autrichienne Katharina Liensberger peut également s’imposer. Avec son retard de 96 points, Wendy Holdener ne possède qu’une chance théorique de remporter ce classement.

Ce dimanche, Lara Gut-Behrami doit marquer cinq points de plus que Federica Brignone pour enlever une sixième fois le globe du Super-G. Déjà assurée du gain du classement général, l’Italienne peut également remporter deux autres classements:

celui de la descente avec 16 points d’avance sur l’Autrichienne Cornelia Hütter et 34 sur sa compatriote Sofia Goggia

et celui de géant avec cette fois 20 points de retard sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson.

Loïc Meillard contre Henrik Kristoffersen

Marco Odermatt doit encore valider sa première place au classement de la descente. Il devance Franjo von Allmen de 83 points. Une place parmi les quinze premiers sera synonyme de victoire pour le Nidwaldien. Il faut remonter aux finales de Soldeu en 2023 pour retrouver la trace d’un classement de Marco Odermatt au-delà du top-15...

En slalom, Henrik Kristoffersen possède, pour sa part, un matelas de 47 points sur Loïc Meillard. Après 2016, 2020 et 2022, le Norvégien est bien parti pour cueillir un quatrième globe. Champion du monde de la discipline, Loïc Meillard peut, comme Camille Rast, réussir un doublé qui marquera les esprits. Derrière Kristoffersen et le Valaisan, Clément Noël est trop loin – à 86 points – pour pouvoir nourrir un véritable espoir. (jcz/ats)