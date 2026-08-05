Les 51 succès de la légende du ski suisse en 51 photos

De ses premiers exploits à son dernier triomphe, revivez en 51 images les victoires de Lara Gut-Behrami.

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St. Moritz

Super-G

20 décembre 2008

À 17 ans, Lara Gut-Behrami fête sa première victoire en Coupe du monde. Grâce à Fabienne Suter, la Suisse réalise un doublé.

Image: KEYSTONE

Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

9 janvier 2011

Gut-Behrami a dû attendre plus de deux ans avant de décrocher sa deuxième victoire. Blessée, elle a manqué toute la saison de Coupe du monde 2009-2010. Son deuxième succès a également été obtenu en super-G.

Image: EPA

Val-d'Isère

Descente

14 décembre 2012

La Tessinoise a décroché sa première victoire en dehors de sa discipline de prédilection lors de la descente de Val-d’Isère. Sa compatriote Nadja Kamer s’est classée troisième.

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Sölden

Slalom géant

26 octobre 2013

Lors de sa sixième saison en Coupe du monde, Gut-Behrami s’est imposée pour la première fois en slalom géant. Sa victoire à Sölden, où elle a relégué ses concurrentes à 84 centièmes de seconde ou plus, a marqué le début de sa meilleure saison jusque-là.

Image: KEYSTONE

Beaver Creek

Descente

29 novembre 2013

Peu après, Gut-Behrami a décroché aux États-Unis sa deuxième victoire de la saison et son deuxième succès en descente.

Beaver Creek

Super-G

30 novembre 2013

À Beaver Creek, Gut-Behrami a réalisé le doublé.

Image: AP

Lake Louise

Super-G

8 décembre 2013

Une semaine plus tard, elle a également remporté le super-G de Lake Louise, au Canada. À ce stade, Gut-Behrami s’était imposée dans quatre des neuf courses de la saison.

Image: www.imago-images.de

Cortina d'Ampezzo

Super-G

26 janvier 2014

Après deux super-G sans monter sur le podium, Gut-Behrami a décroché sa troisième victoire de la saison dans cette discipline.

Image: EPA/ANSA

Lenzerheide

Descente

12 mars 2014

Lors de la finale de la Coupe du monde à Lenzerheide, Gut-Behrami a d’abord remporté la descente…

Image: KEYSTONE

Lenzerheide

Super-G

13 mars 2014

… puis également le super-G. Elle a ainsi décroché son premier globe de cristal et terminé troisième du classement général de la Coupe du monde.

Image: AP

Lake Louise

Super-G

7 décembre 2014

Pour la deuxième année consécutive, Gut-Behrami s’est imposée à Lake Louise. Ce fut l’une de ses deux seules victoires de l’hiver.

Image: AP/CP

St. Moritz

Descente

24 janvier 2015

La seconde a suivi lors de la descente de Saint-Moritz, sept ans après sa toute première victoire au même endroit.

Image: KEYSTONE

Aspen

Slalom géant

27 novembre 2015

Gut-Behrami s’est imposée pour la deuxième fois en slalom géant. Il s’agissait de la première de ses six victoires de la saison.

Image: X02835

Val-d'Isère

Super-Combiné

18 décembre 2015

Grâce à cette victoire dans les Alpes françaises, elle s’est également imposée dans une quatrième discipline. Lors du slalom, elle a rattrapé Lindsey Vonn, la plus rapide de la descente, et l’a emporté avec un centième de seconde d’avance.

Image: AP/AP

Val-d'Isère

Descente

19 décembre 2015

Le lendemain, Gut-Behrami a été la plus rapide en descente, tandis que Fabienne Suter a permis à la Suisse de réaliser un doublé. Le jour suivant, la skieuse de 23 ans a pris la tête du classement général de la Coupe du monde.

Image: AP/AP

Lienz

Slalom géant

28 décembre 2015

Un peu plus d’une semaine plus tard, Gut-Behrami a enchaîné avec une troisième victoire en slalom géant et pris la tête du classement de la discipline.

Image: imago sportfotodienst

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

7 février 2016

Gut-Behrami avait entre-temps perdu la tête du classement général de la Coupe du monde, mais sa victoire en Bavière lui a permis d’accentuer la pression sur Lindsey Vonn.

Image: EPA/DPA

La Thuile

Descente

19 février 2016

Lors de l’épreuve de vitesse suivante, Gut-Behrami a de nouveau dépassé Vonn grâce à sa victoire à La Thuile, en Italie. Elle a certes perdu provisoirement la tête du classement général une nouvelle fois, mais a finalement remporté pour la première fois le gros globe de cristal à la fin de la saison. Elle s’est également imposée au classement du super-G.

Image: AP/AP

Sölden

Slalom géant

22 octobre 2016

La saison suivante a débuté avec le même succès. Elle a relégué ses concurrentes à plus d'une seconde.

Image: EPA/EPA

Lake Louise

Super-G

4 décembre 2016

Gut-Behrami a également remporté le premier super-G de la saison, pour la troisième fois à Lake Louise.

Image: AP/The Canadian Press

Val-d'Isère

Super-G

18 décembre 2016

Deux semaines plus tard, elle a récidivé à Val-d’Isère: il s’agissait de sa dixième victoire dans sa discipline de prédilection.

Image: AP/AP

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

22 janvier 2017

À Garmisch-Partenkirchen, Lara Gut-Behrami a également remporté le troisième super-G de la saison. Elle est toutefois repartie bredouille dans la lutte pour le petit globe de cristal.

Image: EPA/EPA

Cortina d'Ampezzo

Descente

28 janvier 2017

Le week-end à Cortina a parfaitement débuté avec sa première victoire dans la redoutable descente. Le lendemain, elle a chuté lors du super-G et s’est blessée peu avant les Mondiaux à domicile de Saint-Moritz. Durant ces Championnats du monde, elle s’est ensuite déchiré le ligament croisé, mettant prématurément fin à sa saison.

Image: imago sportfotodienst

Cortina d'Ampezzo

Super-G

21 janvier 2018

Un an plus tard, Gut-Behrami a signé un retour triomphal. Sur les lieux mêmes de sa chute, elle s’est imposée pour la première fois en super-G.

Image: AP/AP

Crans-Montana

Descente

21 février 2020

Il lui a ensuite fallu plus de deux ans avant sa victoire suivante — la première sous le nom de Lara Gut-Behrami.

Image: KEYSTONE

Crans-Montana

Descente

22 février 2020

Le lendemain, elle a récidivé à Crans-Montana en remportant une nouvelle descente.

Image: AP

St. Anton

Super-G

10 janvier 2021

Lors de la saison 2020/21, Gut-Behrami a affiché sa meilleure forme depuis longtemps. À St. Anton, elle a lancé une impressionnante série.

Image: keystone

Crans-Montana

Super-G

24 janvier 2021

À Crans-Montana, elle a dominé le super-G et a décroché sa troisième victoire en Valais.

Image: keystone

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

30 janvier 2021

Une semaine plus tard, Gut-Behrami a remporté un troisième super-G consécutif, mais elle n’en avait pas encore fini…

Image: www.imago-images.de

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

1er février 2021

… car peu après, elle a récidivé à Garmisch-Partenkirchen et a décroché une quatrième victoire consécutive en super-G.

Image: keystone

Cortina d'Ampezzo (WM)

Super-G

11 février 2021

C’est donc en pleine forme que Gut-Behrami s’est rendue aux Championnats du monde de Cortina d’Ampezzo, où elle a enfin pu, à 29 ans, devenir championne du monde.

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Cortina

Slalom géant

18 février 2021

Et comme souvent avec l’effet ketchup, tout est arrivé d’un seul coup. Une semaine plus tard, Gut-Behrami a décroché une nouvelle médaille d’or aux Championnats du monde.

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Val di Fassa

Descente

26 février 2021

Grâce à une nouvelle victoire en Italie, elle a pris la tête du classement général de la Coupe du monde. Elle a ainsi signé sa dixième victoire en descente.

Image: keystone

Val di Fassa

Descente

27 février 2021

À Val di Fassa, Gut-Behrami a également remporté la deuxième descente. Mais comme les épreuves de vitesse de la finale de la Coupe du monde ont dû être annulées, la Tessinoise a finalement cédé le gros globe de cristal à Petra Vlhová. Elle a tout de même triomphé pour la troisième fois au classement du super-G.

Image: www.imago-images.de

St. Moritz

Super-G

11 décembre 2021

Pour la troisième et dernière fois, Lara Gut-Behrami a triomphé là où elle était montée pour la première fois sur le podium de sa carrière professionnelle et où elle avait également fêté sa première victoire.

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Altenmarkt-Zauchensee

Descente

15 janvier 2022

À Altenmarkt-Zauchensee, Gut-Behrami a mis fin à la série victorieuse de Sofia Goggia, qui avait remporté les trois premières descentes de la saison.

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Pékin

Super-G

11 février 2022

Mais c’est à Pékin qu’elle a remporté sa victoire la plus importante. À 30 ans, la Tessinoise, souvent malchanceuse lors des grands rendez-vous jusqu’aux Championnats du monde de 2021, a enfin pu devenir championne olympique.

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Killington

Slalom géant

26 novembre 2022

Après plus de six ans sans victoire dans la spécialité, elle a remporté à Killington une nouvelle victoire en Coupe du monde en slalom géant.

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St. Anton

Super-G

15 janvier 2023

Bien que Gut-Behrami n’ait remporté que trois courses au total, elle a connu une excellente saison. Grâce à sa victoire à St. Anton, elle a posé les bases de son quatrième globe de cristal en super-G.

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Soldeu

Super-G

16 mars 2023

Pour cela, une victoire lors de la finale de la Coupe du monde en Andorre était toutefois nécessaire — et elle est bien sûr allée la chercher.

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Sölden

Slalom géant

28 octobre 2023

En ouverture de la saison 2023/24, Gut-Behrami a confirmé son amour retrouvé pour le slalom géant.

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Killington

Slalom géant

25 novembre 2023

Et elle l’a confirmé un mois plus tard en remportant une deuxième victoire à Killington.

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Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

14 janvier 2024

Mais sa discipline de prédilection est restée le super-G, dans laquelle elle a décroché son vingtième succès dans le Land de Salzbourg.

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Cortina d'Ampezzo

Super-G

28 janvier 2024

Gut-Behrami a ensuite également remporté le super-G sur la piste la plus exigeante de la Coupe du monde féminine.

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Kronplatz

Slalom géant

30 janvier 2024

Et peu après, elle a également montré à Kronplatz qu’elle se sentait à l’aise dans les Dolomites.

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Soldeu

Slalom géant

10 février 2024

Grâce à une nouvelle victoire en slalom géant, Gut-Behrami a pris la tête du classement général.

Image: keystone

Crans-Montana

Descente

16 février 2024

Gut-Behrami a vécu des semaines de rêve, couronnées par un nouveau temps fort: sa treizième et dernière victoire en descente.

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Kvitfjell

Super-G

2 mars 2024

Elle a ensuite également remporté sa première victoire à Kvitfjell. Même s’il s’agissait de son dernier succès de la saison, elle n’a plus laissé échapper son deuxième gros globe de cristal. Sur l’ensemble de la saison, elle a également été la meilleure en super-G et, pour la première fois, en slalom géant.

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Garmisch-Partenkirchen

Super-G

26 janvier 2025

Gut-Behrami a remporté pour la cinquième fois le super-G de Garmisch-Partenkirchen. Nulle part ailleurs elle n’est montée aussi souvent sur la plus haute marche du podium que sur la Kandahar.

Image: keystone

Sun Valley

Super-G

23 mars 2025

Lors de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley, elle a finalement remporté le classement du super-G grâce à sa victoire et est ainsi devenue la détentrice du record du plus grand nombre de globes de cristal dans une même discipline.

Image: keystone

Sun Valley

Slalom géant

25 mars 2025

Avec son dernier triomphe en Coupe du monde, elle a une nouvelle fois écrit l’histoire. Elle est devenue la première femme à remporter au moins dix courses dans trois disciplines différentes.