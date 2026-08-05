Les 51 succès de la légende du ski suisse en 51 photos
St. Moritz
Super-G
20 décembre 2008
À 17 ans, Lara Gut-Behrami fête sa première victoire en Coupe du monde. Grâce à Fabienne Suter, la Suisse réalise un doublé.
Altenmarkt-Zauchensee
Super-G
9 janvier 2011
Gut-Behrami a dû attendre plus de deux ans avant de décrocher sa deuxième victoire. Blessée, elle a manqué toute la saison de Coupe du monde 2009-2010. Son deuxième succès a également été obtenu en super-G.
Val-d'Isère
Descente
14 décembre 2012
La Tessinoise a décroché sa première victoire en dehors de sa discipline de prédilection lors de la descente de Val-d’Isère. Sa compatriote Nadja Kamer s’est classée troisième.
Sölden
Slalom géant
26 octobre 2013
Lors de sa sixième saison en Coupe du monde, Gut-Behrami s’est imposée pour la première fois en slalom géant. Sa victoire à Sölden, où elle a relégué ses concurrentes à 84 centièmes de seconde ou plus, a marqué le début de sa meilleure saison jusque-là.
Beaver Creek
Descente
29 novembre 2013
Peu après, Gut-Behrami a décroché aux États-Unis sa deuxième victoire de la saison et son deuxième succès en descente.
Beaver Creek
Super-G
30 novembre 2013
À Beaver Creek, Gut-Behrami a réalisé le doublé.
Lake Louise
Super-G
8 décembre 2013
Une semaine plus tard, elle a également remporté le super-G de Lake Louise, au Canada. À ce stade, Gut-Behrami s’était imposée dans quatre des neuf courses de la saison.
Cortina d'Ampezzo
Super-G
26 janvier 2014
Après deux super-G sans monter sur le podium, Gut-Behrami a décroché sa troisième victoire de la saison dans cette discipline.
Lenzerheide
Descente
12 mars 2014
Lors de la finale de la Coupe du monde à Lenzerheide, Gut-Behrami a d’abord remporté la descente…
Lenzerheide
Super-G
13 mars 2014
… puis également le super-G. Elle a ainsi décroché son premier globe de cristal et terminé troisième du classement général de la Coupe du monde.
Lake Louise
Super-G
7 décembre 2014
Pour la deuxième année consécutive, Gut-Behrami s’est imposée à Lake Louise. Ce fut l’une de ses deux seules victoires de l’hiver.
St. Moritz
Descente
24 janvier 2015
La seconde a suivi lors de la descente de Saint-Moritz, sept ans après sa toute première victoire au même endroit.
Aspen
Slalom géant
27 novembre 2015
Gut-Behrami s’est imposée pour la deuxième fois en slalom géant. Il s’agissait de la première de ses six victoires de la saison.
Val-d'Isère
Super-Combiné
18 décembre 2015
Grâce à cette victoire dans les Alpes françaises, elle s’est également imposée dans une quatrième discipline. Lors du slalom, elle a rattrapé Lindsey Vonn, la plus rapide de la descente, et l’a emporté avec un centième de seconde d’avance.
Val-d'Isère
Descente
19 décembre 2015
Le lendemain, Gut-Behrami a été la plus rapide en descente, tandis que Fabienne Suter a permis à la Suisse de réaliser un doublé. Le jour suivant, la skieuse de 23 ans a pris la tête du classement général de la Coupe du monde.
Lienz
Slalom géant
28 décembre 2015
Un peu plus d’une semaine plus tard, Gut-Behrami a enchaîné avec une troisième victoire en slalom géant et pris la tête du classement de la discipline.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
7 février 2016
Gut-Behrami avait entre-temps perdu la tête du classement général de la Coupe du monde, mais sa victoire en Bavière lui a permis d’accentuer la pression sur Lindsey Vonn.
La Thuile
Descente
19 février 2016
Lors de l’épreuve de vitesse suivante, Gut-Behrami a de nouveau dépassé Vonn grâce à sa victoire à La Thuile, en Italie. Elle a certes perdu provisoirement la tête du classement général une nouvelle fois, mais a finalement remporté pour la première fois le gros globe de cristal à la fin de la saison. Elle s’est également imposée au classement du super-G.
Sölden
Slalom géant
22 octobre 2016
La saison suivante a débuté avec le même succès. Elle a relégué ses concurrentes à plus d'une seconde.
Lake Louise
Super-G
4 décembre 2016
Gut-Behrami a également remporté le premier super-G de la saison, pour la troisième fois à Lake Louise.
Val-d'Isère
Super-G
18 décembre 2016
Deux semaines plus tard, elle a récidivé à Val-d’Isère: il s’agissait de sa dixième victoire dans sa discipline de prédilection.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
22 janvier 2017
À Garmisch-Partenkirchen, Lara Gut-Behrami a également remporté le troisième super-G de la saison. Elle est toutefois repartie bredouille dans la lutte pour le petit globe de cristal.
Cortina d'Ampezzo
Descente
28 janvier 2017
Le week-end à Cortina a parfaitement débuté avec sa première victoire dans la redoutable descente. Le lendemain, elle a chuté lors du super-G et s’est blessée peu avant les Mondiaux à domicile de Saint-Moritz. Durant ces Championnats du monde, elle s’est ensuite déchiré le ligament croisé, mettant prématurément fin à sa saison.
Cortina d'Ampezzo
Super-G
21 janvier 2018
Un an plus tard, Gut-Behrami a signé un retour triomphal. Sur les lieux mêmes de sa chute, elle s’est imposée pour la première fois en super-G.
Crans-Montana
Descente
21 février 2020
Il lui a ensuite fallu plus de deux ans avant sa victoire suivante — la première sous le nom de Lara Gut-Behrami.
Crans-Montana
Descente
22 février 2020
Le lendemain, elle a récidivé à Crans-Montana en remportant une nouvelle descente.
St. Anton
Super-G
10 janvier 2021
Lors de la saison 2020/21, Gut-Behrami a affiché sa meilleure forme depuis longtemps. À St. Anton, elle a lancé une impressionnante série.
Crans-Montana
Super-G
24 janvier 2021
À Crans-Montana, elle a dominé le super-G et a décroché sa troisième victoire en Valais.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
30 janvier 2021
Une semaine plus tard, Gut-Behrami a remporté un troisième super-G consécutif, mais elle n’en avait pas encore fini…
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
1er février 2021
… car peu après, elle a récidivé à Garmisch-Partenkirchen et a décroché une quatrième victoire consécutive en super-G.
Cortina d'Ampezzo (WM)
Super-G
11 février 2021
C’est donc en pleine forme que Gut-Behrami s’est rendue aux Championnats du monde de Cortina d’Ampezzo, où elle a enfin pu, à 29 ans, devenir championne du monde.
Cortina
Slalom géant
18 février 2021
Et comme souvent avec l’effet ketchup, tout est arrivé d’un seul coup. Une semaine plus tard, Gut-Behrami a décroché une nouvelle médaille d’or aux Championnats du monde.
Val di Fassa
Descente
26 février 2021
Grâce à une nouvelle victoire en Italie, elle a pris la tête du classement général de la Coupe du monde. Elle a ainsi signé sa dixième victoire en descente.
Val di Fassa
Descente
27 février 2021
À Val di Fassa, Gut-Behrami a également remporté la deuxième descente. Mais comme les épreuves de vitesse de la finale de la Coupe du monde ont dû être annulées, la Tessinoise a finalement cédé le gros globe de cristal à Petra Vlhová. Elle a tout de même triomphé pour la troisième fois au classement du super-G.
St. Moritz
Super-G
11 décembre 2021
Pour la troisième et dernière fois, Lara Gut-Behrami a triomphé là où elle était montée pour la première fois sur le podium de sa carrière professionnelle et où elle avait également fêté sa première victoire.
Altenmarkt-Zauchensee
Descente
15 janvier 2022
À Altenmarkt-Zauchensee, Gut-Behrami a mis fin à la série victorieuse de Sofia Goggia, qui avait remporté les trois premières descentes de la saison.
Pékin
Super-G
11 février 2022
Mais c’est à Pékin qu’elle a remporté sa victoire la plus importante. À 30 ans, la Tessinoise, souvent malchanceuse lors des grands rendez-vous jusqu’aux Championnats du monde de 2021, a enfin pu devenir championne olympique.
Killington
Slalom géant
26 novembre 2022
Après plus de six ans sans victoire dans la spécialité, elle a remporté à Killington une nouvelle victoire en Coupe du monde en slalom géant.
St. Anton
Super-G
15 janvier 2023
Bien que Gut-Behrami n’ait remporté que trois courses au total, elle a connu une excellente saison. Grâce à sa victoire à St. Anton, elle a posé les bases de son quatrième globe de cristal en super-G.
Soldeu
Super-G
16 mars 2023
Pour cela, une victoire lors de la finale de la Coupe du monde en Andorre était toutefois nécessaire — et elle est bien sûr allée la chercher.
Sölden
Slalom géant
28 octobre 2023
En ouverture de la saison 2023/24, Gut-Behrami a confirmé son amour retrouvé pour le slalom géant.
Killington
Slalom géant
25 novembre 2023
Et elle l’a confirmé un mois plus tard en remportant une deuxième victoire à Killington.
Altenmarkt-Zauchensee
Super-G
14 janvier 2024
Mais sa discipline de prédilection est restée le super-G, dans laquelle elle a décroché son vingtième succès dans le Land de Salzbourg.
Cortina d'Ampezzo
Super-G
28 janvier 2024
Gut-Behrami a ensuite également remporté le super-G sur la piste la plus exigeante de la Coupe du monde féminine.
Kronplatz
Slalom géant
30 janvier 2024
Et peu après, elle a également montré à Kronplatz qu’elle se sentait à l’aise dans les Dolomites.
Soldeu
Slalom géant
10 février 2024
Grâce à une nouvelle victoire en slalom géant, Gut-Behrami a pris la tête du classement général.
Crans-Montana
Descente
16 février 2024
Gut-Behrami a vécu des semaines de rêve, couronnées par un nouveau temps fort: sa treizième et dernière victoire en descente.
Kvitfjell
Super-G
2 mars 2024
Elle a ensuite également remporté sa première victoire à Kvitfjell. Même s’il s’agissait de son dernier succès de la saison, elle n’a plus laissé échapper son deuxième gros globe de cristal. Sur l’ensemble de la saison, elle a également été la meilleure en super-G et, pour la première fois, en slalom géant.
Garmisch-Partenkirchen
Super-G
26 janvier 2025
Gut-Behrami a remporté pour la cinquième fois le super-G de Garmisch-Partenkirchen. Nulle part ailleurs elle n’est montée aussi souvent sur la plus haute marche du podium que sur la Kandahar.
Sun Valley
Super-G
23 mars 2025
Lors de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley, elle a finalement remporté le classement du super-G grâce à sa victoire et est ainsi devenue la détentrice du record du plus grand nombre de globes de cristal dans une même discipline.
Sun Valley
Slalom géant
25 mars 2025
Avec son dernier triomphe en Coupe du monde, elle a une nouvelle fois écrit l’histoire. Elle est devenue la première femme à remporter au moins dix courses dans trois disciplines différentes.