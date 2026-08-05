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Les 51 succès de Lara Gut-Behrami en 51 photos

Les 51 succès de la légende du ski suisse en 51 photos

De ses premiers exploits à son dernier triomphe, revivez en 51 images les victoires de Lara Gut-Behrami.
05.08.2026, 19:4405.08.2026, 19:44
Niklas Helbling
Niklas Helbling

St. Moritz

Super-G

20 décembre 2008

À 17 ans, Lara Gut-Behrami fête sa première victoire en Coupe du monde. Grâce à Fabienne Suter, la Suisse réalise un doublé.

Lara Gut, of Switzerland, center, winner of the alpine ski, Women&amp;#039;s World Cup super-G race, stands on the podium with second placed Fabienne Suter, of Switzerland, left, and third placed Nadi ...
Image: KEYSTONE

Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

9 janvier 2011

Gut-Behrami a dû attendre plus de deux ans avant de décrocher sa deuxième victoire. Blessée, elle a manqué toute la saison de Coupe du monde 2009-2010. Son deuxième succès a également été obtenu en super-G.

ZUM SAISONSTART DES SKI-ALPIN WELTCUP AM SAMSTAG, 22. OKTOBER 2016, IN SOELDEN, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR KARRIERE DER LETZTJAEHRIGEN GEWINNERIN LARA GUT ZUR VERFUEGUNG - epa0252134 ...
Image: EPA

Val-d'Isère

Descente

14 décembre 2012

La Tessinoise a décroché sa première victoire en dehors de sa discipline de prédilection lors de la descente de Val-d’Isère. Sa compatriote Nadja Kamer s’est classée troisième.

Lara Gut of Switzerland, left, the winner and Nadja Kamer of Switzerland, right, 3rd place, celebrates with champagne on the podium during the Women&amp;#039;s Downhill race at the FIS Alpine Ski Worl ...
Image: KEYSTONE

Sölden

Slalom géant

26 octobre 2013

Lors de sa sixième saison en Coupe du monde, Gut-Behrami s’est imposée pour la première fois en slalom géant. Sa victoire à Sölden, où elle a relégué ses concurrentes à 84 centièmes de seconde ou plus, a marqué le début de sa meilleure saison jusque-là.

Lara Gut of Switzerland celebrates with the trophy after winning the women&amp;#039;s Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season on the Rettenbach glacier, in Soelden, Austria, Saturday, ...
Image: KEYSTONE

Beaver Creek

Descente

29 novembre 2013

Peu après, Gut-Behrami a décroché aux États-Unis sa deuxième victoire de la saison et son deuxième succès en descente.

Bildnummer: 15151069 Datum: 29.11.2013 Copyright: imago/ZUMA Press Nov. 29, 2013 - Beaver Creek, Colorado, U.S - Lara Gut (11) of Switzerland celebrates her first place finish with a golden eagle at t ...

Beaver Creek

Super-G

30 novembre 2013

À Beaver Creek, Gut-Behrami a réalisé le doublé.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut raises her arms and celebrates at the finish line following her run in the women&amp;#039;s World Cup super-G skiing event, in Beaver Creek, Colo., Saturday, Nov. 30, 2 ...
Image: AP

Lake Louise

Super-G

8 décembre 2013

Une semaine plus tard, elle a également remporté le super-G de Lake Louise, au Canada. À ce stade, Gut-Behrami s’était imposée dans quatre des neuf courses de la saison.

Alpine Skiing: FIS World Cup-Women s Super G Dec 8, 2013 Lake Louise, Alberta, Canada First place finisher Lara Gut of Switzerland reacts as she finishes a run during the women s super G at the FIS al ...
Image: www.imago-images.de

Cortina d'Ampezzo

Super-G

26 janvier 2014

Après deux super-G sans monter sur le podium, Gut-Behrami a décroché sa troisième victoire de la saison dans cette discipline.

epa04042706 Lara Gut of Switzerland celebrates on the podium after winning the women&amp;#039;s FIS Alpine Skiing World Cup SuperG race in Cortina d&amp;#039;Ampezzo, Italy, 26 January 2014. EPA/ANDRE ...
Image: EPA/ANSA

Lenzerheide

Descente

12 mars 2014

Lors de la finale de la Coupe du monde à Lenzerheide, Gut-Behrami a d’abord remporté la descente…

Lara Gut of Switzerland reacts in the finish area during the women&amp;#039;s downhill race at the FIS Alpine Ski World Cup finals, in Parpan-Lenzerheide, Switzerland, Wednesday, March 12, 2014. (KEYS ...
Image: KEYSTONE

Lenzerheide

Super-G

13 mars 2014

… puis également le super-G. Elle a ainsi décroché son premier globe de cristal et terminé troisième du classement général de la Coupe du monde.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut shows the crystal globe trophy of the women&amp;#039;s alpine skiing Super-G at the World Cup finals in Lenzerheide, Switzerland, Thursday, March 13, 2014. (AP Photo/Ar ...
Image: AP

Lake Louise

Super-G

7 décembre 2014

Pour la deuxième année consécutive, Gut-Behrami s’est imposée à Lake Louise. Ce fut l’une de ses deux seules victoires de l’hiver.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut celebrates her first place finish on the podium following the women&amp;#039;s World Cup Super-G ski race in Lake Louise, Alberta, Sunday, Dec. 7, 2014. (AP Photo/The C ...
Image: AP/CP

St. Moritz

Descente

24 janvier 2015

La seconde a suivi lors de la descente de Saint-Moritz, sept ans après sa toute première victoire au même endroit.

ZUM AUFTAKT DER SKI ALPIN WELTCUP-SAISON 2015/16 IN SOELDEN, OESTERREICH, AM SAMSTAG, 24. OKTOBER 2015 STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Lara Gut of Switzerland celebrates here ...
Image: KEYSTONE

Aspen

Slalom géant

27 novembre 2015

Gut-Behrami s’est imposée pour la deuxième fois en slalom géant. Il s’agissait de la première de ses six victoires de la saison.

Nov 27, 2015; Aspen, CO, USA; Lara Gut of Switzerland poses at the top of the podium during the women&amp;#039;s giant slalom race at the FIS alpine skiing World Cup at Aspen Snowmass. Mandatory Credi ...
Image: X02835

Val-d'Isère

Super-Combiné

18 décembre 2015

Grâce à cette victoire dans les Alpes françaises, elle s’est également imposée dans une quatrième discipline. Lors du slalom, elle a rattrapé Lindsey Vonn, la plus rapide de la descente, et l’a emporté avec un centième de seconde d’avance.

Lara Gut reacts at the finish area after completing the downhill portion of an alpine ski, women&amp;#039;s supercombined, in Val D&amp;#039;Isere, France, Friday, Dec. 18, 2015. (AP Photo/Giovanni Au ...
Image: AP/AP

Val-d'Isère

Descente

19 décembre 2015

Le lendemain, Gut-Behrami a été la plus rapide en descente, tandis que Fabienne Suter a permis à la Suisse de réaliser un doublé. Le jour suivant, la skieuse de 23 ans a pris la tête du classement général de la Coupe du monde.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut smiles as she poses next to a calf after winning an alpine ski, women&amp;#039;s World Cup downhill, in Val D&amp;#039;Isere, France, Saturday, Dec. 19, 2015. (AP Photo ...
Image: AP/AP

Lienz

Slalom géant

28 décembre 2015

Un peu plus d’une semaine plus tard, Gut-Behrami a enchaîné avec une troisième victoire en slalom géant et pris la tête du classement de la discipline.

AUDI FIS SKI WELTCUP 2015 / 2016 Giant Slalom Ladies Lara Gut (SUI), Lienz Steiermark Oesterreich *** AUDI FIS SKI WORLD CUP 2015 2016 Giant Slalom Ladies Lara Good SUI Lienz Styria Austria Kein Model ...
Image: imago sportfotodienst

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

7 février 2016

Gut-Behrami avait entre-temps perdu la tête du classement général de la Coupe du monde, mais sa victoire en Bavière lui a permis d’accentuer la pression sur Lindsey Vonn.

epa05147786 Switzerland&amp;#039;s Lara Gut celebrates at the victory ceremony after winning the Women&amp;#039;s Super G race of the Alpine Skiing World Cup in Garmisch Partenkirchen, Germany, 07 Feb ...
Image: EPA/DPA

La Thuile

Descente

19 février 2016

Lors de l’épreuve de vitesse suivante, Gut-Behrami a de nouveau dépassé Vonn grâce à sa victoire à La Thuile, en Italie. Elle a certes perdu provisoirement la tête du classement général une nouvelle fois, mais a finalement remporté pour la première fois le gros globe de cristal à la fin de la saison. Elle s’est également imposée au classement du super-G.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut gesticulates after completing a women&amp;#039;s Alpine ski downhill race, in La Thuile, Italy, Friday, Feb. 19, 2016. (AP Photo/Alessandro Trovati)
Image: AP/AP

Sölden

Slalom géant

22 octobre 2016

La saison suivante a débuté avec le même succès. Elle a relégué ses concurrentes à plus d'une seconde.

epa05597632 Lara Gut of Switzerland celebrates her victoy after the second run of the women&amp;#039;s Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season on the Rettenbach glacier, in Soelden, A ...
Image: EPA/EPA

Lake Louise

Super-G

4 décembre 2016

Gut-Behrami a également remporté le premier super-G de la saison, pour la troisième fois à Lake Louise.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut reacts in the finish area following her run in the women&amp;#039;s World Cup super-G ski race at Lake Louise, Alberta, Sunday, Dec. 4, 2016. (Jeff McIntosh/The Canadia ...
Image: AP/The Canadian Press

Val-d'Isère

Super-G

18 décembre 2016

Deux semaines plus tard, elle a récidivé à Val-d’Isère: il s’agissait de sa dixième victoire dans sa discipline de prédilection.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut gets to the finish area after completing an alpine ski, women&amp;#039;s World Cup super-G, in Val d&amp;#039;Isere, France, Sunday, Dec. 18, 2016. (AP Photo/Giovanni A ...
Image: AP/AP

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

22 janvier 2017

À Garmisch-Partenkirchen, Lara Gut-Behrami a également remporté le troisième super-G de la saison. Elle est toutefois repartie bredouille dans la lutte pour le petit globe de cristal.

epa05741440 Lara Gut of Switzerland celebrates on the podium after winning the Women&amp;#039;s Super-G race of the FIS Alpine Skiing World Cup in Garmisch-Partenkirchen, Germany, 22 January 2017. EPA ...
Image: EPA/EPA

Cortina d'Ampezzo

Descente

28 janvier 2017

Le week-end à Cortina a parfaitement débuté avec sa première victoire dans la redoutable descente. Le lendemain, elle a chuté lors du super-G et s’est blessée peu avant les Mondiaux à domicile de Saint-Moritz. Durant ces Championnats du monde, elle s’est ensuite déchiré le ligament croisé, mettant prématurément fin à sa saison.

Lara Gut wins Downhill race in Cortina d Ampezzo Lara Gut of Switzerland on podium celebrating her first place at the Downhill race in Cortina d�Ampezzo, Italy on January 28, 2017. PUBLICATIONxINxGERx ...
Image: imago sportfotodienst

Cortina d'Ampezzo

Super-G

21 janvier 2018

Un an plus tard, Gut-Behrami a signé un retour triomphal. Sur les lieux mêmes de sa chute, elle s’est imposée pour la première fois en super-G.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut gets to the finish area after completing an alpine ski, women&amp;#039;s World Cup super-G, in Cortina D&amp;#039;Ampezzo, Italy, Sunday Jan. 21, 2018. (AP Photo/Alessa ...
Image: AP/AP

Crans-Montana

Descente

21 février 2020

Il lui a ensuite fallu plus de deux ans avant sa victoire suivante — la première sous le nom de Lara Gut-Behrami.

Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts in the finish area during the women&amp;#039;s Downhill race of the FIS Alpine Ski World Cup season in Crans-Montana, Switzerland, Friday, February 21, 2020. (KE ...
Image: KEYSTONE

Crans-Montana

Descente

22 février 2020

Le lendemain, elle a récidivé à Crans-Montana en remportant une nouvelle descente.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut-Behrami smiles after winning an alpine ski, women&amp;#039;s World Cup downhill, in Crans Montana, Switzerland, Saturday, Feb. 22, 2020. (AP Photo/Gabriele Facciotti)
Image: AP

St. Anton

Super-G

10 janvier 2021

Lors de la saison 2020/21, Gut-Behrami a affiché sa meilleure forme depuis longtemps. À St. Anton, elle a lancé une impressionnante série.

ABD0015_20210110 - ST. ANTON - OESTERREICH: Lara Gut-Behrami (SUI) im Ziel nach ihrem Lauf Weltcup-Super-G der Damen, am Sonntag, 10. Januar 2021 in St. Anton am Arlberg. - FOTO: KEYSTONEAPA/JOHANN GR ...
Image: keystone

Crans-Montana

Super-G

24 janvier 2021

À Crans-Montana, elle a dominé le super-G et a décroché sa troisième victoire en Valais.

Switzerland&amp;#039;s Lara Gut-Behrami celebrates winning an alpine ski, women&amp;#039;s World Cup super-G, in Crans Montana, Switzerland, Sunday, Jan. 24, 2021. (AP Photo/Marco Tacca)
Image: keystone

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

30 janvier 2021

Une semaine plus tard, Gut-Behrami a remporté un troisième super-G consécutif, mais elle n’en avait pas encore fini…

Lara GUT-BEHRAMI SUI, im Ziel. Ski Alpin, Super G der Frauen, FIS Weltcup, Saison 2020-2021, am 30.1.2021 in Garmisch, Deutschland. Quelle / Copyright / Credit : Oryk HAIST *** Lara GUT BEHRAMI SUI , ...
Image: www.imago-images.de

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

1er février 2021

… car peu après, elle a récidivé à Garmisch-Partenkirchen et a décroché une quatrième victoire consécutive en super-G.

epa08979380 Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts during the women&amp;#039;s Super G race of the Alpine Skiing World Cup in Garmisch-Partenkirchen, Germany, 01 ?February 2021. EPA/Philipp Guelland
Image: keystone

Cortina d'Ampezzo (WM)

Super-G

11 février 2021

C’est donc en pleine forme que Gut-Behrami s’est rendue aux Championnats du monde de Cortina d’Ampezzo, où elle a enfin pu, à 29 ans, devenir championne du monde.

Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates with the Gold medal for Super-g race during the medals ceremony after the women&amp;#039;s Super-G race at the 2021 FIS Alpine Skiing World Championships in ...
Image: keystone

Cortina

Slalom géant

18 février 2021

Et comme souvent avec l’effet ketchup, tout est arrivé d’un seul coup. Une semaine plus tard, Gut-Behrami a décroché une nouvelle médaille d’or aux Championnats du monde.

epa09021182 Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates in the finish area her first place during the 2nd run of the Women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Championships in Corti ...
Image: keystone

Val di Fassa

Descente

26 février 2021

Grâce à une nouvelle victoire en Italie, elle a pris la tête du classement général de la Coupe du monde. Elle a ainsi signé sa dixième victoire en descente.

epa09038060 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates in the finish area after the Women&#039;s Downhill race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val di Fassa, Italy, 26 February 2021. EPA/A ...
Image: keystone

Val di Fassa

Descente

27 février 2021

À Val di Fassa, Gut-Behrami a également remporté la deuxième descente. Mais comme les épreuves de vitesse de la finale de la Coupe du monde ont dû être annulées, la Tessinoise a finalement cédé le gros globe de cristal à Petra Vlhová. Elle a tout de même triomphé pour la troisième fois au classement du super-G.

February 27, 2021, Val di Fassa, Italy: Val di Fassa, Italy, La Volata, February 27, 2021, Lara Gut-Behrami 7 SUI. during 2021 AUDI FIS Ski World Cup Val di Fassa - Downhill Women - alpine ski race al ...
Image: www.imago-images.de

St. Moritz

Super-G

11 décembre 2021

Pour la troisième et dernière fois, Lara Gut-Behrami a triomphé là où elle était montée pour la première fois sur le podium de sa carrière professionnelle et où elle avait également fêté sa première victoire.

epa09635625 Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates on the podium after winning the women&#039;s Super-G race of the FIS Alpine Skiing World Cup in St. Moritz, Switzerland, 11 December 2021. EPA/PE ...
Image: keystone

Altenmarkt-Zauchensee

Descente

15 janvier 2022

À Altenmarkt-Zauchensee, Gut-Behrami a mis fin à la série victorieuse de Sofia Goggia, qui avait remporté les trois premières descentes de la saison.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami celebrates on the podium after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill race, in Zauchensee, Austria, Saturday, Jan. 15, 2022. (AP Photo/Marco Trovati ...
Image: keystone

Pékin

Super-G

11 février 2022

Mais c’est à Pékin qu’elle a remporté sa victoire la plus importante. À 30 ans, la Tessinoise, souvent malchanceuse lors des grands rendez-vous jusqu’aux Championnats du monde de 2021, a enfin pu devenir championne olympique.

epa09745746 Gold medalist Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates during the victory ceremony of the Women&#039;s Super-G race of the Alpine Skiing events of the Beijing 2022 Olympic Games at the Y ...
Image: keystone

Killington

Slalom géant

26 novembre 2022

Après plus de six ans sans victoire dans la spécialité, elle a remporté à Killington une nouvelle victoire en Coupe du monde en slalom géant.

Switzerland&#039;s Lara Gut-Behrami celebrates her victory in a World Cup giant slalom skiing race Saturday, Nov. 26, 2022, in Killington, Vt. (AP Photo/Robert F. Bukaty) Lara Gut-Behrami
Image: keystone

St. Anton

Super-G

15 janvier 2023

Bien que Gut-Behrami n’ait remporté que trois courses au total, elle a connu une excellente saison. Grâce à sa victoire à St. Anton, elle a posé les bases de son quatrième globe de cristal en super-G.

epa10406794 First placed Lara Gut Behrami of Switzerland celebrates on the podium after the women&#039;s Super G race at the FIS Alpine Skiing World Cup in St. Anton am Arlberg, Austria, 15 January 20 ...
Image: keystone

Soldeu

Super-G

16 mars 2023

Pour cela, une victoire lors de la finale de la Coupe du monde en Andorre était toutefois nécessaire — et elle est bien sûr allée la chercher.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami holds the alpine ski, women&#039;s World Cup super-g discipline trophy, in Soldeu, Andorra, Thursday, March 16, 2023. (AP Photo/Alessandro Trovati)
Image: keystone

Sölden

Slalom géant

28 octobre 2023

En ouverture de la saison 2023/24, Gut-Behrami a confirmé son amour retrouvé pour le slalom géant.

epa10944850 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates with her team on the podium for the Women&#039;s Giant Slalom race of the FIS Alpine Skiing World Cup season opener on the Rettenbach glac ...
Image: keystone

Killington

Slalom géant

25 novembre 2023

Et elle l’a confirmé un mois plus tard en remportant une deuxième victoire à Killington.

Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts after winning a women&#039;s World Cup giant slalom skiing race Saturday, Nov. 25, 2023, in Killington, Vt. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
Image: keystone

Altenmarkt-Zauchensee

Super-G

14 janvier 2024

Mais sa discipline de prédilection est restée le super-G, dans laquelle elle a décroché son vingtième succès dans le Land de Salzbourg.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami reacts after completing an alpine ski, women&#039;s World Cup super G race, in Altenmarkt-Zauchensee, Austria, Sunday, Jan. 14, 2024. (AP Photo/Giovanni Auletta)
Image: keystone

Cortina d'Ampezzo

Super-G

28 janvier 2024

Gut-Behrami a ensuite également remporté le super-G sur la piste la plus exigeante de la Coupe du monde féminine.

epa11110425 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates on the podium after the Women&#039;s SuperG race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, 28 January 2024. EPA ...
Image: keystone

Kronplatz

Slalom géant

30 janvier 2024

Et peu après, elle a également montré à Kronplatz qu’elle se sentait à l’aise dans les Dolomites.

Italian ski legend Alberto Tombs places a crown on the head of Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami after she won an alpine ski, women&#039;s World Cup giant slalom, in Kronplatz, Italy, Tuesday, Jan. ...
Image: keystone

Soldeu

Slalom géant

10 février 2024

Grâce à une nouvelle victoire en slalom géant, Gut-Behrami a pris la tête du classement général.

epa11142157 Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates winning the Women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Soldeu, Andorra, 10 February 2024. EPA/Guillaume Horcajuelo
Image: keystone

Crans-Montana

Descente

16 février 2024

Gut-Behrami a vécu des semaines de rêve, couronnées par un nouveau temps fort: sa treizième et dernière victoire en descente.

Lara Gut-Behrami of Switzerland, as the winner, right, and her teammate Jasmine Flury, left, as second ex aequo, are carried by their teammates, bottom with from left, Delia Durrer, Michelle Gisin, Pr ...
Image: keystone

Kvitfjell

Super-G

2 mars 2024

Elle a ensuite également remporté sa première victoire à Kvitfjell. Même s’il s’agissait de son dernier succès de la saison, elle n’a plus laissé échapper son deuxième gros globe de cristal. Sur l’ensemble de la saison, elle a également été la meilleure en super-G et, pour la première fois, en slalom géant.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami celebrates on the podium after winning an alpine ski, women&#039;s World Cup super-G race, in Kvitfjell, Norway, Saturday, March 2, 2024. (AP Photo/Alessandro Trova ...
Image: keystone

Garmisch-Partenkirchen

Super-G

26 janvier 2025

Gut-Behrami a remporté pour la cinquième fois le super-G de Garmisch-Partenkirchen. Nulle part ailleurs elle n’est montée aussi souvent sur la plus haute marche du podium que sur la Kandahar.

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami reacts after completing an alpine ski, women&#039;s World Cup super G, in Garmisch, Germany, Sunday, Jan. 26, 2025. (AP Photo/Piermarco Tacca)
Image: keystone

Sun Valley

Super-G

23 mars 2025

Lors de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley, elle a finalement remporté le classement du super-G grâce à sa victoire et est ainsi devenue la détentrice du record du plus grand nombre de globes de cristal dans une même discipline.

Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates with the women&#039;s Super-G discipline leader crystal globe trophy during the podium ceremony of the women&#039;s Super-G discipline at the FIS Alpine Ski ...
Image: keystone

Sun Valley

Slalom géant

25 mars 2025

Avec son dernier triomphe en Coupe du monde, elle a une nouvelle fois écrit l’histoire. Elle est devenue la première femme à remporter au moins dix courses dans trois disciplines différentes.

epa11988187 Winner Lara Gut-Behrami of Switzerland celebrates during the podium ceremony of the women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, USA, ...
Image: keystone
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