en partie ensoleillé31°
DE | FR
burger
Sport
Valais

Trail: le départ de Sierre-Zinal sera modifié en 2027

«Les travaux ont débuté»: la course Sierre-Zinal innove

La célèbre épreuve de montagne va modifier la zone de départ ainsi que le premier kilomètre de son tracé mythique. Voici ce qui va changer.
04.08.2026, 18:5104.08.2026, 18:51
Julien Caloz
Julien Caloz

Sierre-Zinal est une épreuve mythique par la difficulté de son parcours, le prestige des coureurs qui s’y sont imposés et la beauté de son décor, mais aussi par son histoire. Son tracé remonte à 1974 et les organisateurs, attachés à la tradition, ont toujours veillé à le préserver. «On nous a déjà proposé un itinéraire plus simple entre Chandolin et Tignousa, mais nous avons refusé. Nous souhaitons conserver le tracé qui fait l’ADN de la course», explique Vincent Theytaz, directeur de Sierre-Zinal, contacté par watson.

Des travaux menés sur l’autoroute située à proximité du départ ont toutefois contraint les organisateurs à revoir cette partie du parcours. Cette année, la ligne de départ restera à son emplacement habituel. Mais dès 2027, les coureurs s’élanceront depuis les bords du Rhône en face des îles Falcon, à quelques centaines de mètre en aval.

Le changement en image:

Actuellement, les élites partent du point vert. Dès 2027, ils s'élanceront de l'étoile et rejoindront l'ancien parcours au niveau de la bifurcation (rond rouge) sur la route cantonale menant à Niouc.
Actuellement, les élites partent du point vert. Dès 2027, ils s'élanceront de l'étoile et rejoindront l'ancien parcours au niveau de la bifurcation (rond rouge) sur la route cantonale menant à Niouc.

La difficulté de l’épreuve restera toutefois inchangée. «Nous avons demandé aux ingénieurs qui nous accompagnent dans ce projet de déterminer le nouvel emplacement de la ligne de départ, afin de conserver exactement la même distance et le même dénivelé. Ils y sont parvenus», se réjouit Vincent Theytaz.

Ce Valaisan a réussi la photo de l'année: «C'était un coup de chance»

Cela signifie que les temps de référence seront conservés, annoncent les organisateurs. Bien que le tracé du premier kilomètre soit modifié (avec un chemin plus étroit au départ, puis plus large que sur le parcours actuel), les coureurs devront toujours faire mieux que les records établis par Kilian Jornet en 2024 (2h25'34) et par Maude Mathys en 2019 (2h49'20) pour établir un nouveau record.

«Les travaux d’aménagement de la nouvelle zone de départ ont déjà commencé», précise encore Vincent Theytaz. Budgétés à 1,7 million de francs, ils seront pris en charge par la Ville de Sierre, avec le soutien de la commune d’Anniviers et une participation financière de la course.

Concrètement, les coureurs seront accueillis sur la rive droite du Rhône, du côté de Sierre. Peu avant le départ, ils franchiront la passerelle des îles Falcon, qui fera office de porte d’entrée vers la ligne de départ, située sur la rive gauche, du côté d’Anniviers.

Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller

«La passerelle aura une forte dimension symbolique: dès que les coureurs y poseront le pied, il n’y aura plus de retour en arrière possible. Ils s’engageront dans la course», résume Vincent Theytaz. Le directeur de l'épreuve précise toutefois que cette nouvelle zone de départ ne permettra pas d’augmenter le nombre de participants (les dossards s'arrachent dès leur mise en vente).

«Notre réflexion porte actuellement sur le nombre de participants que le parcours peut accueillir sans nuire à l’expérience. Même lorsqu’il y a du monde, chacun doit pouvoir lever la tête, profiter de la montagne et du paysage. Notre priorité est d’offrir une expérience de qualité aux athlètes. Ce nouveau départ ne servira donc pas à ouvrir davantage d’inscriptions; ce n’est en tout cas pas l’objectif.»
Plus d'articles sur le sport
Yann Sommer hérite d&#039;un défi de taille
Yann Sommer hérite d'un défi de taille
de Romuald Cachod
Une épidémie cachée de dopage sévit en Suisse
2
Une épidémie cachée de dopage sévit en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Un autre Manzambi affole les compteurs
Un autre Manzambi affole les compteurs
de Romuald Cachod
La question autour de Pogacar qui agite le cyclisme
La question autour de Pogacar qui agite le cyclisme
de Romuald Cachod
«Ils m&#039;ont bien chambré après ça»: Débonnaire raconte ses 36 ans à la RTS
«Ils m'ont bien chambré après ça»: Débonnaire raconte ses 36 ans à la RTS
de Yoann Graber
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
2
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
de Niklas Helbling
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
1
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
de Annika Bangerter
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
de Simon Häring
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
2
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
de Romuald Cachod
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l&#039;Italie
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l'Italie
de Christoph Cöln
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
de Yoann Graber
Le champion suisse de padel se livre: «C&#039;est plus accessible que le tennis»
Le champion suisse de padel se livre: «C'est plus accessible que le tennis»
de Marine Brunner
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
de Niklas Helbling
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
1
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
de Olivier bories
Pourquoi Zidane n&#039;échappera pas aux tourments de la politique
1
Pourquoi Zidane n'échappera pas aux tourments de la politique
de Antoine Menusier
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
2
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
de Michael Graber
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
1
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
de Nik Dömer
Infantino règle ses comptes
2
Infantino règle ses comptes
de Ralf Meile
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d&#039;adeptes
1
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d'adeptes
de Marine Brunner
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
de Felix Ertle
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
de Timo Rizzi
Remco Evenepoel a fermé des bouches
Remco Evenepoel a fermé des bouches
de Sven Papaux
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J&#039;étais une victime»
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J'étais une victime»
de Romuald Cachod
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
de Fred Valet
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
de Rainer Sommerhalder
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
1
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
de Julien Caloz
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
de Julien Caloz
Un Romand en passe de marquer l&#039;histoire sur le Tour de France
2
Un Romand en passe de marquer l'histoire sur le Tour de France
de Romuald Cachod
Les bateaux de la CGN pris d&#039;assaut à Ouchy ce mardi
Les bateaux de la CGN pris d'assaut à Ouchy ce mardi
de Julien Caloz
Thèmes
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
1 / 8
Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
partager sur Facebookpartager sur X
Deux hélicoptères anti-incendie entrent en collision en Grèce
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette ado crée la sensation
À seulement 16 ans, Kristina Ljutowa est devenant la plus jeune joueuse à remporter un tournoi WTA depuis 2019. Un sacre qui lui vaut également une spectaculaire remontée au classement mondial.
Pour ses débuts sur le circuit WTA, Kristina Ljutowa a frappé un grand coup en remportant le tournoi de Memphis, dans le Tennessee.
L’article