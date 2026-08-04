«Les travaux ont débuté»: la course Sierre-Zinal innove

La célèbre épreuve de montagne va modifier la zone de départ ainsi que le premier kilomètre de son tracé mythique. Voici ce qui va changer.

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Sierre-Zinal est une épreuve mythique par la difficulté de son parcours, le prestige des coureurs qui s’y sont imposés et la beauté de son décor, mais aussi par son histoire. Son tracé remonte à 1974 et les organisateurs, attachés à la tradition, ont toujours veillé à le préserver. «On nous a déjà proposé un itinéraire plus simple entre Chandolin et Tignousa, mais nous avons refusé. Nous souhaitons conserver le tracé qui fait l’ADN de la course», explique Vincent Theytaz, directeur de Sierre-Zinal, contacté par watson.

Des travaux menés sur l’autoroute située à proximité du départ ont toutefois contraint les organisateurs à revoir cette partie du parcours. Cette année, la ligne de départ restera à son emplacement habituel. Mais dès 2027, les coureurs s’élanceront depuis les bords du Rhône en face des îles Falcon, à quelques centaines de mètre en aval.

Le changement en image: Actuellement, les élites partent du point vert. Dès 2027, ils s'élanceront de l'étoile et rejoindront l'ancien parcours au niveau de la bifurcation (rond rouge) sur la route cantonale menant à Niouc.

La difficulté de l’épreuve restera toutefois inchangée. «Nous avons demandé aux ingénieurs qui nous accompagnent dans ce projet de déterminer le nouvel emplacement de la ligne de départ, afin de conserver exactement la même distance et le même dénivelé. Ils y sont parvenus», se réjouit Vincent Theytaz.

Cela signifie que les temps de référence seront conservés, annoncent les organisateurs. Bien que le tracé du premier kilomètre soit modifié (avec un chemin plus étroit au départ, puis plus large que sur le parcours actuel), les coureurs devront toujours faire mieux que les records établis par Kilian Jornet en 2024 (2h25'34) et par Maude Mathys en 2019 (2h49'20) pour établir un nouveau record.

«Les travaux d’aménagement de la nouvelle zone de départ ont déjà commencé», précise encore Vincent Theytaz. Budgétés à 1,7 million de francs, ils seront pris en charge par la Ville de Sierre, avec le soutien de la commune d’Anniviers et une participation financière de la course.



Concrètement, les coureurs seront accueillis sur la rive droite du Rhône, du côté de Sierre. Peu avant le départ, ils franchiront la passerelle des îles Falcon, qui fera office de porte d’entrée vers la ligne de départ, située sur la rive gauche, du côté d’Anniviers.

«La passerelle aura une forte dimension symbolique: dès que les coureurs y poseront le pied, il n’y aura plus de retour en arrière possible. Ils s’engageront dans la course», résume Vincent Theytaz. Le directeur de l'épreuve précise toutefois que cette nouvelle zone de départ ne permettra pas d’augmenter le nombre de participants (les dossards s'arrachent dès leur mise en vente).