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Benjamin Mendy vend sa réplique de la Coupe du monde: débat

Pascal Dupraz (en médaillon) n'a pas aimé la démarche de Benjamin Mendy.
Pascal Dupraz (en médaillon) n'a pas aimé la démarche de Benjamin Mendy. image: watson

«Vendre son âme au diable»: le business de ce champion du monde fâche

Benjamin Mendy, sacré avec la France en 2018, a vendu aux enchères sa réplique du trophée de la Coupe du monde. Un choix qui fait débat.
03.08.2026, 18:5503.08.2026, 18:55
Yoann Graber
Yoann Graber

Le footballeur français Benjamin Mendy fait (à nouveau) parler de lui pour une raison extra-sportive. En cause: le 25 juillet, le champion du monde 2018 a vendu aux enchères la réplique du trophée remporté en Russie avec les Bleus. Montant de la transaction? 62 000 dollars, soit environ 50 000 francs suisses.

Désormais, on sait donc que chaque joueur qui gagne un Mondial repart avec une réplique de la coupe, et non pas seulement avec une médaille. Mais au-delà de cette anecdote, c'est le geste du latéral gauche (32 ans) qui fait débat. Le fond de celui-ci: peut-on moralement vendre un objet si fort symboliquement?

France&#039;s Benjamin Mendy holds the trophy at the end of the final match between France and Croatia at the 2018 soccer World Cup in the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia, Sunday, July 15, 2018. (A ...
Mendy, dix sélections avec les Bleus, est champion du monde 2018. Image: keystone

Mendy est visé par des critiques depuis la révélation de cette vente. Il a répondu à ses détracteurs ce week-end, sur son compte Snapchat:

«C'est ma coupe, j'en fais ce que je veux»

A cet argument, il a ajouté un peu de provocation et d'ironie. «Et en plus, elle prenait trop de place dans le placard», a-t-il d'abord asséné. L'ex-joueur de Manchester City a ensuite publié une photo montrant plusieurs autres trophées, accompagnée de la légende:

«Et d’ailleurs j’ai encore ça à vendre!»

Benjamin Mendy pourrait encore céder précisément dix autres trophées, dont quatre de champion d'Angleterre. Mais pas celui de Super League suisse. D'ailleurs, le passage du latéral au FC Zurich au printemps 2025 a été un flop (seulement sept matchs joués, zéro but). Comme son actuel club polonais du Pogon Szczecin ou le FC Lorient en 2023, le FCZ n'a été qu'une tentative de relancer une carrière brisée par une affaire hors du terrain.

Benjamin Mendy (FCZ) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen FC Zuerich, FCZ, und FC Lausanne-Sport, LS, am Mittwoch, 2. April 2025 im Stadion Letzigrund in Zuerich. (KEYSTONE/ ...
Le court passage de Benjamin Mendy au FC Zurich, au printemps 2025, a été décevant. Image: KEYSTONE

Dès 2021, alors joueur de Manchester City, le Français a été accusé par sept femmes de viols, tentative de viol et agression sexuelle. Il a été totalement acquitté par la justice britannique en juillet 2023, mais sa mise à l'écart des Citizens et son séjour en prison ont été fatals pour sa carrière.

Sentimentalisme vs pragmatisme

Forcément, quelques internautes qui continuent d'ignorer ce jugement dézinguent Mendy pour cette affaire judiciaire dans leurs commentaires concernant sa vente de la réplique. Mais d'autres débattent avec de vrais et intéressants arguments. L'un d'eux déplore sur X le fait que Mendy place la valeur matérielle de ce trophée au-dessus de sa valeur symbolique et sentimentale:

«Remporter une Coupe du monde est un rêve réalisé par très peu de personnes. C’est pourquoi beaucoup estiment que de tels souvenirs n’ont pas de prix.»
Et vous, vous pensez quoi de la démarche de Mendy?
Au total, 10 personnes ont participé à ce sondage.

C'est aussi l'avis de Pascal Dupraz, ex-entraîneur de Toulouse et Evian Thonon Gaillard, connu pour son franc-parler. Offusqué par la décision de Benjamin Mendy, il a été fidèle à sa réputation au micro de RMC:

«Tu vends ton trophée, c'est comme si tu vendais ton âme au diable»
TOULOUSE, FRANCE - NOVEMBER 29: Head coach of Toulouse Pascal Dupraz gestures during the Ligue 1 match between Toulouse and OGC Nice at Stadium Municipal on November 29, 2017 in Toulouse. (Photo by Ro ...
Pascal Dupraz est choqué par la vente de Benjamin Mendy de son trophée du Mondial 2018. image: getty

Le Haut-Savoyard (63 ans) a développé:

«Il fait bien ce qu'il veut. Mais t'as gagné la Coupe du monde, t'as une réplique et tu la vends? Ils sont combien en France à avoir été champions du monde? Seulement 46 en deux Mondiaux. C'est bien la dernière chose que je vendrais.»

D'autres, au contraire, saluent le choix pragmatique de Benjamin Mendy: pour eux, ce trophée n'est qu'un «bibelot», un «bout de métal», «alors autant récupérer l’argent, surtout s'il y en a besoin». Un soutien du champion du monde 2018 tranche sur X:

«En vrai, c'est un presse-papier un peu fancy. La Coupe du monde, l'important, c'est de d'avoir vécue. Les émotions que ça t'a apporté. Donner de l'importance à un bout de ferraille ne fait pas de toi une meilleure personne ni n'améliore ta vie...»

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La vente de Benjamin Mendy rappelle celle de Boris Becker: en 2019, le tennisman allemand – vainqueur de six titres du Grand Chelem – avait cédé aux enchères plusieurs répliques de ses trophées de Wimbledon et de l'US Open, ainsi que des raquettes, entre autres. Il traversait alors de grandes difficultés financières, avec des dettes à rembourser.

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