Saint-Moritz accueillera un jour les FIS Games. Mais en quelle année? image: keystone

Des mini-JO en Suisse en 2028? Ce n'est pas si sûr

Swiss-Ski a toujours souhaité organiser les premiers FIS Games de l'histoire, dans quatre ans à St-Moritz. Mais aujourd'hui, des doutes apparaissent.

Rainer Sommerhalder / ch media

Le projet est ambitieux. Johan Eliasch, le charismatique président de la Fédération internationale de ski (FIS), souhaite mettre en place une sorte de mini-Jeux olympiques: les FIS Games, qui se tiendront au cœur d'une olympiade, entre deux célébrations olympiques. L'événement devrait regrouper pendant 16 jours, sur un même lieu, la totalité des disciplines gérées par l'instance.

Saint-Moritz et l'Engadine, pour une première édition en 2028, cela intéresse évidemment la FIS. Car la Suisse maîtrise quasiment l'ensemble des disciplines et dispose d'une grande expérience en matière d'organisation, accueillant régulièrement les grands événements hivernaux. Tout est donc réuni pour que ces FIS Games en Suisse soient une grande réussite.

Toutefois, le défi est immense. La Fédération internationale de ski envisage 116 podiums, soit plus que lors des Jeux olympiques d'hiver. Outre les disciplines traditionnelles du ski alpin, du ski nordique et du ski/snowboard freestyle, il y aura également du freeride, du télémark, du ski de vitesse, ainsi que du para-ski.

L'attribution se fera dans quatre mois

Outre la Suisse, la Norvège a également déposé une candidature, avec la ville de Lillehammer. La décision concernant le lieu de la compétition sera prise lors du congrès annuel de la FIS, le 5 juin prochain en Islande. Toutefois, de plus en plus de voix s'élèvent en Suisse pour reporter la candidature helvétique à 2032.

Il y a des raisons stratégiques et concrètes à cela.

Les FIS Games s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de Swiss-Ski, qui consiste à accueillir de grands événements. Celui-ci en est un, il joue même un rôle dans la planification à long terme. Toutefois, la possible organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2038 influence la tenue de toutes les autres manifestations.

Actuellement, la direction de Swiss-Ski se demande si les FIS Games ne devraient pas être organisés à une date plus proche de ces éventuels JO à la maison. D'autant plus que la Suisse accueillera les Championnats du monde de ski alpin en 2027 à Crans-Montana, soit un an avant la première édition des FIS Games. Un report de la candidature de St-Moritz pour 2032 permettrait de mettre en place des infrastructures, en s'alignant sur les besoins olympiques.

Aucune indication sur le financement

Outre ces questions stratégiques, la situation comporte également des incertitudes concrètes. A quatre mois de l'attribution, de nombreuses questions restent en suspens concernant le programme, mais surtout les coûts. Autrement dit, le modèle financier n'est pas encore clairement défini à ce jour.

Ceci s'explique par la récente décision de la FIS de commercialiser en interne ses grands événements internationaux et de ne plus passer par une agence externe, comme Infront. L'instance espère générer des revenus supérieurs, mais il n'y a aucunes garanties.

Pour l'heure, il n'existe aucun contrat marketing, avec des chiffres concrets, entre la FIS, qui détient les droits, et Swiss-Ski, le potentiel organisateur.

Quelles courses seront à organiser à Saint-Moritz et combien recevra la fédération suisse en échange? «Que nous ayons un budget de 100 ou 200 millions de francs, cela fait une grande différence», explique Diego Züger, co-directeur de Swiss-Ski. Selon lui, le temps de préparation est déjà extrêmement ambitieux et réduit. Après tout, les FIS Games se tiendront déjà dans quatre ans. A titre d'exemple, le comité d'organisation des Mondiaux de Crans-Montana 2027 est déjà à pied d'œuvre depuis décembre 2022. «Nous sommes très intéressés par cet événement, mais nous avons besoin de plus d'informations, de toute urgence», conclut Züger.

Adaptation en français: Romuald Cachod.