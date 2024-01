4e de La Diagonela, Runar Skaug Mathisen (encadré) semblait congelé à l'arrivée de la course ce week-end en Engadine. image: shutterstock/nrk

Cette course de ski helvétique a encore fait des dégâts

La Diagonela, célèbre course de ski de fond longue distance, tenue le week-end dernier dans les Grisons, a poussé plusieurs coureurs à renoncer. La raison? Des températures bien inférieures à 0°.

Ce n'est pas la première fois que La Diagonela fait parler d'elle à cause des conditions météorologiques. En 2021, la course était en Une des journaux après avoir été disputée par des températures allant parfois au-delà des -25°. Il y avait eu des dégâts chez les athlètes, notamment des engelures, au point que certains risquaient l'amputation des orteils.

Cette année, le thermomètre affichait une nouvelle fois des valeurs négatives dans la haute vallée froide de l'Engadine. Pour éviter les problèmes du passé, les fondeurs étaient donc chaudement vêtus au départ, à Zuoz, du 55 kilomètres classique, l'épreuve phare du week-end. Plusieurs athlètes ont néanmoins mis la flèche, et ceux qui portaient une barbe (et ont franchi la ligne d'arrivée) avaient des airs de yeti après plus de deux heures d'effort dans des températures comprises entre -15° et -25°.

La NRK rapporte que les abandons de certains coureurs scandinaves, dont celui du Norvégien Petter Skinstad, étaient liés à des problèmes respiratoires.

«C'est pour des raisons de santé que nous avons décidé d'abandonner»

La pratique intensive du sport dans le froid extrême peut en effet irriter les voies respiratoires et «provoquer le rétrécissement des bronches et des bronchioles», comme l'expliquait Roman Gähwiler, co-directeur du centre de médecine du sport de l’hôpital cantonal d’Aarau, au média Focus.

Un règlement plus laxiste

Si la Fédération internationale de ski (FIS) annule ses courses officielles de fond dès que le thermomètre descend en dessous de -20° au point le plus froid du parcours, le règlement est différent pour les épreuves grand public, comme La Diagonela, membre du circuit Ski Classics, au même titre que la Vasaloppet et la Marcialonga.

La course doit être retardée ou annulée que lorsque la température atteint les -25° sur la majorité du tracé.

«Si la température, dans la majeure partie du parcours, est égale ou inférieure à -25°C, la compétition doit être retardée ou annulée» Règlement de la FIS concernant les épreuves grand public

En revanche, un protocole froid est mis en place à partir de -15°C, ce dernier permettant aux concurrents de bénéficier de recommandations, afin de bien se protéger face aux températures négatives. Pour Skinstad (et d'autres participants), le règlement des épreuves grand public devrait toutefois être adapté.

«Je pense que la limite est trop basse. Quand vous savez ce que de telles températures font aux gens, que cela peut provoquer des engelures et des problèmes respiratoires, le ski longue distance devrait avoir des règles similaires aux épreuves plus traditionnelles.» Petter Skinstad

Le Norvégien regrette également «l'arrogance» de Ski Classics et des organisateurs de l'étape helvétique qui, selon lui, auraient pu décaler le départ d'une heure, pour profiter de valeurs supérieures. Il oublie néanmoins les mesures prises depuis le scandale de l'édition 2021, car désormais, le départ de La Diagonela n'est plus donné à l'hivernage. Le règlement spécifique aux épreuves Ski Classics autorise également le port des chaussettes, semelles et gants chauffants.

Si vous êtes tenté par l'aventure de La Diagonela en 2025 dans les Grisons, vous êtes prévenu: mieux vaut ne pas être frileux.