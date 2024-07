Joel Embiid a passé une soirée difficile dimanche pour le premier match de son équipe aux JO. Image: AP

Le public français en veut beaucoup à ce basketteur américain

Conspué lors du premier match de Team USA dimanche, Joel Embiid risque de vivre une nouvelle soirée difficile mercredi contre le Soudan du Sud. On vous explique pourquoi.

«Le public français n'a pas loupé Embiid.» Ce titre était celui du Parisien après la victoire convaincante des Etats-Unis face à la Serbie (110-84), dimanche soir aux JO. Il témoigne à la fois de la soirée très compliquée que l'Américain a vécu, et du fait que les spectateurs attendaient le natif de Yaoundé au tournant. Mais pourquoi tant de haine?

«La raison ne fait guère de doute», affirme Le Figaro, qui rappelle qu'Embiid, désireux de disputer les Jeux olympiques, a dragué les Bleus par le passé. «La Fédération française de basket s'est emparée du sujet et l'a grandement aidé dans ses démarches de naturalisation. L'intéressé a obtenu gain de cause, avec un passeport français qui lui a été délivré en 2022.» Tout le monde s'attendait alors à ce qu'il défende les couleurs des Tricolores. Mais ça ne s'est pas du tout passé ainsi.

Car s'il est Camerounais d'origine, Joel Embiid a aussi un passeport américain. Et lorsque Team USA a manifesté son intérêt, le pivot de Philadelphie a tourné le dos aux Bleus. «Il a préféré la bannière étoilée pour aller à la conquête de l'or», résume Le Parisien.

Embiid avec le maillot de Philadelphie en NBA. Keystone

Joel Embiid explique pour sa part avoir notamment regretté les coups de pression du staff français, selon RMC Sport, qui cite le joueur: «J’ai eu le sentiment qu’on me pressait à prendre ma décision. Je voulais prendre autant de temps que possible, et ça n’a pas aidé que la France fixe un ultimatum pour que je fasse un choix.»

Le public français n'a pas du tout aimé le retournement de veste du basketteur de 30 ans, et l'a fait bruyamment savoir à chaque fois qu'Embiid a touché le ballon lors du premier match contre les Serbes. Son 0/2 sur la ligne des lancers francs a même été salué par le public.

La preuve: Vidéo: twitter

La bronca devrait à nouveau escorter le joueur face au Soudan du Sud. (jcz)