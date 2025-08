Fritz en demi-finale ++ Osaka aussi

Fritz domine Rublev pour passer en demi-finale Taylor Fritz est en grande forme depuis le début de l'été. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn L'Américain Taylor Fritz a dominé le Russe Andrey Rublev 6-3 7-6 (7/4) mardi en quart de finale du Masters 1000 de Toronto. II affrontera son compatriote Ben Shelton pour une place en finale.

Fritz (27 ans, ATP 4), finaliste du dernier US Open, est en grande forme. Depuis début juin il a été titré à Stuttgart, à Eastbourne, a atteint les demi-finales de Wimbledon avant de se qualifier à Toronto pour sa 7e demi-finale en Masters 1000, la deuxième de l'année après Miami.

Fritz jouera pour une place en finale contre son compatriote Shelton (22 ans, ATP 7), tombeur de l'Australien Alex de Minaur (ATP 8) en deux manches, 6-3 6-4. L'autre demi-finale opposera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) au Russe Karen Khachanov (ATP 16).

Les deux premiers du classement mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, avaient déclaré forfait pour le tournoi canadien, tout comme Novak Djokovic.



Naomi Osaka fonce dans le dernier carré Naomi Osaka est de retour à son meilleur niveau. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Naomi Osaka jouera les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Montréal. La Japonaise s'est facilement imposée contre l'Ukrainienne Elina Svitolina 6-2 6-2 mardi.

Osaka (27 ans, WTA 49) n'a eu besoin que de 69 minutes pour se défaire de l'Ukrainienne âgée de 30 ans, 13e mondiale, titrée à l'Open du Canada en 2017. L'ex-numéro 1 mondiale, quatre fois vainqueur en Grand Chelem, retrouve ainsi les demi-finales d'un tournoi WTA 1000 pour la première fois depuis son retour de maternité en janvier 2024.

La Japonaise avait annoncé avant le tournoi canadien la fin de sa collaboration avec l'entraîneur français Patrick Mouratoglou, et travaille désormais avec le Polonais Tomasz Wiktorowski. Elle disputera sa demi-finale contre la Danoise Clara Tauson, gagnante plus tôt dans la journée face à l'Américaine Madison Keys 6-1 6-4.

L'autre demi-finale opposera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 9) à la jeune Canadienne Victoria Mboko (18 ans, WTA 85).



Super League: Bâle affronte Young Boys ce soir avant l'Europe Le FC Bâle accueille les Young Boys ce soir (20h30) en match avancé de la 4e journée de Super League. Cette rencontre a été avancée en raison des obligations européennes des deux équipes.

Les Rhénans voudront enchaîner après avoir battu Grasshopper samedi (2-1). Ils avaient ainsi rectifié le tir après leur défaite initiale à Saint-Gall. En face, YB voudra relancer la machine à gagner. Après une large victoire face au Servette FC 3-1 en ouverture de saison, les Bernois ont concédé le nul 1-1 à Winterthour.

L'enjeu sera de mesurer les forces en présence parmi deux des favoris dans la course au titre. Au bénéfice d'une qualification directe pour les play-off de Ligue des champions pour le FC Bâle et d'Europa League pour YB, les deux clubs bénéficieront ainsi d'une plus longue période de repos entre leurs matches aller et retour.



Décès à 53 ans de l'ancien international portugais Jorge Costa Jorge Costa, ici avec Porto face au Monaco de Ludovic Giuly, est décédé à 53 ans Image: KEYSTONE/AP/THOMAS KIENZLE L'ancien international portugais Jorge Costa est décédé mardi à 53 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Le FC Porto, l'a annoncé en rendant hommage "à une figure incontournable de l'histoire du club".

"Le légendaire capitaine du FC Porto et actuel directeur du football professionnel (du club), est décédé ce mardi des suites d'un arrêt cardiorespiratoire", a annoncé le club dans un communiqué.

L'ex-défenseur international a été victime d'un malaise mardi matin au centre d'entraînement du FC Porto. Hospitalisé en urgence, il est décédé peu après son arrivée à l'hopital, rapportent les médias locaux.

Jorge Costa avait effectué l'essentiel de sa carrière au FC Porto, club avec lequel il avait remporté la Ligue des champions en 2004 et avait été sacré huit fois champion du Portugal, et dont il fut le capitaine pendant plusieurs saisons.

Celui qui fut 50 fois international appartient à la génération dorée des champions du monde des moins de 20 ans en 1991, avec notamment Luis Figo.

Les deux autres géants du football portugais, le Benfica et le Sporting, lui ont également rendu hommage.



Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison Remco Evenepoel va rejoindre Red Bull-Bora la saison prochaine Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le double champion olympique en titre Remco Evenepoel quittera la formation Soudal-Quick Step dès la fin de la saison. Il rejoindra Red Bull-Bora, a annoncé mardi l'équipe belge.

"Les représentants de Remco ont informé la direction de l'équipe qu'il ne souhaitait pas discuter d'une prolongation de son contrat actuel, qui expire fin 2026", indique la formation belge dans un communiqué, annonçant elle-même le départ d'Evenepoel (25 ans) pour Red Bull-Bora dès la saison prochaine.



L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison Enric Mas avait été contraint à l'abandon lors de la 18e étape du Tour de France en juillet dernier. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus L'Espagnol Enric Mas est forfait pour le reste de la saison en raison d'une phlébite, a annoncé mardi son équipe Movistar. Il avait été contraint à l'abandon durant le Tour de France fin juillet.

"Après les dernières consultations médicales et les examens réalisés à la suite de son abandon lors de la Grande Boucle, le diagnostic est tombé: le coureur majorquin souffre d'une thrombophlébite à la jambe gauche, probablement d'origine post-traumatique", écrit la formation espagnole dans un communiqué.

Ce type de blessure "nécessite un traitement spécifique impliquant du repos et l'évitement de toute activité physique intense, ce qui l'empêche de participer aux compétitions pour le reste de la saison", ajoute-t-elle.

Le grimpeur de 30 ans avait déclaré juste après son abandon pendant la 18e étape du Tour de France dans les Alpes, alors qu'il occupait la 18e place au classement général, que la douleur à la jambe "l'empêchait de pédaler" et que la décision de se retirer était "la bonne".



Régis Le Bris signe un nouveau contrat avec Sunderland Granit Xhaka jouera désormais sous les ordres de Régis Le Bris à Sunderland Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Régis Le Bris a été prolongé comme manager de Sunderland, qu'il a ramené en Premier League. Le Français a signé un contrat "à long terme" avec les Black Cats.

Arrivé de Lorient en 2024, le technicien français âgé de 49 ans a réussi au terme de sa première saison comme entraîneur à faire remonter Sunderland dans l'élite du football anglais pour la première fois depuis 2017. Le club était même descendu jusqu'en 3e division (2018-2022).

"La connexion que j'ai avec l'encadrement, les joueurs et les supporters est parfaitement naturelle et nous avons partagé de grands moments ensemble. L'ambition collective est palpable et il y a une volonté de devenir plus forts", a souligné Le Bris cité sur le site internet du club.

En prévision de son arrivée en Premier League, Sunderland a recruté plusieurs joueurs de premier plan comme notamment l'international suisse Granit Xhaka et le milieu de terrain français Enzo Le Fée.



Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas à Athletissima Noah Lyles (à droite) et Kenny Bednarek auront à nouveau l'occasion de s'expliquer sur la piste à l'occasion d'Athletissima. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Athletissima a annoncé mardi la présence des sprinters américains Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas lors de son meeting du 20 août. Tous trois ont brillé lors des sélections américaines.

Le 100 m messieurs sera royal avec le champion olympique Noah Lyles, le double argenté olympique du 200 m Kenny Bednarek ainsi que les Jamaïcains Kishane Thompson et Oblique Seville. Thompson a signé la meilleure performance de l'année en 9’’75 à fin juin. Le champion olympique 2021, l'Italien Marcell Jacobs, ainsi que le champion d'Europe du 200 m suisse Timothé Mumenthaler seront également de la partie

Le 200 m femmes réunira notamment la championne olympique Gabby Thomas, la Britannique Dina Asher-Smith, la championne olympique du 100 m Julien Alfred (Ste-Lucie) et la Jamaïcaine Shericka Jackson. Celle-ci détient le deuxième chrono de l'histoire sur cette distance.

Sur 110 m haies, l’Américain Cordell Tinch, meilleure performance 2025 en 12’’87, partira favori. Le meeting lausannois annonce également la venue de son compatriote Trey Cunningham, de l’Espagnol Henrique Llopis et de Just Kwaou-Mathey, qui a couru le 2e temps de l'année aux Championnats de France (12’’99). Le recordman de Suisse de la discipline Jason Joseph sera présent.

Le concours de la hauteur féminine compte aussi des invitées de marque : la recordwoman du monde et championne olympique Yaroslava Mahuchikh (UKR), ses grandes rivales australiennes Nicola Olyslagers et Eleanor Patterson et la Serbe Angelina Topic, entre autres.

Disputé trois semaines avant les Mondiaux de Tokyo, Athletissima fêtera le 20 août sa 50e édition.



Victoria Mboko poursuit son parcours de rêve à Montréal La Canadienne de 18 ans Victoria Mboko jouera pour une place en finale au tournoi de Montréal. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi La Canadienne Victoria Mboko a poursuivi son parcours de rêve à l'Open du Canada en dominant l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro 6-4, 6-2. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales à Montréal.

Mboko, 85e joueuse mondiale, a intégré le tableau de ce tournoi WTA 1000 avec une invitation et n'en finit plus de briller après son exploit contre la numéro 2 mondiale américaine Coco Gauff au tour précédent. La jeune canadienne âgée de 18 ans atteint les demi-finales d'un tournoi de ce niveau pour la première fois de sa carrière.

Seulement 350e mondiale fin 2024, Mboko réussit une grande année 2025 (quatre tournois gagnés sur le circuit secondaire, 3e tour à Roland-Garros). Elle fera son entrée dans le Top 50 mondial la semaine prochaine. En demi-finale, elle affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (26 ans, 12e), qui menait 6-1 2-1 avant de profiter de l'abandon de l'Ukrainienne Marta Kostyuk.



Sohm de Parme à la Fiorentina Simon Sohm passe de Parme à la Fiorentina Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le milieu de terrain helvétique Simon Sohm a été transféré de Parme à la Fiorentina. Les deux clubs l'ont annoncé lundi.

Sohm, 24 ans, est issu du centre de formation du FC Zurich et avait été transféré à Parme en 2020. En 2024, il avait signé un nouveau contrat de trois ans. Selon les médias, l'indemnité de transfert pour Parme s'élèverait à environ 15 millions d'euros.

Sohm a disputé son premier de ses deux matches internationaux en octobre 2020 contre la Croatie à 19 ans.



Djokovic absent à Cincinnati Novak Djokovic ne sera pas présent à Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati qui débute en fin de semaine. Les organisateurs l'ont confirmé lundi à "The Athletic".

Déjà absent du Masters 1000 de Toronto qui se termine jeudi, le Serbe âgé de 38 ans se présentera ainsi à l'US Open (24 août - 7 septembre) sans avoir joué depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon en juillet face à Jannik Sinner.

Djokovic, légende aux 24 tournois du Grand Chelem, également sacré champion olympique il y a tout juste un an à Paris, avait remporté le Masters 1000 américain à trois reprises (2018, 2020, 2023).

Les deux premiers du classement mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, ont eux aussi manqué le tournoi de Toronto, mais sont attendus à Cincinnati.



Jimmy Vesey signe à Genève Jimmy Vesey lorsqu'il 関oluait avec les Rangers Image: KEYSTONE/FR171481 AP Genève-Servette a de nouveau réussi à engager un joueur avec une solide expérience de la NHL. Les Aigles ont mis sous contrat pour deux ans l'attaquant américain Jimmy Vesey.

En neuf saisons de NHL, Vesey (32 ans) a disputé plus de 650 rencontres. C'est sous le maillot des New York Rangers que Vesey s'est montré le plus intéressant. Il a inscrit 16, 17 et 17 buts lors de ses trois premières saisons.

Cet ancien étudiant et capitaine à Harvard a joué avec Tyler Moy et Sean Malone, ancien joueur de Langnau.



Play-off de Ligue des champions: Malmö ou Copenhague pour le FCB Cap au nord pour Ludovic Magnin et le FC B稷e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Bâle devra sortir Malmö ou le FC Copenhague en play-off de la Ligue des champions. Le tirage au sort effectué lundi à Nyon a donc réservé un adversaire du nord de l'Europe aux Rhénans.

Le match aller aura lieu au Parc Saint-Jacques le 19 ou le 20 août. Les champions de Suisses se déplaceront en Suède ou au Danemark la semaine suivante, soit le 26 ou le 27 août.

Ludovic Magnin a sans doute pris connaissance du résultat du tirage avec un sentiment mélangé. La tâche aurait pu être plus difficile si le FCB avait hérité par exemple des Ecossais du Celtic Glasgow ou des Norvégiens de Bodo/Glimt. Mais elle aurait aussi pu être a priori plus abordable avec les Bulgares de Ludogorets Razgrad ou les Hongrois du Ferencvaros Budapest.

Titré à 24 reprises champion de Suède, Malmö FF a comme principale référence internationale une finale perdue de Coupe d'Europe des clubs champions en 1979 contre Nottingham Forest (1-0). La saison dernière, les Suédois avaient échoué en play-off contre Sparta Prague sur le score total de 4-0.

Le FC Copenhague a pour sa part été champion du Danemark 16 fois. Lors de la saison écoulée, le club a disputé la Conference League. Il a été éliminé en 8es de finale par le futur vainqueur Chelsea (2-1 1-0).



Thomas Häberli limogé de son poste d'entraîneur de Servette Fin de parcours pour Thomas Häberli avec Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Thomas Häberli (51 ans) a été limogé de son poste d'entraîneur du Servette qu'il occupait depuis juin 2024. Le technicien paie le mauvais début de saison du club genevois.

Servette a perdu ses deux premiers matches de Super League et a aussi échoué au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Outre les résultats, la manière a aussi joué un rôle, l'équipe balbutiant son football.

Le club grenat a indiqué sur son site que l'intérim à la tête du groupe sera assuré par Alexandre Alphonse et Bojan Dimic jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur.