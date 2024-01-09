Charlie Dalin souffre d'un cancer ++ Bencic se qualifie

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent Luca Cereda n'est plus l'entraîneur d'Ambri. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Tremblement de terre en Léventine ! L'entraîneur d'Ambri-Piotta Luca Cereda et son directeur sportif Paolo Duca ont annoncé leur démission lors d'une conférence de presse extraordinaire mercredi.

Cereda et Duca, le duo à la tête du club tessinois depuis 2017, ont invoqué une rupture de confiance avec leur président Filippo Lombardi pour justifier leur départ. Selon différents médias, ce dernier envisageait de les remplacer et aurait rencontré en secret un entraîneur en début de semaine.

"Nous avons pris un coup de poignard dans le dos après nous être battus pendant de nombreuses années côte à côte", a déclaré Paolo Duca devant les médias, à côté de Lombardi et Cereda. "Nous avons cherché le dialogue, mais au lieu de nous dire les choses en face, le club a pris d'autres décisions."

Président d'Ambri depuis 2009, Lombardi s'est publiquement excusé. "Je suis en colère contre moi-même. Je n'ai pas compris que le lien très fort qui reliait Luca Cereda et Paolo Duca demandait d'aborder cette situation sportive compliquée de façon différente", a-t-il dit, ajoutant qu'il était prêt à remettre son mandat.

Huit ans en poste Avec seulement deux victoires lors de ses douze premiers matches de National League Ambri traversait une période difficile. Mais les dirigeants du club léventin avaient toujours maintenu leur confiance en Cereda, malgré les échecs répétés à atteindre les play-off ces dernières saisons (dernière apparition en 2019).

Luca Cereda avait pris la tête d'Ambri-Piotta en 2017, à l'âge de 35 ans, et était l'entraîneur en poste depuis le plus longtemps parmi les 14 coachs de National League. Il est le troisième homme fort limogé depuis le début de la saison après Jussi Tapola (CP Berne) et Yorick Treille (Genève-Servette).

En attendant qu'un successeur soit désigné, Lombardi a indiqué que les assistants Eric Landry et René Matte dirigeraient l'équipe.



Charlie Dalin a remporté Vendée Globe atteint d'un cancer Charlie Dalin a remporté le dernier Vendée Globe en seulement 64 jours. Image: KEYSTONE/EPA Le navigateur Charlie Dalin a révélé mercredi qu'il avait bouclé et remporté le dernier Vendée Globe en janvier alors qu'il souffrait d'un cancer. Il raconte son combat dans un livre à paraitre jeudi.

Dans "La Force du Destin", le marin de 41 ans relate ce qui était déjà un exploit - il a pulvérisé en 64 jours le record de cette course autour du monde en solitaire et sans escale - mais qui atteint encore une autre dimension à la lumière de cette maladie dont il souffre, et qu'il avait décidé de taire jusqu'alors.

"C'est sûr que ça compliquait un peu la tâche d'avoir cet intrus à bord", a expliqué Charlie Dalin à l'AFP. "Aujourd'hui je vois ça comme une double victoire, sur la course et surtout sur tout ce qui m'est arrivé."

Le skipper de l'écurie Macif, considéré comme l'un des meilleurs marins hauturiers français, revient aussi dans ce livre coécrit avec le journaliste Didier Ravon sur son parcours depuis l'enfance, sa découverte de la voile et ses premières années en tant que professionnel de la course au large.

Etat "stable" Aujourd'hui, confie-t-il, les signaux médicaux sont "stables", mais il a "perdu énormément de poids". "Je ne suis plus en état de faire de la course au large. Ma carrière est entre parenthèses mais je garde espoir de revenir un jour, peut-être sur des transatlantiques", a expliqué Dalin.

Cette tumeur stromale gastro-intestinales (GIST) lui avait été diagnostiquée à l'automne 2023 à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre, à laquelle il avait renoncé. Après une pause de quelques mois, il avait pu reprendre la compétition grâce à un traitement d'immunothérapie efficace.

Sans annoncer publiquement sa maladie, de peur que le sujet ne prenne le pas sur son projet sportif, il avait finalement réussi à prendre le départ de son deuxième Vendée Globe en novembre 2024, en changeant sa façon de naviguer et de récupérer à bord.

Il a remporté la course en janvier après 64 jours d'une navigation unanimement saluée par ses pairs. Après son arrivée, il a choisi de ne pas faire mention de son cancer jusqu'à la publication de ce livre qui revient également sur l'ensemble de sa carrière.



Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan Belinda Bencic aura fort à faire pour rallier les quarts de finale à Wuhan. Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 15) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Wuhan sans jouer. La Saint-Galloise a profité du forfait de la Belge Elise Mertens (WTA 9) jeudi.

La Suissesse de 28 ans affrontera donc la numéro 2 mondiale Iga Swiatek jeudi pour une place en quart de finale. La Polonaise a remporté quatre de leurs cinq premiers duels, le dernier en date en demi-finale à Wimbledon en juillet (6-2 6-0).

Pour rappel, Bencic avait franchi sans trembler le premier tour de ce tournoi chinois disputé sur dur. La vice-championne olympique de Tokyo s'était imposé 6-2 6-2 en seulement 73 minutes face à la Croate Donna Vekic (WTA 71).



NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match Kevin Fiala a marqué le premier but de la saison des Kings. Image: KEYSTONE/AP/Kyusung Gong Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala a entamé la saison de NHL par une défaite mardi. Les Californiens se sont inclinés 4-1 à domicile devant Colorado Avalanche malgré un but du Saint-Gallois.

L'Avalanche a fait la différence dans le tiers médian après 20 premières minutes sans but. Les joueurs du Colorado ont même mené 4-0 à l'entame du dernier "vingt", avant que Fiala n'ouvre son compteur dès le premier match de la saison.

L'attaquant de l'équipe de Suisse a réduit la marque à 5 contre 4 sur un bon service d'Adrian Kempe à la 56e. Le but de Fiala, qui avait fait trembler les filets à 35 reprises lors de la dernière saison régulière, n'a cependant pas fait douter la formation menée par la star canadienne Nathan MacKinnon.

Les Kings auront l'occasion de rebondir dès jeudi dans le Nevada sur la glace des Golden Knights de Vegas.

Doubles vainqueurs de la Coupe Stanley, les Florida Panthers ont pour leur part entamé cet exercice 2025/26 par une victoire. Les tenants du titre ont battu les Chicago Blackhawks 3-2 à Sunrise.



Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui Les Zurich Lions ont été battus par le Sparta Prague mardi soir à Zurich Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Zoug a subi sa deuxième défaite en Champions League. Les joueurs de Suisse centrale se sont inclinés 1-0 face aux Finlandais de Lukko Rauma.

C'est le défenseur finlandais de 18 ans Arttu Välilä qui a marqué l'unique but de la rencontre à la 26e. Même si la victoire des Nordiques ne se discute pas, les Zougois ont eu plusieurs occasions de revenir au score, notamment lors d'un power-play en fin de match. Et lors du premier tiers, Nando Eggenberger a trouvé le poteau.

Les Zougois, presque assurés de se qualifier pour les play-off, disputeront leur dernier match de qualification mercredi prochain à domicile contre le champion de Tchéquie, Kometa Brno.

Pas plus de réussite pour Zurich à domicile face au Sparta Prague. Les tenants du titre ont été battus 2-1 par Michael Spacek et ses coéquipiers. Les Lions doivent jouer leur dernier match mardi prochain à Tampere face à Ilves. Ils sont actuellement 10es et comptent 7 points en cinq parties. Pour rappel, il faut être dans les 16 meilleures équipes pour se qualifier pour les huitièmes de finale.



La "décision des décisions" de LeBron James? Un coup de pub LeBron James ne va pas prendre sa retraite Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN LeBron James avait annoncé "la décision des décisions" et certains pensaient à une fin de carrière. Mais le message cryptique diffusé sur les réseaux sociaux s'est avéré être un simple coup de pub.

Dans cette fameuse vidéo mise en ligne lundi, le "King", âgé de 40 ans, entrait dans le champ et s'asseyait, silencieux, face à un interlocuteur avant qu'apparaisse à l'écran une incrustation "La deuxième décision, prochainement".

Ce titre faisait le parallèle avec "The Decision" ("La Décision"), célèbre explication de son départ en 2010 de Cleveland pour Miami, où il a conquis deux de ses quatre titres NBA.

D'annonce choc, il s'agissait en fait d'un partenariat entre le star du basket et une célèbre marque de cognac mis en scène dans une nouvelle vidéo de dix secondes.

Entre ces deux vidéos, le monde du basket s'est interrogé sur ce que "LBJ" allait annoncer tandis que s'envolaient les prix des billets des Los Angeles Lakers, la franchise où il évolue depuis 2018 et avec laquelle il se prépare à une 23e saison en NBA.

Selon le site de vente Tickpick, les tarifs pour le dernier match à domicile des Lakers lors de la saison régulière, le 12 avril prochain contre l'Utah Jazz, ont flambé, certains pensant que James allait annoncer que la saison 2025-26 serait sa dernière.

Les billets les moins chers disponibles sur la plateforme sont passés de 85 à 445 dollars. Même tendance sur des sites de revente (821 dollars sur SeatGeek, 955 dollars sur Ticketmaster).



Après Busquets, Jordi Alba annonce sa retraite en fin d'année Jordi Alba, en rose, va prendre sa retraite à 36 ans Image: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY Le défenseur espagnol Jordi Alba, coéquipier de Messi au Barça puis à Miami, a annoncé mardi qu'il mettrait un terme à sa carrière. Ceci à la fin de la saison de MLS, soit d'ici la fin de l'année.

Du quatuor d'anciens du Barça évoluant à Miami (Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez et lui), le latéral gauche de 36 ans est le deuxième à effectuer une telle annonce après Busquets il y a 15 jours. Messi, 38 ans, a lui récemment prolongé son contrat au-delà de 2025, avec dans le viseur le Mondial 2026.

"Je l'annonce avec conviction et un sentiment de plénitude et de joie, parce que je sens que j'ai tout donné, et que c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre", a déclaré Jordi Alba dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Le défenseur catalan, qui a rejoint les Etats-Unis à l'été 2023 dans le sillage de Messi et Busquets, avait pourtant prolongé avec l'Inter Miami jusqu'en 2027. Son choix est strictement guidé par des considérations familiales, a précisé un membre de son entourage.

Actuel 3e de la conférence Est, l'Inter Miami est qualifié pour les play-off de MLS, qui débutent fin octobre et s'achèvent le 6 décembre avec la finale.

"Le foot a été et sera toujours une part essentielle de ma vie. Merci, le foot. Merci, pour tout", a encore déclaré le latéral catalan, au jeu porté vers l'avant et dont la complémentarité avec Leo Messi a souvent été louée.

Avec le Barça, où il a évolué pendant plus de dix saisons (plus de 400 matches à son actif), Jordi Alba compte notamment à son palmarès une Ligue des champions, en 2015, et six titres de champion d'Espagne.

Le défenseur, qui compte 93 sélections avec l'Espagne (9 buts), a remporté l'Euro-2012 avec la Roja, un an après sa première cape, ainsi qu'une Ligue des nations, en tant que capitaine, en 2023. Il avait annoncé prendre sa retraite internationale cette même année, peu après avoir rejoint l'Inter Miami.

En Floride, où il touche environ 1,5 million de dollars par an, il a disputé plus de 60 matches, dont 28 cette saison, inscrivant 11 buts et délivrant une vingtaine de passes décisives.



WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour Une victoire sans histoire pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 15) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 1000 de Wuhan. La Saint-Galloise a dominé la Croate Donna Vekic (WTA 71) en deux sets, 6-2 6-2, en 1h13.

La Suissesse de 28 ans s'est montrée largement supérieure à son adversaire. Elle n'a pas concédé la moindre balle de break sur son engagement et a pris à trois reprises le service de la Croate, en trois occasions. Donna Vekic (29 ans) a en outre été pénalisée par six doubles fautes, alors que Belinda Bencic n'en a commis aucune.

La championne olympique de Tokyo 2021, qui a ainsi battu Vekic pour la cinquième fois en six duels, affrontera au prochain tour la Belge Elise Mertens (WTA 9).



Mondiaux au Caire: Chiara Leone pas sélectionnée Chiara Leone: pas de Mondiaux pour la championne olympique de Paris Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Chiara Leone, championne olympique à Paris, manquera les Mondiaux au Caire en novembre. Elle n'a pas sélectionnée. La Suisse sera représentée par Nina Christen et les soeurs Vivien et Emely Jäggi.

"Nous avons eu un problème de riches. Une championne olympique contre une autre", a expliqué dans un communiqué Joël Strubi, chef du sport d'élite. "La décision a vraiment été très serrée."

Nina Christen, championne olympique en 2021 à Tokyo, a été plus régulière sur l'ensemble de la saison. Chiara Leone, 4e aux trois positions lors des Européens de Châteauroux, a montré ses capacités, "mais elle a manqué de constance sur l'année."

Les chances d'un excellent résultat semblent actuellement dès lors meilleures avec Nina Christen, a expliqué Strübi. "Ce n'est pas habituel qu'une championne olympique doive rester à la maison, mais c'est brutal: il n'y a aucune garantie. Le titre date d'un an, mais cela ne te sauve pas quand la forme est absente."

Dans l'élite mondiale Les Suissesses font partie de l'élite mondiale dans la discipline reine du tir, les trois positions au petit calibre. Vivien et Emely Jäggi, les soeurs âgées de 19 et 17 ans, sont actuellement encore meilleures que les deux championnes olympiques. Vivien a été championne du monde et d'Europe juniors alors qu'Emely est déjà no 5 mondiale. Elle avait été battue de peu par Chiara Leone lors de la sélection pour les JO de Paris.

Chiara Leone a essayé de changer des choses dans son entraînement. "Avant Paris, mon programme était très strict. Mais je ne crois pas que je pourrais encore faire le même et avoir à nouveau du succès. J'ai le sentiment de devoir changer quelque chose, mais je cherche encore quel chemin je vais suivre ces prochaines années", avait-elle dit il y a deux mois dans le Blick.



Josi, Niederreiter et les "Swiss Devils" à l'attaque en NHL La saison de NHL démarre mardi. Dans le camp suisse, le "revenant" Roman Josi et Nino Niederreiter, qui s'approchent des 1000 matches en saison régulière, seront à suivre de près.

Les "Swiss Devils" espèrent quant à eux enfin exploiter pleinement leur potentiel. Les Florida Panthers, champions en titre, et les Edmonton Oilers, leurs adversaires malheureux en finale de la Coupe Stanley, devraient à nouveau jouer les premiers rôles.

Le retour de Josi Roman Josi a manqué les 25 derniers matches de la saison dernière après avoir été violemment percuté à la bande par l'attaquant de Florida Sam Bennett à la fin du mois de février. Le défenseur de 35 ans, qui a déjà subi plusieurs commotions cérébrales, craignait que son cerveau ne soit endommagé.

Ce n'est heureusement pas le cas, mais il a été diagnostiqué avec un syndrome de tachycardie posturale, qui entraîne une augmentation excessive de la fréquence cardiaque lorsque le corps se redresse. Les symptômes du Bernois étaient des maux de tête, des vertiges et un épuisement.

Pour Josi, le diagnostic a été une délivrance. Il sait désormais comment gérer la maladie. Cet été, il a passé près de deux mois en Suisse, ce qu'il a beaucoup apprécié. Le capitaine des Preds se sent prêt pour la nouvelle saison, sa 15e en NHL, la 15e aussi avec Nashville: il n'a pas d'appréhension, et est de nouveau à 100 %.

Certes, il a déjà disputé 1053 matches, play-off compris, dans la meilleure ligue du monde, mais il ne fait pas encore partie du club des 1000: pour cela, il faut avoir joué 1000 matches en saison régulière en NHL. Il lui en manque encore. S'il reste en bonne santé, il atteindra cette barre magique à la fin de l'année. Son contrat avec Nashville court encore jusqu'en 2028.

Pour Josi comme pour son équipe, l'heure est à la rédemption après une saison difficile. Malgré des recrutements de renom, Nashville a nettement manqué les play-off: seuls les Chicago Blackhawks et les San Jose Sharks ont obtenu moins de points. "Beaucoup de gars ont quelque chose à prouver, mais ce n'est pas si mal. Nous allons adapter certaines choses à notre jeu", a déclaré Josi à NHL.com.

Niederreiter toujours là Comme Josi, Nino Niederreiter fera normalement partie du "club des 1000" de la NHL cette année encore. Pour cela, l'attaquant de 33 ans a encore besoin de 31 matches. Au total, il compte 1074 matches, soit le nombre le plus élevé parmi tous les Suisses. Le numéro 3 derrière Josi et lui est Mark Streit, avec 820 matches.

Avec Winnipeg, Niederreiter sort de la meilleure saison régulière de l'histoire de la franchise. Avec 116 points, les Jets affichaient tout simplement le meilleur bilan de la ligue. Ce qui ne les a pas empêchés d'échouer dès le 2e tour des play-off, face aux Dallas Stars (4-2 dans la série).

Niederreiter a passé l'été en Suisse, comme d'habitude, et a travaillé sa condition physique avec l'entraîneur Michael Bont. Comment a-t-il digéré sa quatrième finale de championnat du monde perdue (1-0 contre les Etats-Unis) ? "Bien. Logiquement, j'ai eu besoin d'un peu de temps. Mais objectivement, nous voulions tellement la victoire que personne n'a vraiment pu donner sa pleine mesure", souligne-t-il.

Si Nino Niederreiter préfère se féliciter d'avoir atteint deux fois de suite la finale du championnat du monde, tout n'est pas rose dans le hockey sur glace suisse à ses yeux, comme il le dit à Keystone-ATS: "Que les M18 soient relégués, on n'en parle pas. Je trouve ça fou, et ça m'énerve. Je ne dis pas que ma génération sera bientôt finie, mais beaucoup de bons joueurs ont plus de 30 ans. Alors qu'est-ce qui vient derrière ? Les M18 ne doivent jamais être relégués. On a dit que c'était une mauvaise année, pourtant la Norvège ne doit pas être meilleure", peste-t-il.

Les "Swiss Devils" d'attaque Avec leur trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, les New Jersey Devils sont en quête d'une quatrième Coupe Stanley, qui serait la première depuis 2003. L'offensive des Devils semble mieux armée après les arrivées d'Evgeni Dadonov, Connor Brown et Arseni Gritsyuk. La saison dernière, le capitaine Nico Hischier était le meilleur buteur avec 35 réalisations.

"Avec notre vitesse, nous pouvons poser des problèmes à de nombreux adversaires et exercer une grosse pression", explique le Valaisan de 26 ans à NHL.com. "Notre défi sera de maintenir cette cadence pendant 82 matches ou de trouver des moyens de gagner même lorsque nous ne sommes pas à 100%. Nous sommes encore jeunes, mais nous arrivons maintenant à un âge où une longue course (dans les play-off) peut être lancée. Je suis sûr que nous aussi, nous pouvons devenir une équipe comme les Panthers", doubles tenants de la Stanley Cup.

Des contrats à échéance Les contrats de Janis Moser, Philipp Kurashev et Akira Schmid expirent à la fin de la saison. Moser s'est établi comme un défenseur fiable au cours de sa première année avec le Lightning de Tampa Bay, et a de bonnes chances de continuer à travailler en Floride.

Kurashev, quant à lui, a connu une saison 2024/25 difficile avec les Blackhawks. L'attaquant bernois a une nouvelle chance avec les Sharks de San Jose, qui sont en pleine reconstruction et n'ont remporté que 20 des 82 matchs de la dernière saison régulière. Comme Kurashev, l'avenir en NHL est en jeu pour le gardien Akira Schmid. Il est désormais le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens des Golden Knights de Vegas, mais rien n'est acquis.

Fiala, une valeur sûre Kevin Fiala est l'un des piliers des Los Angeles Kings. Au cours de ses trois premières saisons chez les Californiens, l'attaquant saint-gallois a marqué 92 buts et délivré 128 assists en 246 matches, et a toujours fait partie des trois meilleurs compteurs de son équipe.

Après sa meilleure saison en NHL (25 buts, 21 assists), Pius Suter a quitté les Vancouver Canucks pour rejoindre les St. Louis Blues, avec lesquels il a signé pour deux ans. Dans le meilleur des cas, le polyvalent Zurichois entamera le championnat en tant que centre numéro 2 des Blues.

Lian Bichsel, âgé de 21 ans seulement, a fait ses débuts en NHL le 12 décembre 2024 avec les Dallas Stars et s'est maintenu dans l'équipe grâce à son jeu physique, même lors des play-off où les Stars n'ont échoué qu'en finale de Conférence. Le défenseur soleurois est promis à un bel avenir.



Super League: le SFC de Gourvennec toujours en reconstruction Arrivé alors que Servette était en perdition, Jocelyn Gourvennec a redonné une certaine forme d'élan aux Grenat. Mais la lourde défaite 3-0 contre Bâle dimanche montre que le chantier reste ouvert.

Un rapide regard au classement de Super League pourrait faire croire que le changement d'entraîneur n'a eu aucun impact. Et pourtant, si les Grenat sont retombés à l'avant-dernière place ce dimanche, c'est bien plus le témoin de l'extraordinaire densité de la première division suisse que d'un bis repetita de l'ère Thomas Häberli à la sauce Gourvennec.

Un classement resserré En effet, après huit journées de championnat, seuls 8 points séparent les Genevois, 11es, du leader Thoune, alors que l'écart atteignait déjà 11 points la saison dernière au même moment. De plus, il faut se rappeler d'où Servette revient.

Alors que les Genevois espéraient jouer la Ligue des champions, l'équipe dirigée alors par Thomas Häberli s'était inclinée 3-1 le 30 juillet face à Plzen à domicile, alors que Servette pouvait se contenter d'un nul après sa victoire 1-0 à l'extérieur, au 2e tour préliminaire de la C1. Le coach suisse sera débarqué moins d'une semaine après.

Lors de sa présentation à la presse au lendemain de sa nomination à la tête du Servette FC, le 11 août, Jocelyn Gourvennec s'était dit satisfait d'avoir pu observer "des sourires à l'entraînement". C'est dire si le Breton a dû reprendre une équipe traumatisée en partant de zéro, ou presque.

Deux blanchissages d'affilée Malgré son expérience de près de 250 matches, dont de nombreux en Ligue 1, Gourvennec n'est pas parvenu à redresser la barre face à Utrecht pour se qualifier en Europa League, ni contre le Shatkar Donetsk pour atteindre la Conference League.

Privés d'automne européen, les Grenat ont également été éliminés de la Coupe de Suisse par Yverdon le 20 septembre (1-0), ne laissant aux Genevois que le championnat pour sauver une saison débutée sous les pires auspices.

Après un point arraché à Lucerne puis une défaite sévère face au FC Zurich (2-1), le SFC a enfin connu la joie du succès en championnat en remportant l'enjeu à Sion le 17 septembre (2-0), puis même de confirmer face à la lanterne rouge Winterthour samedi dernier 4-0 pour un deuxième blanchissage.

Alors que le secteur offensif semblait être rodé avec deux doublés (Mraz face à Sion, Ayé face à "Winti"), la mécanique Grenat a montré ses limites ce dimanche face à un FC Bâle décomplexé après sa victoire 2-0 jeudi face à Stuttgart en Europa League.

Une confiance en dents de scie Battu 3-0 à domicile par les Rhénans, les Grenat ont été mis sous pression après 5 minutes et l'ouverture du score rhénane. Habituellement très expressif sur le bord du terrain, le coach du FCB Ludovic Magnin est resté étrangement calme. Et pour cause: Servette n'a rien cadré pendant une mi-temps. Inoffensifs ballons au pied, les Genevois en viennent à douter et commettent des erreurs, que les Bâlois exploitent sans états d'âme.

Si Jocelyn Gourvennec a su redonner vie à un Servette en état de mort cérébral début août, son effectif manque de fougue et de réalisme offensif. De retour de blessure, le défenseur Grenat Théo Magnin a conclu en zone mixte après la rencontre "qu'il avait manqué le but de la révolte", peu avant que son entraîneur ne déclare que son équipe "a beaucoup de travail à faire sur le côté offensif".

Retrouver de l'inspiration dans le camp adverse pour et trouver le remède à une confiance en dents de scie: telle est la mission de Gourvennec et de Servette lors des deux prochaines semaines de trêve internationale, avant de retrouver le championnat à Thoune le 18 octobre.

Preuve que rien n'est joué, c'est YB qui était à la 11e place après 8 journées durant le championnat 2024/25, avec seulement 6 points. Les Bernois avaient ensuite effectué une magnifique remontada pour terminer au 3e rang.



Fracture pour Marc Marquez, forfait les deux prochains Grands Prix L'Espagnol est déjà assuré de remporter un 7e titre mondial depuis sa victoire à Tokyo au volant de sa Ducati. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Le septuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez est contraint de faire l'impasse sur les deux prochaines courses. Il souffre notamment d'une fracture à l'épaule, selon son écurie lundi.

Le pilote Ducati a été rapatrié à Madrid après sa chute lors du GP d'Indonésie, quand il avait été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), et a tout de suite été conduit à l'hôpital pour y passer des examens. Ceux-ci ont révélé "une fracture à la base du processus coracoïde et une blessure ligamentaire à son épaule droite", indique dans un communiqué son écurie, qui exclut tout lien avec sa précédente blessure à cette même épaule.

Priorité à la récupération Cependant, il n'y a pas de déplacement significatif des os et Marquez ne devra pas être opéré. Les médecins ont opté pour "un plan de traitement conservateur, impliquant du repos et l'immobilisation de l'épaule touchée jusqu'à la guérison complète". Cela l'empêchera donc de participer aux prochains Grands Prix d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre).

"Heureusement, la blessure n'est pas grave, mais il est important de respecter le délai de récupération", a déclaré Marquez, qui avait décroché son septième titre la semaine précédente au Japon. "Mes objectifs personnels et ceux de l'équipe ont été atteints, donc maintenant, la priorité est de bien récupérer et de revenir à 100%."



NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton Connor McDavid est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Oilers d'Edmonton. (Archives) Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'attaquant Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton sont parvenus à un accord sur une prolongation de contrat de deux ans. Le capitaine de l'équipe de NHL touchera 12,5 millions de dollars par an.

Finaliste de la Coupe Stanley avec les Oilers au cours des deux dernières saisons, McDavid va débuter la dernière année de son contrat de 8 ans à 100 millions de dollars conclu en 2017. Le premier repêché de la draft 2015 est toujours à la recherche de son premier titre en NHL, qui échappe aux Oilers depuis 1990. Avec cette prolongation, il restera dans la capitale de l'Alberta jusqu'en 2028.

Le Canadien n'a également jamais décroché l'or olympique. McDavid, décrit comme l'un des meilleurs joueurs au monde en ayant remporté à trois reprises le titre de meilleur joueur de la ligue nord-américaine, disputera ses premiers Jeux olympiques à Milan en février prochain.



L'UEFA approuve la délocalisation de matches de Liga et Serie A Les joueurs du Barça iront affronter Villareal dans le cadre d'une rencontre de Liga délocalisée à Miami. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Emilio Morenatti L'UEFA a approuvé lundi la requête de la Liga espagnole et de la Serie A italienne de délocaliser deux matches de championnat aux Etats-Unis et en Australie, une première mondiale.

Cette décision a été prise "à contrecoeur" et "à titre exceptionnel", a-t-elle souligné. Dans un communiqué, le comité exécutif de l'instance européenne réitère néanmoins "son opposition aux matches de ligue nationale joués à l'étranger", et s'engage à contribuer "aux travaux en cours dirigés par la FIFA" pour établir des règles strictes en ce sens.

Comme demandé cet été par les fédérations espagnole et italienne de football, la rencontre Villarreal-Barcelone va donc pouvoir se tenir le 20 décembre à Miami, avant qu'AC Milan-Côme ne s'expatrie le 8 février 2026 à Perth.

"Une décision exceptionnelle" L'instance européenne explique lundi que "le cadre réglementaire pertinent de la FIFA - actuellement en cours de révision - n'est pas suffisamment clair et détaillé" pour lui permettre de trancher autrement.

"Bien qu'il soit regrettable de devoir laisser ces deux matches avoir lieu, cette décision est exceptionnelle et ne doit pas être considérée comme un précédent. Notre engagement est clair : protéger l'intégrité des ligues nationales et faire en sorte que le football reste ancré dans son environnement d'origine", promet néanmoins Aleksander Ceferin, cité dans le communiqué.

Poussée depuis une dizaine d'années par la Liga pour des raisons commerciales - alors que la Serie A invoque de son côté le conflit entre le match AC Milan-Côme et la cérémonie d'ouverture des prochains JO d'hiver, la perspective de délocaliser des matches de championnat avait suscité début septembre une forte opposition des représentants de supporters.

