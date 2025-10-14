larges éclaircies10°
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

Grande révolution en vue aux JO d'hiver

Grande révolution en vue aux JO d'hiver

Plusieurs disciplines «exotiques» pourraient intégrer le programme des Jeux olympiques d'hiver de 2030. Une perspective qui déplaît aux acteurs du ski.
14.10.2025, 05:2814.10.2025, 05:28
Romuald Cachod

Les Jeux olympiques d'hiver de 2030, organisés dans les Alpes françaises, pourraient bien proposer un programme particulièrement original.

Autorisé à intégrer quatre disciplines additionnelles, le Comité d'organisation (Cojop) semble en effet vouloir privilégier des sports hors neige et glace.

Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement

«On souhaite investiguer sur d’autres sports qui tournent autour du cyclisme, comme le gravel et le cyclo-cross, et qui se pratiquent beaucoup en montagne, comme le trail», a ainsi déclaré Edgar Grospiron face aux lecteurs du Dauphiné Libéré.

Le patron du Cojop a ensuite détaillé son projet à l’occasion des Interstations, un rassemblement international des acteurs du ski. «Vous vous dites que ce ne sont pas des sports de neige, ni de glace. Mais ce sont des sports de montagne», a-t-il souligné à l'évocation du cyclo-cross et du trail.

«Je ne suis pas en train de dire qu’on veut transformer les Jeux d’hiver en Jeux de la montagne. Mais on peut peut-être avoir deux épreuves qui se déroulent dans cet espace situé entre le niveau de la mer et le niveau de la neige. C’est un fantastique terrain de jeu qui est à conquérir et on peut montrer que la montagne a également ces atouts»
Edgar Grospiron

Cyclo-cross et cross-country en pole

Pratiqué en hiver, parfois même sur neige, comme lors de l’étape de Coupe du monde de Val di Sole, en Italie, le cyclo-cross ambitionne depuis des années d'intégrer le programme des JO d'hiver. C’est l’un des grands objectifs de David Lappartient, président de l’Union cycliste internationale (UCI).

VAL DI SOLE, ITALY - DECEMBER 10: Puck Pieterse of The Netherlands and Team Fenix-Deceuninck competes during the 3rd UCI Cyclo-cross World Cup Val di Sole 2023 - Women&#039;s Elite on December 10, 202 ...
L’étape de Val di Sole est unique en son genre.Image: getty

De son côté, World Athletics mise davantage sur le cross-country, également couru en hiver, plutôt que sur le trail. Son président Sebastian Coe est d’ailleurs convaincu que cette discipline fera son entrée aux JO en 2030.

Dans une interview accordée au Guardian, l’ancien patron des Jeux olympiques de Londres a déclaré que le cross-country (tout comme le cyclo-cross) avait «de bonnes chances» d’intégrer le programme olympique. De plus, Coe a affirmé avoir été en contact avec David Lappartient afin de concevoir «un plan provisoire» pour que les courses «se déroulent sur le même parcours».

Le dirigeant a également souligné le caractère mondial de sa discipline. Selon lui, la présence du cross-country offrirait «à l’Afrique une présence digne de ce nom aux Jeux d’hiver».

BELGRADE, SERBIA - MARCH 30: Marta Alemayo of Ethiopia crosses the finish line to win the Women&#039;s U20 Final in the World Athletics Cross Country finals Championships at The Park of Friendship on ...
Les derniers Mondiaux de cross-country ont été courus à Belgrade en mars 2024.image: Getty

Le monde du ski en colère

L’idée d’ouvrir les Jeux d’hiver dans les Alpes françaises à des disciplines «exotiques» paraît cohérente dans le contexte actuel de raréfaction de la neige. Elle déplaît cependant aux principaux acteurs français du ski.

D’après Le Dauphiné Libéré, Eric Brèche (président de l’Ecole de ski français), Anne Marty (présidente des Domaines skiables de France), Jean-Luc Boch (président de l’Association nationale des maires de stations de montagne) et Charles Van der Elst (président de la Fédération des clubs alpins et de montagne) ont adressé un courrier à Edgar Grospiron pour protester contre ces introductions. Ils déplorent:

«Consacrer aux Jeux d’hiver des disciplines assimilables au tourisme quatre saisons, cela revient à abandonner le secteur des sports de neige et de glace»
Lettre adressée au patron du Cojop

Cette initiative paraît vaine, tant le processus semble déjà engagé. Un nouveau groupe de travail, dont fait partie Sebastian Coe, a été mis en place par le Comité international olympique (CIO). Chargé d’examiner la taille des Jeux, le programme olympique et les synergies entre disciplines estivales et hivernales, il pourrait estimer qu’un sport peut désormais figurer aux Jeux d’hiver sans être pratiqué sur neige ou sur glace.

Plus d'articles sur le sport
En hockey, ce changement fait toute la différence
En hockey, ce changement fait toute la différence
de Klaus Zaugg
Voici ce que l'on sait du mégaprojet de la NBA en Europe
Voici ce que l'on sait du mégaprojet de la NBA en Europe
de Romuald Cachod
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
Le FC Sion risque de ne pas jouer ce match crucial
de Sebastian Wendel
La reine du ski alpin prend une décision radicale
La reine du ski alpin prend une décision radicale
de Rainer Sommerhalder
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
1
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
de Matthias Hafen
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
de Yoann Graber
La NHL change les règles du jeu en play-offs
La NHL change les règles du jeu en play-offs
de Adrian Bürgler
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
de Rainer Sommerhalder
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
de Sven Papaux
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Xhaka a failli jouer pour la Suède
Xhaka a failli jouer pour la Suède
de Etienne Wuillemin
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
de Timo Rizzi
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
de Yoann Graber
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
de Céline Feller
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
de Irene Lustenberger
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
3
La reine du ski alpin prend une décision radicale
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Vendredi, la Suisse compte franchir une nouvelle étape vers la Coupe du monde 2026. En Suède, elle aura fort à faire face à un adversaire redoutable. Mais ce qui attire déjà l’attention, c’est le nom du stade national.
A Solna, à quelques kilomètres de Stockholm, la Suède et la Suisse vont s’affronter pour la première fois depuis leur duel en 8e de finale de la Coupe du monde 2018. La rencontre s’annonce particulièrement chargée en intensité, d’autant que les Scandinaves, dos au mur après un nul contre la Slovénie et une défaite au Kosovo, n’ont plus droit à l’erreur dans ces qualifications.
L’article