Vol à ski: le tremplin de Planica va être agrandi

Le tremplin de Planica a été construit en 1969, mais une rénovation importante a été achevée en 2013-2014 pour moderniser la rampe, adapter le profil d’atterrissage et permettre des vols dépassant 250 mètres. De nouveaux travaux vont rendre la structure encore plus impressionnante.Image: Eurosport

Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace

Le mythique tremplin de Planica va être agrandi. La nouvelle structure devrait permettre aux sauteurs de battre des records.
15.10.2025, 05:3115.10.2025, 05:31
Julien Caloz
Julien Caloz

En mars dernier, le Slovène Domen Prevc a marqué l'histoire du vol à ski en réussissant un saut à 254,5 mètres. Personne n'avait été aussi loin avant lui, mais il est fort probable que son record ne tienne pas longtemps. Car le tremplin de Planica, qui a permis à Prevc de battre le record du monde, va subir des modifications permettant aux sauteurs d'aller encore plus loin.

Le gouvernement slovène vient en effet de débloquer les fonds qui permettront d'agrandir le tremplin déjà imposant de cette vallée alpine située au nord-ouest de la Slovénie.

«La FIS a adopté de nouvelles règles augmentant la différence de hauteur maximale entre le bout de la table d’envol et le point le plus bas, passant de 135 à 140 mètres. Dans ce contexte, nous avons élaboré un projet d’investissement qui vient d’être approuvé par le gouvernement»
Jelko Gros, du Nordic Centre de Planica.
epa08879882 Karl Geiger of Germany in action during the HS240 competition of the FIS Ski Flying World Championships in Planica, Slovenia, 12 December 2020. Geiger won the event. EPA/VID PONIKVAR
La pente terrible de Planica.Image: EPA

Grâce à l'assouplissement des règles de la Fédération internationale de ski (FIS), le tremplin de Planica va donc avoir une plus grande différence de hauteur entre deux points stratégiques dans la performance du sauteur: le bout de la table d’envol, soit l’endroit où l'athlète quitte le tremplin, et le point le plus bas, généralement situé dans la zone d'atterrissage. Résultat: le tremplin slovène sera encore plus grand et plus pentu.

Dans ces conditions, on devrait assister dès la fin des travaux, prévus en novembre 2027, à des sauts stratosphériques. «Des distances pouvant aller jusqu'à 270m pourraient devenir possibles», estiment ainsi plusieurs médias.

Un record non homologué

Les sauteurs feraient ainsi un bond de géant dans l'histoire de leur sport. Ces dix dernières années, le record n'a en effet été battu que de...4m50. Le premier à avoir atteint la barre symbolique des 250m a été Peter Prevc, en février 2015 à Vikersund. Cinq autres sauteurs ont ensuite franchi les 250m avant que Domen Prevc (le frère de Peter) n'établisse le record à 254m50 en 2025.

Le Japonais Ryoyu Kobayashi a certes volé jusqu'à 291m en 2024 sur un tremplin temporairement construit en Islande, mais son record n'a pas été homologué, le sauteur n'ayant pas réussi son exploit dans des conditions de compétition et conformément aux règlements de la FIS.

Ryoyu Kobayashi of Japan seen in Akureyri, Iceland on April 24, 2024. // Joerg Mitter / Red Bull Content Pool // SI202404240448 // Usage for editorial use only //
Kobayashi a réalisé le saut à ski le plus long de l'histoire sur un tremplin spécialement créé en Islande le 24 avril 2024.Image: www.redbullmediahouse.com

Maintenant que l'on sait que le tremplin de Planica sera agrandi, il sera intéressant de guetter la réponse de Vikersund. Depuis trois décennies, les deux sites se disputent en effet le record du monde de vol à ski. Les Norvégiens vont-ils eux aussi agrandir leur tremplin? C'est possible, même si aucun projet n'a encore été officiellement annoncé en ce sens.

