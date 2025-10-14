Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche

Celui que la presse surnomme le «mini-Hirscher» rêve de devenir une star du ski mondial. Il vient d'intégrer une école prestigieuse.

La semaine dernière, un adolescent de 14 ans est apparu dans une émission de télévision autrichienne. Il s'appelle Luca Stocker. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais en Autriche, le garçon est connu depuis 2017, lorsqu'une vidéo le montrant skis au pied a produit une déflagration chez nos voisins.

Sur les images, on voit le bambin de 6 ans tailler des courbes impeccables. Luca Stocker semble glisser sans effort sur une neige qui n'a pourtant pas été préparée pour une course de ski. L'absence de portes et de tracé officiel donnent un rendu encore plus fluide de sa prestation, ne faisant que souligner la pureté du geste.

La vidéo a été vue par près d'un million de personnes admiratives. Les Autrichiens ont été fascinés par ce petit carinthien qui, après avoir «conquis le cœur de tout un pays» dans sa vidéo, selon le media Heute, a gagné le surnom de «mini-Hirscher».

Approché par un sponsor

Une appellation difficile à porter dans la patrie de Marcel Hirscher, souvent considéré comme le plus grand skieur de l'histoire, le seul à avoir remporté le gros globe de cristal de la Coupe du monde huit fois de suite.

Mis sur les lattes à 2 ans par son père Ferdinand, Marcel Hirscher était lui aussi considéré comme un futur crack. «Un jour, ce petit Marcel va devenir très bon!», disaient ceux qui avaient vu le Salzbourgeois à l'oeuvre, et ils ont eu raison de le penser. S'il était si facile de déceler tout le potentiel de ce garçon, pourquoi les choses seraient-elles différentes avec Luca Stocker?

Luca Stocker a fait l'objet d'un reportage de la chaîne ORF lorsqu'il était enfant. Image: ORF

Lorsque la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à approcher le petit prodige. «Beaucoup de gens m’ont écrit sur les réseaux sociaux — enfin, plutôt à mon père —, parce qu’ils étaient tous enthousiasmés par moi. Et puis, très vite, Atomic m’a contacté pour me proposer un contrat de sponsoring», rembobine aujourd'hui celui qui est devenu un adolescent de 14 ans, interrogé par ServusTV dans un débat consacré aux jeunes talents du sport.

Luca Stocker dans ses oeuvres. Image: lucastocker.com

Son père Roland est obligé de reconnaître aujourd'hui que lui et sa famille ont été totalement dépassés par la frénésie médiatique. «Nous avons tous été surpris par ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux. A l’époque, nous n’étions tout simplement pas prêts à gérer une vidéo dépassant le million de likes», explique-t-il, dans des propos rapportés par le media Heute.

La suite de l'apprentissage de Luca Stocker ne s'est pas faite sans mal. Victime d'une fracture de la jambe, il s'est battu pour revenir et mettre la misère à tous ses adversaires, jusqu'à se qualifier pour les championnats d'Autriche.

Luca Stocker a bien grandi. Image: ServusTV

Son père, aujourd'hui, ne cesse de répéter que le plaisir du sport passe avant tout mais il sait aussi que son fils a peut-être les qualités pour devenir un grand champion. Pour preuve, Luca Stocker vient de réussir le difficile examen d'admission au sein de la Ski und Tourismusschule de Bad Hofgastein, une sorte de sport-études prestigieuse où ont été façonnés des champions comme Max Franz et Anna Veith, mais aussi un certain Marcel Hirscher.

