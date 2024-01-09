Hajdari choisit le Kosovo plutôt que la Nati ++ Alcaraz brille

ATP 500 de Tokyo: Carlos Alcaraz atteint sa 10e finale de la saison Carlos Alcaraz affrontera Talyor Fritz mardi pour sa 10 finale de l'année sur le circuit ATP. Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO REYES MARIN L'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) disputera mardi à Tokyo sa 10e finale de la saison face à l'Américain Taylor Fritz. Il a disposé lundi en trois sets du Norvégien Casper Ruud (ATP 12) 3-6 6-3 6-4.

Le récent vainqueur de l'US Open est le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser cette prouesse en une saison.

Strappé à la cheville depuis le début du tournoi, à cause d'un mauvais appui face à Sebastian Baez, l'Espagnol n'a pas semblé gêné outre mesure dans son jeu mais a du s'employer face à un Casper Ruud accrocheur qui a remporté le premier set.

Ajustant ses coups, l'Espagnol a ensuite dominé le deuxième acte, concluant l'échange par un puissant ace. "Carlitos", miné par les fautes directes, a encore sauvé deux balles de break dans le troisième set, avant d'inverser la vapeur pour s'emparer du service de son adversaire.

Plus agressif, Alcaraz a maintenu son avantage pour rejoindre en finale l'Américain Taylor Fritz (ATP 5), tombeur de Jenson Brooksby plus tôt dans la journée.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés à quatre reprises, et l'Espagnol s'est imposé trois fois. Mais la dernière rencontre, en Laver Cup le 20 septembre, a tourné à l'avantage de Fritz 6-3 6-2.



Équipe nationale: Hajdari opte pour le Kosovo Le d Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Albian Hajdari a acté son choix de ne pas poursuivre son avenir en tant qu'international suisse lundi. Le défenseur central rejoint la fédération du Kosovo.

Lundi, le président de la fédération kosovare Agim Ademi a rendu public le changement de nation via Instagram. Hajdari a déjà fait défaut dans la sélection pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde de début septembre.

Ces derniers temps, le milieu de terrain Leon Avdullahu, coéquipier du défenseur au sein du club de Bundesliga Hoffenheim, et Eman Kospo, qui évolue au sein du club de Serie A de la Fiorentina, ont suivi le même chemin que Hajdari. Avdullahu, 21 ans, a également déclaré sa flamme au Kosovo, tandis que Kospo, de trois ans son cadet, également défenseur central, évolue désormais en Bosnie-Herzégovine.



National League: Gottéron rappelle Daniel Ljunggren L'attaquant Daniel Ljunggren (à gauche) fait son retour sous les couleurs de Gottéron après un passage lors des play-offs 2024/25. (Archives) Image: KEYSTONE/TIL BUERGY L'absence de l'attaquant suédois Lucas Wallmark risque d'être plus longue qu'espérée par Fribourg-Gottéron. En remplacement, le club a engagé lundi son compatriote Daniel Ljunggren.

L'attaquant de 31 ans arrive en prêt avec une licence B du club partenaire de Thurgovie et est déjà connu en terre fribourgeoise.

Au printemps dernier, Ljunggren avait déjà porté le maillot de Fribourg-Gottéron lors des play-offs durant 11 matches (1 but, 1 assist). Il pourra être aligné dès mardi soir face à Berne.



ATP 500 de Pékin: Sinner atteint les demies sans difficulté Jannik Sinner s'est aisément qualifié pour les demi-finales du tournoi de Pékin. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Jannick Sinner, numéro 2 mondial, s'est qualifié lundi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Pékin. Il a battu sèchement le Hongrois Fabian Marozsan (57e mondial) 6-1 7-5 en 1h20.

L'Italien de 24 ans affrontera pour une place en finale l'Australien Alex De Minaur (8e) qui a bénéficié de l'abandon précoce de son adversaire tchèque Jakub Mensik (19e) mené 4-1 dans le premier set. "Globalement, je suis très content de mon match aujourd'hui", a commenté Sinner.

Après le gain facile de la première manche, Sinner a rencontré une plus grande résistance dans la seconde. Au point de perdre sa mise en jeu et de permettre à Marozsan de servir pour le gain du set à 5-4.

Mais Sinner a alors passé la vitesse supérieure: il a remporté 12 des 13 points suivants pour aligner trois jeux (dont deux sur service adverse) et remporter la partie sur sa première balle de match.



Bad Bunny vedette du show de la mi-temps Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du prochain Super Bowl Image: KEYSTONE/AP/Evan Agostini Le rappeur portoricain Bad Bunny assurera le show de la mi-temps de l'édition 2026 du Super Bowl, le 8 février prochain à Santa Clara en Californie. la NFL l'a annoncé dimanche soir.

L'artiste de 31 ans, star mondiale du rap latino, a confirmé, dans une vidéo publiée sur son site Instagram, qu'il serait aux manettes du plus grand spectacle de l'année aux Etats-Unis.

"Ce que je ressens va au-delà de ma personne", a déclaré Bad Bunny dans un communiqué publié par la NFL. "C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire".

Le traditionnel "half time show" - que les plus grands artistes, de Madonna à Michael Jackson en passant par les Rolling Stones, ont assuré - rassemble des dizaines de millions de téléspectateurs.

Ambassadeur mondial de la musique latino, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, vient de terminer à San Juan, la capitale portoricaine, une série de concerts baptisée "No Me Quiero Ir De Aqui" ("Je ne veux pas partir d'ici"). Cette ode politique à son île natale et territoire rattaché aux Etats-Unis a attiré plus d'un demi-million d'admirateurs.

Le chanteur avait annoncé récemment qu'il ne se rendrait pas aux Etats-Unis à l'occasion de sa prochaine tournée mondiale en raison du risque de descentes de la police de l'immigration (ICE) en marge de ses concerts. Sa tournée mondiale doit notamment passer par l'Amérique latine, l'Australie et l'Europe entre novembre 2025 et juillet 2026.



L'Europe tremble mais remporte le trophée La joie de Shane Lowry après son putt décisif Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Europe, impériale vendredi et samedi, a tremblé dimanche mais a fini par conserver son trophée de la Ryder Cup face aux Etats-Unis à Farmingdale, près de New York.

Il s'agit du premier succès des Européens sur le sol américain depuis 2012.

Si les Etats-Unis mènent toujours 27 à 16 au palmarès (deux nuls), l'Europe, qui a conservé son trophée acquis à Rome il y a deux ans, se détache 13 à 9 depuis l'élargissement de l'équipe au-delà de la Grande-Bretagne et de l'Irlande en 1979, et même 11 à 4 ces trente dernières années.

Les Européens, à la tête d'une avance record samedi soir (11,5 points à 4,5) après les matches en paires, ont complètement raté leur dimanche, marqué par le sursaut de l'équipe américaine et de ses leaders. La Team USA a longtemps cru tenir son équivalent du "miracle de Medinah", surnom de l'édition 2012, lorsque l'Europe avait retourné un déficit de 10-6.

"J'ai vécu les moments les plus stressants de ma vie, a réagi le capitaine européen Luke Donald. Je ne pensais pas qu'ils seraient si bons dimanche, ils (les Etats-Unis) se sont battus avec force."

Scheffler domine McIlroy Mais de miracle il n'y a pas eu dimanche dans la banlieue new-yorkaise, malgré le chahut constant des supporters locaux, réputés pour leur chauvinisme et leur manque de courtoisie, tous sports confondus.

L'Irlandais Shane Lowry a délivré son équipe, fébrile, en arrachant un demi-point à Russell Henley pour porter l'Europe à 14 points, le minimum requis pour repartir avec la coupe, avant que les dernières rencontres ne scellent le score final à 15-13.

Bousculé et insulté pendant trois jours, Rory McIlroy, héros du Masters en avril, remporte la Ryder Cup pour la sixième fois en huit participations. "Très fier de faire partie de cette équipe", il a toutefois perdu dimanche sa première partie du tournoi, un revers symbolisant le retournement de situation que les Américains ont vainement espéré vivre jusqu'au terme de la 45e édition.

Le no 2 mondial a été dominé d'un trou par le no 1 Scottie Scheffler lors d'un choc au sommet, qui a permis à l'Américain de relever la tête après l'humiliation vécue lors des deux premiers jours, avec quatre défaites en autant de matches de paires.

Coup de pouce L'Europe avait pourtant attaqué la journée avec un petit coup de pouce et le forfait du Norvégien Viktor Hovland, blessé au niveau du cou, donnant un demi-point à chaque équipe pour porter le score à 12-5, laissant les visiteurs à deux succès du trophée, avec onze duels à venir. Mais seul le Suédois Ludvig Aberg a gagné dimanche son match pour les Européens, portant alors sa formation à 13,5, à un match nul du trophée.

Le demi-point a été arraché par Lowry sur le 18, malgré une sortie de bunker exceptionnelle de Henley, qui a pour sa part manqué un putt pour mettre une pression folle à l'Europe, alors que trois matches seulement restaient à terminer.



Serie A: l'AC Milan bat Naples et devient leader Pulisic marque le 2-0 Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a infligé à Naples sa première défaite de la saison. Lors de la 5e journée de Serie A, les rossoneri ont battu les champions en titre 2-1 à San Siro.

Les Milanais ont pris l'ascendant en première mi-temps grâce à des réussites de Saelemaekers (3e) et Pulisic (31e). L'expulsion d'Estupinan (58e) a relancé les visiteurs, qui ont réduit l'écart sur un penalty consécutif transformé par De Bruyne (60e).

Zachary Athekame est entré en jeu à la 69e pour aider les rossoneri à conserver leur avantage. Au classement, l'AC Milan, Naples et l'AS Rome comptent 12 points. La Juventus suit à une longueur.



Championnat d'Espagne: Le Barça prend la tête Barcelone est seul en tête du championnat d'Espagne après 7 journées. Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Estevez Barcelone a pris la tête de la Liga lors de la 7e journée grâce à sa victoire 2-1 face à la Real Sociedad au stade olympique de Montjuic. Les Catalans ont deux points d'avance sur le Real Madrid.

Servi par Lamine Yamal, Lewandowski a libéré les siens à la 59e. Les Basques avaient pourtant ouvert le score par Odriozola (31e), puis Koundé a égalisé juste avant la mi-temps (43e).

À trois jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Barcelone s'est adjugé la première place provisoire du championnat au détriment d'un Real Madrid qui restait sur six victoires d'affilée en Liga, mais qui a été battu 5-2 samedi dans le derby contre l'Atlético Madrid.



Le FC Sion peut compter sur un gardien très à son affaire Anthony Racioppi effectue un excellent début de saison Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Anthony Racioppi, le gardien du FC Sion, a empêché Lausanne de réussir un hold-up dimanche à Tourbillon (0-0). Ce nouveau blanchissage ne suffit toutefois pas à l'exigeant portier genevois.

"On voulait vraiment prendre les trois points, d'autant plus que Lausanne a fini à 10 (réd: après l'expulsion de Bryan Okoh à la 85e). On est donc un peu déçus du résultat, mais ce clean-sheet fait quand même du bien au moral", a déclaré Racioppi lors de son passage en zone mixte.

Sans son gardien de 26 ans, qui a fait son retour en Super League cet été après une saison peu concluante à l'étranger - un seul match disputé entre Hull et Cologne -, le FC Sion aurait bien pu enchaîner une deuxième défaite de rang devant son public après le revers subi contre Servette il y a dix jours (2-0).

Un double arrêt décisif Anthony Racioppi a en effet sorti le grand jeu à la 83e minute alors que le LS ne s'était pas vraiment montré dangereux jusqu'alors dans ce derby romand. Il a réussi une double parade face à l'avant-centre canadien Theo Bair et la rapidité avec laquelle il s'est remis sur ses appuis après son premier arrêt a impressionné.

"Je n'ai pensé à rien en particulier, je me suis juste dit qu'il fallait que je l'arrête", a-t-il dit lorsqu'il a été interrogé sur cet exploit. "J'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que j'avais à faire avec mes défenseurs, je pense qu'on a été solides et ça c'est important."

Son entraîneur Didier Tholot n'a toutefois pas manqué de saluer sa performance en conférence de presse d'après-match. "On aurait pu perdre ce match, mais notre gardien a fait deux arrêts exceptionnels", a applaudi le technicien français.

Déjà cinq blanchissages C'est déjà la cinquième fois de la saison qu'Anthony Racioppi garde sa cage inviolée. Le Genevois, qui s'était révélé à Young Boys (2022-2024), est donc naturellement satisfait de son début d'exercice. "Je le juge bon, je suis content. J'ai du temps de jeu, le club a confiance en moi. Mon objectif désormais c'est de continuer à travailler et de permettre à l'équipe d'engranger le plus de points possible."

La bonne entame de championnat du FC Sion, 6e à seulement quatre points du leader Saint-Gall, est aussi due aux bonnes performances de son portier. Elles ne demandent qu'à se poursuivre, dès samedi prochain. "On va aller à Lucerne pour faire un autre bon résultat", a promis Racioppi.



Premier League: Arsenal s'empare de la deuxième place Merino égalise de la tête pour Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Arsenal s'est imposé in extremis 2-1 à Newcastle lors de la 6e journée de Premier League. Les Gunners occupent ainsi la deuxième place du classement à deux points de Liverpool.

Sans Fabian Schär blessé, les Magpies ont offert une résistance acharnée face aux Londoniens, mais finalement vaine. Leur gardien Nick Pope a fait le désespoir des visiteurs en effectuant plusieurs parades miraculeuses. Newcastle a même ouvert le score contre le cours du jeu sur une tête de Woltemade (34e).

Mais Arsenal n'a jamais abandonné. Merino a tout d'abord égalisé (84e) avant que Gabriel n'arrache les trois points (96e). Les deux réussites sont tombées après des corners, un exercice sur lequel les Gunners sont redoutables.



Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques Bâle a concédé sa troisième défaite de la saison face à Lucerne ce dimanche au Parc St-Jacques. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super League. Au Parc St-Jacques, les Rhénans n'ont pas su rebondir après leur défaite en Europa League mercredi.

Alors que Lucerne venait de concéder l'égalisation par Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. L'équipe de Ludovic Magnin n'est ensuite pas parvenue à s'offrir d'occasion franche pour arracher le nul.

À l'entame du match, Bâle s'est montré proactif devant la lucarne adverse, mais c'est bien Lucerne qui a ouvert la marque avec Owusu à la 15e. Grbic a même cru tuer le suspense à la 44e, mais la VAR a confirmé que son but était hors-jeu.



Super League: Sion et Lausanne dos à dos Sion et Lausanne se sont livrés un âpre duel en Valais. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion et le Lausanne-Sport n'ont pas su se départager dimanche à Tourbillon (0-0). Ce match nul arrange davantage les Sédunois que les Vaudois, qui ne décollent toujours pas en Super League.

Les deux formations romandes ont pourtant eu des occasions d'empocher les trois points sous le soleil valaisan, surtout lors d'une deuxième mi-temps animée. Mais les montants des deux portiers en ont décidé autrement.

Theo Bair, l'avant-centre recruté pour pallier le départ de Kaly Sène, n'est pas passé loin d'ouvrir son compteur but avec le LS. Le puissant attaquant canadien a toutefois vu sa frappe du gauche être repoussée par la barre transversale d'Anthony Racioppi (55e).

A la 63e, c'est le poteau de Karlo Letica qui a renvoyé une tête d'Ilyas Chouaref, le Sédunois le plus remuant dimanche. Le numéro 7 du FC Sion, qui avait manqué ouvrir le score d'un joli extérieur du pied droit en première mi-temps (9e), était à la retombée d'un coup-franc bien botté par Benjamin Kololli.

Lausanne finit encore à 10 Lausanne s'est encore procuré une double occasion à la 83e, Bair butant par deux fois devant Racioppi. Inspiré par les exploits de son vis-à-vis, Letica s'est à son tour envolé pour détourner un coup-franc direct de Donat Rrudhani (86e), alors que son défenseur Bryan Okoh venait de se faire expulser pour un deuxième jaune.

Les deux équipes peuvent donc nourrir des regrets, mais c'est surtout Lausanne, dont le dernier et unique succès en Super League remonte au 27 juillet, qui doit gentiment s'inquiéter. A moins que le retour sur la scène européenne jeudi avec la réception des Islandais de Breidablik en Conference League ne leur permette d'enfin relancer la machine.



National League: Lausanne domine Berne 6-3 Riat inscrit le sixième but du LHC dans la cage vide Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne HC reste sur les talons de Davos en National League après 9 journées. Les Vaudois ont battu Berne 6-3 dimanche pour revenir à quatre longueurs des leaders grisons.

Les Ours ont pourtant ouvert le score par Baumgartner (11e), mais le LHC ne s'est pas laissé impressionner. L'équipe finaliste des deux dernières saisons a renversé la situation avant même la fin du tiers initial grâce à des réussites de Douay (15e), Suomela (17e) et Caggiula (20e).

Au final, l'équipe de Geoff Ward a empoché un nouveau succès qui confirme sa bonne forme actuelle. Fuchs (32e), Caggiula (54e) et Riat (57e) ont inscrit les autres buts lausannois.



Championnat du monde: Tadej Pogacar garde son titre Incroyable victoire en solitaire de Tadej Pogacar à Kigali Image: KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.

Au terme des 267,5 km de course, le quadruple vainqueur du Tour de France a franchi la ligne avec 1'28 d'avance sur Remco Evenepoel. Le Belge, qui a dû changer deux fois de vélo, a lâché ses deux compagnons de poursuite à 20 km de la ligne pour aller chercher la médaille d'argent après l'or du contre-la-montre.

L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du bronze à 2'16. Derrière les meilleurs, les écarts ont été énormes au terme de cette édition très difficile dans la capitale du Rwanda.

Pogacar, qui s'est retrouvé seul devant à 66 km de l'arrivée, a fait un copier-coller de sa victoire de l'an passé à Zurich, où il avait lancé son offensive à 101 km du but. Le phénomène est ainsi devenu le huitième coureur de l'histoire à conserver le titre de champion du monde, et le premier depuis le Français Julian Alaphilippe (2020/2021).

