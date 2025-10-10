larges éclaircies10°
Football: pour se qualifier, la Nati doit mieux voyager

Switzerland&#039;s Granit Xhaka, center, arrives with Switzerland&#039;s national soccer teams director Pierluigi Tami during a training session of the Swiss national soccer team at the Geodis Park St ...
Pierluigi Tami et Granit Xhaka lors de la tournée américaine des Helvètes en juin dernier.Keystone

Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut

L’équipe suisse de football peut se qualifier pour la Coupe du monde 2026 dès la semaine prochaine, à condition de mieux gérer ses déplacements.
10.10.2025, 05:3010.10.2025, 05:30

Après deux victoires à domicile maîtrisées contre le Kosovo et la Slovénie, l’équipe nationale suisse de football peut dresser le bilan d’un mois de septembre parfait. D’autant plus que le principal concurrent sur le papier, la Suède, n’a récolté qu’un seul point face aux mêmes adversaires. La Nati compte ainsi déjà cinq points d’avance sur les Scandinaves. Vendredi, elle affrontera à Solna une équipe suédoise en crise.

Trois jours plus tard, un deuxième match à l’extérieur est prévu à Ljubljana, et la Suisse pourrait déjà, à ce moment-là, valider son billet pour la Coupe du monde 2026. Le calcul est simple: si la Suisse gagne ses deux prochains matchs et que le Kosovo ne remporte aucun des siens, la Nati pourra commencer à planifier son voyage pour le Mondial, qui se tiendra aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. «Ce serait un rêve», a déclaré le directeur de la Nati, Pierluigi Tami, lundi en conférence de presse, avant de tempérer:

«Nous devons tourner la page des matchs de septembre. Avec la Suède et la Slovénie, nous avons de gros obstacles à franchir. La Suède n’a plus le choix: elle doit gagner et donnera tout contre nous»

Grâce à ses excellents résultats en septembre et à une différence de buts impressionnante de 7 à 0 — un facteur décisif en cas d’égalité de points — la Suisse peut, sauf surprise, se permettre un faux pas lors des quatre derniers matchs et rester malgré tout en tête de son groupe.

Le classement:

Rappelons que seul le premier se qualifie directement pour la Coupe du monde; le deuxième devra passer par les barrages, avec deux tours à franchir pour espérer décrocher son ticket.
Le danger vient de l'extérieur

Malgré ce début de rêve, la Suisse ne doit pas aborder la suite des qualifications pour la Coupe du monde avec trop de décontraction. Un facteur à ne pas négliger concernant les matchs de septembre, c’est que la Nati a pu profiter de deux rencontres à domicile, tandis que la Suède a dû se déplacer en Slovénie et au Kosovo. La situation s’inverse en octobre: alors que les Suédois n’auront pas à voyager entre leurs matchs, la Suisse devra d’abord se rendre dans le nord de l’Europe avant d’enchaîner avec un déplacement en Slovénie.

Or la Suisse a souvent éprouvé des difficultés à l’extérieur par le passé. Elle n’a remporté aucun de ses six derniers matchs officiels loin de ses bases (hors Euro 2024). La Suède, en revanche, n’a perdu qu’un seul match à domicile au cours des deux dernières années. Sur les quatre rencontres restantes, la Suisse en disputera trois à l’extérieur.

Une finale contre le Kosovo?

À l’heure actuelle, c’est le Kosovo qui constitue le principal concurrent de la Suisse au classement. Si l’équipe du sélectionneur Franco Foda continue de surprendre en octobre, la Nati pourrait même se retrouver face à une véritable finale contre les Kosovars lors de la dernière journée. Mais avant cela, il s’agira pour la Suisse de bien négocier ses déplacements délicats en Suède et en Slovénie, afin d’éviter une fin de parcours sous tension comme il y a deux ans.

Ces stars de la Nati sont dans le dur avant le choc contre la Suède

À l’époque déjà, la Nati avait débuté de manière éclatante les qualifications pour l’Euro avec trois victoires, avant de connaître une longue période de creux et de ne remporter, sur les sept derniers matchs, qu’une seule rencontre – à domicile contre Andorre. La qualification pour l’Euro avait finalement été arrachée de justesse. Cette fois, les hommes de Murat Yakin ne peuvent plus se permettre autant de faux pas.

(timo rizzi / jcz)

